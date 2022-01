Tình hình Covid-19 hôm nay 3.1: Có 24.461 bệnh nhân khỏi bệnh

Tin tức tình hình Covid-19 hôm nay: Có 15.916 ca mắc Covid-19 tại 60 tỉnh, thành. Theo thông báo của Bộ Y tế, từ 16 giờ ngày hôm qua 2.1 đến 16 giờ hôm nay, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 15.936 ca nhiễm mới, trong đó 20 ca nhập cảnh và 15.916 ca trong nước (giảm 998 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố. Theo công bố của các sở y tế, hôm nay có 24.461 bệnh nhân khỏi bệnh.

Trong các trường hợp mắc mới có 11.017 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội 2.100 ca, Hải Phòng 1.749 ca, Tây Ninh 919 ca, Vĩnh Long 842 ca, Cà Mau 821 ca, Khánh Hòa 786 ca, TP.HCM có 662 ca...

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Vĩnh Long giảm 438 ca, Hải Dương giảm 368 ca, Đắk Lắk giảm 185 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: TP.HCM tăng 278 ca, Cà Mau tăng 202 ca, Bến Tre tăng 147 ca.

Trong 24 giờ qua, cả nước ghi nhận 190 ca tử vong. Trong đó, TP.HCM ghi nhận 31 ca (6 ca chuyển đến từ các tỉnh), An Giang 19 ca, Đồng Tháp 14 ca.

Lâm Đồng trích hơn 10 tỉ đồng mua thuốc điều trị Covid-19. Ngày 3.1, bác sĩ Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng cho biết UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm các mặt hàng thuốc thiết yếu điều trị bệnh nhân Covid-19. Cụ thể, gói thầu này có 25 mặt hàng thuốc với tổng giá trị dự toán hơn 10,2 tỉ đồng từ nguồn ngân sách năm 2020 được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 8.12.2021 và do Sở Y tế Lâm Đồng làm chủ đầu tư.

Tỉnh Lâm Đồng giao Giám đốc Sở Y tế căn cứ Luật Đấu thầu, các quy định hiện hành có liên quan của Nhà nước để tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định. Các mặt hàng thuốc trên dùng để điều trị bệnh nhân Covid-19 tại các khu vực điều trị người bệnh Covid-19 và điều trị ngoại trú cho người nhiễm Covid-19 tại nhà, đồng thời cung cấp cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong năm 2021 - 2022.

Thành lập hội đồng xem xét việc giám đốc CDC Bình Phước nhận “quà” của Việt Á. Ngày 3.1, Giám đốc Sở Y tế Bình Phước Quách Ái Đức cho biết cơ quan này sẽ phối hợp với các ngành chức năng, thành lập hội đồng xem xét việc Giám đốc CDC tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Sáu nhận "quà" từ Công ty Việt Á. Theo giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Phước, việc bác sĩ Nguyễn Văn Sáu, giám đốc CDC Bình Phước nhận "quà" từ Công ty Việt Á, Sở Y tế đã nhận được báo cáo vào tối 2.1 và đang tổng hợp để báo cáo UBND tỉnh. "Hiện sở Y tế chưa nắm rõ phần quà đó là gì vì trong báo cáo cũng chưa nêu rõ vấn đề này. Dự kiến (có thể trong ngày 4.1), Sở Y tế sẽ cùng phối hợp với các cơ quan chức năng thành lập hội đồng để xem xét sự việc này", giám đốc Sở Y tế Bình Phước cho biết.





Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, trong năm 2021, CDC Bình Phước mua từ Công ty Việt Á 87.392 kit test Covid-19 và 47.900 kit test tách chiết với tổng số tiền hơn 41,5 tỉ đồng. Trong đó CDC Bình Phước đã thanh toán trên 7,1 tỉ đồng, số còn lại (34,38 tỉ đồng) chưa hoàn tất thủ tục thanh toán. Cùng năm, CDC Bình Phước còn mua máy xét nghiệm Realtime - PCR và máy tách chiết tự động DNA/RNA của Công ty Việt Á với tổng kinh phí 2,75 tỉ đồng theo hình thức chỉ định thầu rút gọn. Cả 2 máy đều đang hoàn tất thủ tục, chưa thanh toán.

Đồng Nai lên kế hoạch thanh tra việc mua thiết bị y tế, kit test Covid-19. Theo đó, trong năm 2022, tỉnh Đồng Nai sẽ tiến hành thanh tra nhiều nội dung khác nhau. Đáng chú ý, trong kế hoạch có nội dung thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đối với Sở Y tế, UBND cấp huyện và các tổ chức, cá nhân liên quan từ ngày 1.1.2021 đến thời điểm thanh tra. Thời gian thanh tra dự kiến trong quý 2/2022.

Trước đó, ngày 21.12.2021, trả lời PV Thanh Niên về việc mua kit test Covid-19 của Công ty Việt Á, bác sĩ Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết vào năm 2020, có 3 đơn vị trực thuộc Sở Y tế đặt mua kit test của Công ty Việt Á. Các đơn vị đặt mua gồm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh mua 2.475 kit test, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai mua 3.200 kit test và Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai mua 200 kit test. Đơn giá các đơn vị này mua đều là 509.250 đồng/cái, tổng kinh phí phải trả là gần 3 tỉ đồng.

Số liệu ca nhiễm của Hải Phòng và Bộ Y tế lệch nhau. Theo thông báo chiều 2.1 của Bộ Y tế, trong ngày 2.1, TP.Hải Phòng ghi nhận 1.804 ca nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, TP.Hải Phòng thông tin, số ca nhiễm cùng ngày chỉ 548 ca. Đây không phải là lần đầu tiên số liệu của TP.Hải Phòng và Bộ Y tế công bố lệch nhau. Điều này không chỉ làm người dân hoang mang mà còn có một số thông tin cho rằng TP.Hải Phòng giấu dịch, báo cáo giảm ca nhiễm Covid-19.

Sáng 3.1, trao đổi với Thanh Niên về vấn đề này, ông Phan Huy Thục, Phó giám đốc Sở Y tế TP.Hải Phòng, cho biết: "Hiện nay có tình trạng các labo xét nghiệm báo cáo danh sách bệnh nhân dương tính về Bộ Y tế các khung giờ khác nhau và để dồn số liệu. Do vậy, tình trạng số liệu trên bản tin quốc gia không khớp với số liệu ca nhiễm thực tế của TP.Hải Phòng". Theo ông Phan Huy Thục, để thống nhất về số liệu báo cáo, thành phố đã giao trung tâm kiểm soát bệnh tật thực hiện khai báo lấy mã số bệnh nhân trên Hệ thống lấy mã số ca bệnh quốc gia. Hiện, TP.Hải Phòng có 7.176 ca nhiễm Covid-19 đang điều trị, trong đó 18 bệnh nhân nặng.

Liên quan tình hình Covid-19 hôm nay, Lâm Đồng chuyển 5.000 lọ thuốc Remdesivir 100mg cho các tỉnh. Bác sĩ Nguyễn Đức Thuận cho biết, Sở Y tế Lâm Đồng vừa có văn bản gửi Cục Quản lý khám bệnh, chữa bệnh (Bộ Y tế) đề xuất điều chuyển 5.000 lọ thuốc Remdesivir 100mg cho các tỉnh, thành khác đang cần thuốc để điều trị cho bệnh nhân Covid-19. Trước đó Sở Y tế Lâm Đồng được nhận 6.000 lọ thuốc Remdesivir 100mg (do Tập đoàn Vingroup tài trợ) hạn sử dụng 6.7.2022, điều kiện bảo quản từ 2 - 8 độ C. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, số ca nhiễm Covid-19 diễn biến nặng trên địa bàn tỉnh không nhiều, vì vậy, số lượng thuốc Remdesivir do Bộ Y tế cấp còn tồn tại các đơn vị y tế trong ngành tương đối lớn. Để sử dụng thuốc hợp lý, tránh lãng phí thuốc do hết hạn sử dụng, Sở Y tế Lâm Đồng đề xuất trả lại 5.000 lọ Remdesivir 100mg về Cục Quản lý khám bệnh, chữa bệnh để điều chuyển cho các tỉnh, thành khác đang cần thuốc để điều trị cho bệnh nhân Covid-19.