Tình hình Covid-19 hôm nay 14.1: Nhiều nơi chỉ cách ly tại nhà người từ vùng đỏ

Tin tức tình hình Covid-19 hôm nay: Có 16.026 ca mắc Covid-19 tại 62 tỉnh, thành. Theo thông báo của Bộ Y tế, từ 16 giờ hôm qua 13.1 đến 16 giờ hôm nay, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 16.040 ca nhiễm mới, trong đó 14 ca nhập cảnh và 16.026 ca trong nước (giảm 674 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố. Trong các ca mắc mới, có 11.914 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội 3.029 ca, Đà Nẵng 765 ca, Bình Định 711 ca, Khánh Hòa 680 ca, Bình Phước 643 ca, Bến Tre 555 ca, Cà Mau 526 ca, Hải Phòng 507 ca, Tây Ninh 432 ca, Hưng Yên 414 ca…

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là: TP.HCM giảm 299 ca, Đắk Lắk giảm 241 ca, Bà Rịa - Vũng Tàu giảm 144 ca. Các tỉnh, thành có số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là: Quảng Ngãi tăng 121 ca, Đà Nẵng tăng 108 ca, Phú Yên tăng 92 ca. Theo công bố của các sở y tế, hôm nay có 4.290 bệnh nhân khỏi bệnh. Từ đầu dịch đến nay, 1,666 triệu ca được điều trị khỏi. Trong 24 giờ qua ghi nhận 171 ca tử vong tại các tỉnh, thành. Trong đó, TP.HCM 15 ca (2 ca từ Tây Ninh chuyển đến), An Giang 20 ca (trong 2 ngày), Đồng Tháp 14 ca, Tiền Giang 12 ca, Bình Dương 9 ca, Đồng Nai và Kiên Giang mỗi nơi 8 ca, Bà Rịa - Vũng Tàu 7 ca, Tây Ninh 6 ca, Hậu Giang 4 ca.

Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên và Hải Dương chỉ yêu cầu người về từ vùng đỏ cách ly tại nhà. Theo đó, người từ vùng đỏ, vùng cam trở về Hải Phòng đã tiêm đủ vắc xin cách ly tại nhà 7 ngày. Người từ vùng đỏ, vùng cam trở về chưa tiêm đủ vắc xin, già yếu, bệnh nặng và trẻ nhỏ cách ly tại nhà 14 ngày. Tại Hải Dương, người trở về từ vùng đỏ đã tiêm đủ liều vắc xin thực hiện cách ly tại nhà 7 ngày. Người từ vùng đỏ chưa tiêm đủ liều vắc xin cách ly tại nhà 14 ngày; chưa tiêm vắc xin cách ly tập trung 14 ngày. Tại Nam Định, UBND tỉnh yêu cầu người từ vùng đỏ, đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin thì cách ly y tế tại nhà khi về Nam Định; người từ vùng đỏ, chưa tiêm đủ vắc xin thì cách ly tại nhà 14 ngày.

Tại Thái Bình, những người từ vùng đỏ, đã tiêm đủ vắc xin khi về địa phương này chỉ phải theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày; chưa tiêm đủ vắc xin thì phải cách ly tại nhà 7 ngày; chưa tiêm vắc xin thì phải cách ly tại nhà 14 ngày. Tại Hưng Yên, theo công điện ra ngày 7.12 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, người từ vùng dịch về địa bàn phải có kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ hoặc test nhanh ngay khi về đến địa phương. Ngoài ra, người từ vùng dịch về Hưng Yên phải tự cách ly tại nhà 14 ngày, tự test nhanh, cho kết quả âm tính mới được tham gia hoạt động tại cộng đồng.

Người ở Quảng Ninh về quê nếu đến/đi từ vùng nguy cơ cao phải trả phí xét nghiệm, cách ly. Ngày 14.1, thông tin từ Sở LĐ-TB-XH Quảng Ninh cho biết, địa phương này vừa chỉ đạo các huyện, thị, thành phố, lực lượng chức năng tạo điều kiện tốt nhất để người lao động từ các tỉnh thành trở về quê nhà đón Tết. Theo đó, lao động khi trở về địa phương từ vùng xanh và vùng vàng không phải làm xét nghiệm, chỉ phải khai báo với chính quyền địa phương về biến động cư trú; nếu đến/đi qua vùng có nguy cơ cao (vùng đỏ, vùng cam) phải khai báo y tế với địa phương thực hiện các biện pháp cách ly tập trung. Các chi phí xét nghiệm, cách ly đều do người dân tự chi trả.

Trường hợp công dân thực hiện cách ly có điều kiện, hoàn cảnh khó khăn, cần trợ giúp, UBND cấp xã chủ động nắm bắt thông tin, báo cáo UBND cấp huyện để có giải pháp hỗ trợ về chi phí cách ly, lương thực, thực phẩm thiết yếu nhằm đảm bảo thực hiện cách ly an toàn, đảm bảo phòng, chống dịch bệnh. Theo đó, tỉnh Quảng Ninh sẽ miễn phí chi phí cách ly, xét nghiệm cho đối tượng này. Đáng chú ý, người dân chưa được tiêm vắc xin phòng Covid-19 hoặc tiêm chưa đủ 3 mũi sẽ được địa phương bố trí tiêm chủng…





Cà Mau thêm 526 ca mắc mới, 3 ca tử vong. Tin từ Sở Chỉ huy phòng, chống dịch tỉnh Cà Mau cho biết, trong ngày hôm nay, tỉnh ghi nhận 526 ca mắc Covid-19 mới (7 ca qua xét nghiệm PCR, 519 ca qua test nhanh) và 3 ca tử vong. Trong đó, có 471 ca cộng đồng, 55 ca đang cách ly. Trong số ca mắc mới, H.Trần Văn Thời có 128 ca; TP.Cà Mau 119 ca; H.Cái Nước 66 ca; H.Đầm Dơi 46 ca; H.Thới Bình 42 ca; H.Ngọc Hiển 37 ca; H.U Minh 35 ca; H.Phú Tân 33 ca; H.Năm Căn 19 ca và 1 ca ngoài tỉnh về.

Cùng ngày, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh vừa giao Sở Y tế rà soát, đánh giá, đề xuất sắp xếp lại hoạt động của các bệnh viện dã chiến đảm bảo phù hợp với tình hình dịch Covid-19, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo rà soát, sắp xếp lại số giường bệnh, cho tạm dừng hoạt động một số bệnh viện nhưng vẫn giữ nguyên cơ sở vật chất, trang thiết bị, bộ máy hoạt động dự phòng trường hợp các ca nhiễm Covid-19 tăng cao, nhất là dịp Tết Nguyên đán; khi cần thiết sẽ cho kích hoạt lại ngay.

Người xuất cảnh qua cửa khẩu Lạng Sơn phải xét nghiệm PCR tại địa chỉ được Trung Quốc công nhận. Ngày 14.1, UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, địa phương này đã có văn bản gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư đề nghị thông báo đến các cơ quan, doanh nghiệp của địa phương có hoạt động xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị để thực hiện quy định xét nghiệm Covid-19 theo yêu cầu của phía Trung Quốc. Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, người xuất cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 bắt buộc phải có giấy xét nghiệm Covid-19 bằng phương pháp Realtime-PCR.

Đáng lưu ý, kết quả xét nghiệm này phải được thực hiện ở một trong 8 địa chỉ do Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Việt Nam chỉ định, gồm: Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 (Hà Nội), Bệnh viện đa khoa MEDLATEC (Hà Nội), Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng (Hải Phòng), Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Đà Nẵng, Bệnh viện Thiện Nhân (Đà Nẵng), Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Móng Cái (TP.Móng Cái, Quảng Ninh). Giấy xét nghiệm PCR ở các cơ sở này cũng chỉ có giá trị trong 48 giờ để thực hiện các thủ tục xuất nhập cảnh. Những trường hợp có xét nghiệm PCR ngoài 8 địa chỉ này không được nhập cảnh vào Trung Quốc.