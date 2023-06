Tình hình bảo hiểm xã hội tại TP.HCM 5 tháng đầu năm 2023

Ngày 14.6, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM họp báo cung cấp thông tin về việc thực hiện các chính sách BHXH trong 5 tháng đầu năm.

Ông Lò Quân Hiệp, Giám đốc BHXH TP.HCM, cho biết 5 tháng đầu năm, TP.HCM có hơn 2,4 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 88,53% so với kế hoạch được giao, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời có hơn 31.665 người đóng BHXH tự nguyện (đạt 39,65%), tăng 12,85% so với cùng kỳ năm trước.

Giám đốc BHXH TP.HCM Lò Quân Hiệp thông tin về tình hình tham gia BHXH 5 tháng đầu năm

THU NGÂN



Tính đến ngày 31.5, có 54% lực lượng lao động tại TP.HCM tham gia BHXH và 84% dân số có bảo hiểm y tế (BHYT).



Ngoài ra, số thu BHXH lũy kế từ đầu năm là hơn 32.899 tỉ đồng; số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp là hơn 3.956 tỉ đồng.

Tại hội nghị, báo chí quan tâm đặt câu hỏi đến các vấn đề chậm đóng BHXH, việc thu hút người dân tham gia BHXH tự nguyện, tình trạng mua bán sổ BHXH… Đặc biệt, về vấn đề rút BHXH 1 lần.

BHXH TP.HCM giải đáp thắc mắc của các phóng viên về các chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp

THU NGÂN



Theo ông Lò Quân Hiệp, thống kê từ đầu năm tới nay, BHXH TP.HCM đã giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp cho 548.183 lượt người. Trong đó, giải quyết trợ cấp hằng tháng cho 2.835 người, trợ cấp một lần 52.037 lượt người (lãnh BHXH 1 lần có 46.421 người) và trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe là 436.655 lượt người. Về vấn đề rút BHXH 1 lần, cơ quan BHXH TP.HCM đã triển khai nhiều giải pháp để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Cụ thể như bổ sung nhân sự tiếp nhận hồ sơ; truyền thông các phương thức nộp hồ sơ và cách đăng ký lịch làm việc trước với cơ quan BHXH…



Hiện nay, nhiều người lao động vẫn chưa biết có thể nộp hồ sơ hưởng BHXH 1 lần tại bất cứ BHXH quận, huyện nào trong phạm vi cả nước nên có rất đông người lao động đang cư trú ở các tỉnh, thành phố khác đến TP.HCM nộp hồ sơ. Điều này dẫn đến áp lực cho các cơ quan BHXH vùng ven TP.HCM.



Thế nên, Giám đốc BHXH TP.HCM Lò Quân Hiệp mong muốn các tỉnh, thành cùng chung tay chia sẻ trách nhiệm với TP.HCM trong việc phổ biến thông tin và giải quyết các chế độ hưởng BHXH cho người lao động.