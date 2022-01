Tình hình Covid-19 hôm nay 15.1: TP.HCM vẫn là vùng xanh, thêm 18 ca biến thể Omicron

Tin tức tình hình Covid-19 hôm nay: Công an TP.HCM bắt giám đốc Công ty Nam Phong liên quan vụ mua kit xét nghiệm Việt Á. Chiều 15.1, Cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Vũ Phong (37 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre, giám đốc Công ty Nam Phong) về hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”; khởi tố, bắt tạm giam đối với Trương Thị Bảo Trân (33 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai, nhân viên Phòng vật tư Bệnh viện Thủ Đức) về hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Việt Á, Bệnh viện Thủ Đức và Công ty Nam Phong.

Theo Công an TP.HCM, quá trình điều tra xác định từ tháng 2.2021 đến tháng 9.2021, Bệnh viện Thủ Đức đã mua kit test Covid-19 do Công ty Việt Á sản xuất thông qua Công ty Nam Phong với tổng số tiền gần 34 tỉ đồng. Bệnh viện Thủ Đức mua kit test thông qua Công ty Nam Phong là theo chỉ định của Công ty Việt Á, với mục đích nâng giá trước khi bán vào bệnh viện. Từ tháng 8 - 12.2021, Phạm Vũ Phong chi cho Trương Thị Bảo Trân hơn 990 triệu đồng để hợp thức hóa hồ sơ chỉ định thầu. Bệnh viện Thủ Đức yêu cầu và hướng dẫn Công ty Nam Phong làm 3 bảng báo giá do các công ty của người quen Phong đứng tên, sau đó hợp thức hóa thủ tục chỉ định thầu cho Công ty Nam Phong, đồng thời nâng đơn giá bán kit test do Công ty Việt Á sản xuất để hưởng hoa hồng từ 30% đến 40% trên giá trị hợp đồng (tương đương gần 11 tỉ đồng), gây thiệt hại cho Bệnh viện Thủ Đức, cũng là tài sản nhà nước đối với toàn bộ số tiền này.

Cấp độ dịch Covid-19 của TP.HCM vẫn đang duy trì vùng xanh. UBND TP.HCM có thông báo về kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM tính đến ngày 13.1 theo Nghị quyết 128/2021 của Chính phủ (ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" và Quyết định hướng dẫn của Bộ Y tế. Theo đó, TP.HCM hiện đạt cấp độ 1, tức vùng xanh.

Riêng đối với cấp quận, huyện, TP.HCM có 19/22 địa phương đạt cấp độ 1 (cụ thể gồm: Q.3, Q.4, Q.5, Q.6, Q.7, Q.8, Q.10, Q.11, Q.12, H.Bình Chánh, Q.Bình Tân, Q.Bình Thạnh, H.Củ Chi, Q.Gò Vấp, H.Hóc Môn, Q.Phú Nhuận, Q.Tân Bình, Q.Tân Phú, TP.Thủ Đức), còn lại 3 địa phương đạt cấp độ 2 là Q.1, H.Cần Giờ và H.Nhà Bè. Đáng lưu ý, so với tuần trước, Q.10, Q.Bình Thạnh và TP.Thủ Đức giảm từ cấp độ dịch 2 xuống cấp 1; H.Cần Giờ và H.Nhà Bè từ cấp 1 lên cấp 2. Đối với cấp phường, xã, thị trấn có 252/312 địa phương đạt cấp độ 1 và 60/312 địa phương đạt cấp độ 2.

TP.HCM có thêm 18 ca nhiễm biến thể Omicron. Ngày 15.1, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, ngành y tế TP.HCM vừa giải mã gien vi rút trên mẫu bệnh phẩm một số ca nhập cảnh mắc Covid-19, kết quả cho thấy có thêm 18 ca mắc biến thể Omicron. Như vậy, đến nay TP.HCM có tổng cộng 30 ca nhiễm biến thể Omicron nhập cảnh. Đến ngày 19.1, Sở Y tế TP.HCM sẽ cho ngưng hoạt động 4 bệnh viện dã chiến, gồm: Bệnh viện dã chiến Củ Chi, số 3, số 5 và số 10. Riêng Bệnh viện dã chiến số 12 vẫn tiếp tục duy trì để tiếp nhận, chăm sóc và điều trị các ca nhập cảnh mắc Covid-19 và người mắc biến thể Omicron.

Hiện nay, Bệnh viện dã chiến số 12 do Bệnh viện Da liễu phụ trách, trước tình hình ca nhập cảnh mắc Covid-19 và mắc biến chủng Omicron có xu hướng nhiều hơn, Sở Y tế TP.HCM sẽ tiếp tục điều động, bổ sung nhân viên y tế từ các bệnh viện khác luân phiên đến hỗ trợ. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới sẽ tiếp nhận ca mắc biến thể Omicron nhưng kèm bệnh nền, bệnh nặng và cách ly nghiêm ngặt. Tính đến ngày 15.1, TP.HCM có 511.305 ca mắc Covid-19, trong đó có 30 ca mắc biến thể Omicron và 20.213 ca tử vong.





Ngày 15.1 thêm 16.378 ca mắc Covid-19, cả nước đã có trên 2 triệu ca từ đầu dịch. Theo thông báo của Bộ Y tế, từ 16 giờ hôm qua 14.1 đến 16 giờ hôm nay, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 16.378 ca nhiễm mới, trong đó 73 ca nhập cảnh và 16.305 ca trong nước (tăng 279 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành. Trong các ca mắc mới, có 12.695 ca cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh cao: Hà Nội 2.810 ca, Đà Nẵng 874 ca, Hải Phòng 814 ca, Khánh Hòa 654 ca, Bình Phước 651 ca... Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Hà Nội giảm 219 ca, Bình Định giảm 130 ca, Bà Rịa - Vũng Tàu giảm 90 ca. Các tỉnh, thành có số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Trà Vinh tăng 363 ca, Hải Phòng tăng 307 ca, Đà Nẵng tăng 109 ca. Theo công bố của các sở y tế, hôm nay có 51.744 bệnh nhân khỏi bệnh. Trong 24 giờ qua ghi nhận 139 ca tử vong tại các tỉnh, thành. Trong đó, TP.HCM 16 ca (5 ca từ chuyển đến các tỉnh), Hà Nội 18 ca, Bà Rịa - Vũng Tàu và Cần Thơ mỗi nơi 12 ca, Tiền Giang và Kiên Giang mỗi tỉnh 10 ca, Sóc Trăng và Vĩnh Long mỗi địa phương 8 ca...

Hà Nội có gần 50.000 F0 đang điều trị tại nhà. Theo Sở Y tế Hà Nội, hiện thành phố có 58.195 trường hợp F0 đang được điều trị và cách ly. Trong đó, tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư 135 ca; Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 218 ca; tại các bệnh viện của Hà Nội 3.299 ca; cơ sở thu dung điều trị thành phố 1.385 ca; cơ sở thu dung quận, huyện 5.844 ca và theo dõi cách ly tại nhà là 47.314 người. Số ca tử vong trong ngày 14.1 là 18 trường hợp, tổng số người tử vong do Covid-19 từ ngày 29.4 đến nay là 325 người.

Cũng theo thống kê, hiện tỷ lệ người bệnh nhẹ không triệu chứng (tầng 1 điều trị tại nhà và cơ sở thu dung) chiếm khoảng 95% số ca bệnh của Hà Nội, tỷ lệ người bệnh triệu chứng trung bình (tầng 2) là 3,95%; tỷ lệ người bệnh nặng, nguy kịch (tầng 3) là 0,95%. Số bệnh nhân nguy kịch tính đến 13.1 là 36 người, chiếm 0,06%. Dù tỷ lệ bệnh nhân nặng và nguy kịch không cao, song số F0 tăng nhanh, mỗi ngày vài nghìn ca, vẫn gây áp lực lớn lên hệ thống y tế cơ sở.

Cà Mau có thêm 438 ca mắc mới, 7.815 ca đang điều trị. Tin từ Sở chỉ huy phòng, chống dịch tỉnh Cà Mau cho biết, ngày 15.1, tỉnh ghi nhận 438 ca mắc Covid-19 mới (14 ca qua xét nghiệm PCR, 424 ca qua test nhanh) và thêm 4 bệnh nhân Covid-19 tử vong. Trong số 438 ca mắc mới, có 393 ca cộng đồng, 45 ca đang cách ly.

Toàn tỉnh Cà Mau hiện có 7.815 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị. Phân theo nơi điều trị, có gần 1.000 ca điều trị tại các cơ sở y tế, hơn 400 ca điều trị tại cơ sở tăng cường và hơn 6.000 F0 điều trị tại nhà. Sở chỉ huy phòng, chống dịch tỉnh Cà Mau đã kiến nghị UBND tỉnh bổ sung kinh phí, quy định trợ cấp chống dịch cho nhóm đối tượng tham gia vào các trạm y tế lưu động và tổ Covid cộng đồng, đặc biệt là tình nguyện viên, để họ có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống, an tâm công tác tốt.

Thừa Thiên - Huế vận hành ATM oxy, công bố 194 điểm bán thuốc điều trị Covid-19. Tính đến cuối ngày 14.1, toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế có 17.235 ca F0 có mã bệnh của Bộ Y tế; tổng số bệnh nhận có mã bệnh điều trị khỏi: 13.947; có 84 ca tử vong. Theo số liệu hiện nay, trung bình mỗi ngày tỉnh Thừa Thiên - Huế ghi nhận xấp xỉ 1.000 ca dương tính với Covid-19, cả xác nhận mã bệnh lẫn test nhanh kháng nguyên.

Tỉnh đoàn Thừa Thiên - Huế đã kích hoạt đưa vào vận hành chương trình ATM Oxy nối dài sự sống do Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Câu lạc bộ Cộng đồng tình nguyện tỉnh Thừa Thiên - Huế thực hiện, qua số điện thoại 0779.50.70.90. Tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã công bố danh sách 194 quầy, nhà thuốc có đăng ký bán thuốc điều trị F0 tại nhà trên địa bàn để người dân chủ động mua thuốc điều trị.