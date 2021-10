Tình hình Covid-19 hôm nay 7.10: Đưa đồng hương về quê, hỗ trợ người đã đến nhà

Thông tin đáng chú ý về tình hình Covid-19 hôm nay, tỉnh Phú Yên lập điểm dừng chân để hỗ trợ, tiếp sức người dân từ phía nam về quê. Sáng 7.10, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên thiết lập điểm dừng chân cho người dân từ các tỉnh phía nam về quê qua Phú Yên tại ga Hòa Đa trên QL1, thuộc xã An Mỹ, H.Tuy An. Người về quê khi qua điểm dừng chân sẽ được hỗ trợ về nước uống, đồ ăn bằng nguồn kinh phí xã hội hóa 100%.

Ông Võ Văn Binh, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Phú Yên cho biết: “Thời gian hoạt động dự kiến trong khoảng 10 ngày. Nếu tiếp tục phát sinh người dân tự phát về quê thì tỉnh xem xét duy trì tiếp”. Dọc QL1 đoạn qua Phú Yên còn có một số tổ chức, cá nhân cũng tổ chức các hoạt động hỗ trợ như: cung cấp nước uống, thức ăn, sửa chữa xe, cấp xăng miễn phí…

TP.Đà Nẵng mở hầm Hải Vân để người dân chạy xe máy về quê. Từ khuya 6.10 đến rạng sáng nay 7.10, Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng phối hợp nhiều lực lượng chức năng tổ chức cho đoàn xe máy của người dân từ các tỉnh miền Nam về quê tự phát qua hầm Hải Vân, thay vì chạy xe máy lưu thông đường đèo Hải Vân như những ngày vừa qua. Hàng trăm xe máy trên hành trình về quê được CSGT Công an TP.Đà Nẵng dẫn đoàn chạy vào hầm Hải Vân hướng về tỉnh Thừa Thiên - Huế.

TP.Đà Nẵng cho biết trong các ngày qua, nhu cầu người dân từ các tỉnh phía nam trên đường về quê đi qua địa phận Đà Nẵng tăng cao, trung bình khoảng hơn 5.500 lượt xe, 10.000 người/ngày. Người dân từ miền Nam về quê khi đi ngang qua TP.Đà Nẵng được ngành chức năng đón tiếp tại 3 vị trí, đồng thời hỗ trợ gói 100.000 đồng/người, miễn phí xăng xe…

Tỉnh Quảng Ngãi giúp người dân các tỉnh phía bắc về quê bằng xe máy. Đêm 6.10 đến sáng 7.10, tỉnh này đã hỗ trợ nơi ăn, ở cho hàng chục người dân các tỉnh phía bắc từ TP.HCM về quê bằng xe máy di chuyển ngang qua địa bàn gặp mưa, gió lớn. Người dân được đưa về khu cách ly ở Trường THCS Quảng Phú, P.Quảng Phú, TP.Quảng Ngãi để tạm nghỉ ngơi, ăn uống, ngủ, chờ hết mưa.

Tại H.Bình Sơn cũng bố trí 2 điểm hỗ trợ nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm… cho người dân đi xe máy về quê phía bắc đi ngang qua địa bàn. Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng bố trí lực lượng công an ở đèo Bình Đê để hướng dẫn đường đi cho người dân về quê bằng xe máy khi đi qua địa phương.

Tỉnh Quảng Bình tổ chức 4 chuyến tàu trong ngày 8 - 9.10 đón người dân về quê. Cả 4 chuyến tàu đều khởi hành tại ga Sài Gòn (TP.HCM), thứ tự gồm: lúc 8 giờ ngày 8.10; lúc 10 giờ 40 phút ngày 8.10; lúc 8 giờ ngày 9.10 và lúc 10 giờ 40 phút ngày 9.10. Đối tượng được ưu tiên là phụ nữ mang thai; phụ nữ nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi; học sinh đang học tập tại các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đi thăm người thân và người già đi thăm người thân.

Tỉnh Quảng Bình hỗ trợ toàn bộ chi phí đón từ các nhà ga về đến cơ sở cách ly. Người có nhu cầu đăng ký và được UBND cấp xã tổng hợp đề nghị UBND cấp huyện phê duyệt gửi Sở LĐ-TB-XH tổng hợp. Người về quê phải đáp ứng đủ điều kiện có giấy xét nghiệm RT-PCR âm tính hoặc test nhanh kháng nguyên với Covid-19 trong vòng 72 giờ.

Ngày 12.10, Đà Nẵng có chuyến bay miễn phí đưa thai phụ, người già về quê. Dự kiến chuyến bay miễn phí đầu tiên đưa 203 người thuộc 4 nhóm đối tượng ưu tiên từ TP.HCM về Đà Nẵng khởi hành vào sáng 12.10 tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Người về Đà Nẵng sẽ trả phí xét nghiệm, phí cách ly và ăn uống nếu cách ly tại khách sạn.

4 nhóm đối tượng được ưu tiên về bằng máy bay trong đợt này, gồm: phụ nữ mang thai và chồng, con đi cùng; người thân của những người đã mất vì Covid-19 về để lo tổ chức tang lễ; người đi trị bệnh tại TP.HCM có giấy xuất viện trong khoảng thời gian 6 tháng trở lại đây; người từ 70 tuổi trở lên cùng người nhà.

Tỉnh Thái Bình đón người từ phía nam trở về sau ngày 10.10. Kế hoạch đang được Sở LĐ-TB-XH và Sở Y tế tỉnh này xây dựng. Kế hoạch sẽ nêu rõ về các trường hợp thuộc và không thuộc diện được hỗ trợ đón về tỉnh; các trường hợp ưu tiên; công tác đăng ký tiếp nhận; dự kiến các đợt và số lượng người được hỗ trợ; địa điểm đón, việc quản lý các trường hợp sau khi đón; thời gian đón và phương tiện đón; nhiệm vụ của các sở, ngành, địa phương.





Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình giao Sở LĐ-TB-XH tỉnh Thái Bình thẩm định, tổng hợp số lượng công dân có nhu cầu trở về tỉnh và xây dựng kế hoạch đón từng đợt. Kinh phí thực hiện việc đón công dân sẽ huy động từ nguồn xã hội hóa, từ ngân sách tỉnh và từ trách nhiệm của công dân.

Kon Tum tặng 15.000 suất cơm cho người dân trở về quê. TP.Kon Tum đã trích kinh phí nấu hơn 15.000 suất cơm, huy động nhân lực triển khai, mua xăng, áo ấm, sữa… để hỗ trợ người dân khi đến cửa ngõ Kon Tum tại chốt kiểm soát dịch Sao Mai. Người dân còn được lực lượng chức năng tổ chức dẫn đường, đảm bảo di chuyển an toàn ra ngoài địa bàn tỉnh. Theo thống kê từ UBND TP.Kon Tum, từ ngày 3 đến hết ngày 7.10, đã có hơn 15.000 công dân từ các tỉnh miền nam trở về quê đi qua địa bàn. Trong đó có khoảng 750 người trở về tỉnh Kon Tum và 800 người đi bộ qua địa bàn. Đối với 800 người đi bộ qua địa bàn, tỉnh Kon Tum đã bố trí xe chờ sẵn để hỗ trợ người dân di chuyển.

Long An vận động, hỗ trợ người lao động tiếp tục ở lại làm việc. Tỉnh này vừa thành lập Tổ vận động, hỗ trợ công dân, người lao động làm việc trên địa bàn tỉnh Long An. Tổ được giao nhiệm vụ phối hợp vận động người dân, người lao động ở lại Long An để làm việc, được tiêm vắc xin, sớm ổn định cuộc sống.

Trường hợp người lao động vẫn có nguyện vọng trở về quê thì tổng hợp danh sách cụ thể báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến để phối hợp với các cơ quan chức năng bố trí, sắp xếp, tổ chức đưa về quê. Nếu để người lao động tự ý về quê bằng phương tiện cá nhân, Tổ giúp việc, chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã có người về quê chịu trách nhiệm với UBND tỉnh Long An.

Tỉnh Nghệ An tạm đóng cửa trường mầm non để trưng dụng làm nơi cách ly. Tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở GD-ĐT tạm ngừng việc dạy học ở bậc mầm non để trưng dụng trường làm nơi cách ly tập trung. Nhiều địa phương đã cho trẻ mầm non đến trường sau khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát. Tuy nhiên, các trường hiện nay phải tạm ngừng do người về quê tăng đột biến, các khu cách ly tập trung của tỉnh đã quá tải.

Theo thống kê, trong vài ngày qua, có gần 7.000 người Nghệ An trở về từ các tỉnh phía nam, được cách ly tại 10 điểm cách ly tập trung tuyến tỉnh. Số người đã tiêm vắc xin rất ít, trong đó có 2 người được phát hiện nhiễm Covid-19. Dự kiến trong những ngày tới, có khoảng 10.000 người tiếp tục trở về quê Nghệ An.

Hơn 40.000 người dân về quê, Sóc Trăng kiến nghị hỗ trợ khẩn cấp. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, tỉnh này đã tiếp nhận trên 40.000 người lao động từ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An về quê, gây áp lực rất lớn đến công tác phòng, chống dịch của địa phương. Trong đó đa số chưa tiêm vắc xin hoặc chỉ tiêm được 1 mũi nên số người nhiễm Covid-19 khá cao. Hầu hết người lao động về quê có hoàn cảnh khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.

Để kiểm soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Sóc Trăng kiến nghị hỗ trợ khẩn cấp về nhân lực, sinh phẩm, thiết bị y tế. Cụ thể, hỗ trợ 10 bác sĩ, 100 điều dưỡng, 500.000 test nhanh kháng nguyên, 100.000 bộ sinh phẩm xét nghiệm PCR, 50 máy thở các loại; 100.000 bộ trang phục phòng, chống dịch cấp 3; 100.000 liều vắc xin Moderna và 900.000 liều vắc xin khác.

Người từ vùng dịch về Tây Ninh phải đăng ký theo kế hoạch đón của tỉnh. Người về phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong 72 giờ. Khi về nơi cư trú phải khai báo tại UBND xã để lập danh sách theo dõi, cách ly y tế (xã sẽ thu giấy CMND, CCCD và trả lại sau khi hoàn tất cách ly). Người đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã tiêm mũi 1 từ 21 ngày, thực hiện cách ly tại nhà 7 ngày.

Người chưa được tiêm vắc xin, cách ly tại nhà 14 ngày, treo bảng “cách ly y tế tại nhà”, xét nghiệm định kỳ vào ngày 1,7 và 14. Người đã hết bệnh Covid-19 nhưng chưa hết thời gian theo dõi, kiểm tra y tế sau khi xuất viện, phải theo dõi sức khỏe tại nhà, khai báo y tế tại địa phương. Trường hợp đã hết thời gian cách ly theo dõi thì được phép đi lại.