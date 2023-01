Tình hình Covid-19 ngày 15.1: Báo động số ca tử vong hằng ngày ở Nhật

Tại Nhật Bản, Bộ Y tế cho hay đã xác nhận 132.071 ca nhiễm Covid-19 mới trên toàn quốc trong ngày 14.1. Bộ này cho biết thêm số người chết do mắc Covid-19 ở Nhật được ghi nhận trong ngày 14.1 lên tới 503, đánh dấu lần đầu tiên số ca Covid-19 tử vong hằng ngày ở Nhật vượt mức 500, theo Đài NHK.

Trong khi đó, tại Tokyo, số ca Covid-19 mới được ghi nhận trong ngày 14.1 là 10.727, giảm 8.903 ca so với cách đó một tuần.

Còn tại Trung Quốc, Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) ngày 14.1 đã công bố số liệu mới nhất về các trường hợp tử vong liên quan đến dịch Covid-19. Theo đó, nước này đã ghi nhận tổng số 59.938 trường hợp tử vong liên quan đến Covid-19 trong khoảng thời gian từ ngày 8.12.2022 đến ngày 12.1.2023.

Các con số trên do bà Tiêu Nhã Huy (Jiao Yahui), một quan chức của NHC, tiết lộ, theo Hoàn Cầu thời báo. Bà Tiêu cho biết độ tuổi trung bình của những người chết vì Covid-19 trong giai đoạn đó là 80,3 tuổi, với 90,1% số người tử vong trên 65 tuổi và 56,5% là người trên 80 tuổi. Hơn 90% nạn nhân có các bệnh nền.

Bà Tiêu lưu ý rằng Trung Quốc xem người chết có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với SARS-CoV-2 là ca tử vong có liên quan đến Covid-19, phù hợp với tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và quốc tế.

Chuyên gia này cho biết có 2 nguyên nhân gây ra ca tử vong liên quan đến Covid-19: nhiễm SARS-CoV-2 dẫn đến suy hô hấp và tử vong hoặc các bệnh nền tương tác với virus, dẫn đến tử vong.

Sau khi NHC công bố số liệu trên, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã nói chuyện với Chủ nhiệm NHC Mã Hiểu Vĩ về làn sóng lây nhiễm Covid-19 ở Trung Quốc, theo Reuters. "WHO đánh giá cao cuộc họp này, cũng như việc công bố thông tin về tình hình chung”, WHO cho hay trong một thông báo.





“WHO đang phân tích thông tin này, vốn bao gồm từ đầu tháng 12.2022 đến ngày 12.1.2023 và cho phép hiểu rõ hơn về tình hình dịch tễ học cũng như tác động của làn sóng này ở Trung Quốc”, WHO cho biết thêm trong thông báo.

Tại Việt Nam, bản tin phòng chống dịch Covid-19 ngày 14.1 của Bộ Y tế cho biết chỉ ghi nhận 29 ca mắc Covid-19, giảm hơn 20 ca so với ngày 13.1, và trong ngày có 40 bệnh nhân khỏi.

Cũng theo bản tin trên, không có ca Covid-19 tử vong nào trong 7 ngày qua và tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 139/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 21/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 3 ASEAN), theo bản tin phòng chống dịch Covid-19 ngày 14.1 của Bộ Y tế.

Trong khi đó, Bộ Y tế Campuchia ngày 14.1 thông báo không ghi nhận ca nhiễm và ca tử vong Covid-19 mới nào trong ngày, theo cổng thông tin Fresh News.

Campuchia đã ghi nhận những trường hợp nhiễm các biến thể phụ của biến thể Omicron là BA.4 và BA.5 và đang đẩy nhanh việc tiêm chủng liều thứ 6 cho người dân.

Tính đến nay đã có hơn 15,2 triệu liều vắc xin Covid-19, tương đương 95,31% tổng dân số, đã được sử dụng tại Campuchia, theo Fresh News.