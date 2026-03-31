Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ đã tiến hành đàm phán nghiêm túc với một chế độ mới và hợp lý hơn, để chấm dứt các hoạt động quân sự của Mỹ tại Iran.

"Đã có những tiến bộ đáng kể, nhưng nếu vì bất kỳ lý do gì mà một thỏa thuận không sớm đạt được, điều mà rất có thể sẽ xảy ra, và nếu eo biển Hormuz không ngay lập tức mở cửa cho hoạt động thương mại, chúng tôi sẽ kết thúc "thời gian lưu trú" tốt đẹp của mình ở Iran bằng cách phá hủy hoàn toàn tất cả các nhà máy điện, giếng dầu và đảo Kharg (và có thể cả các nhà máy khử muối!), những nơi mà chúng tôi cố tình chưa đụng đến", ông Trump viết trên Truth Social ngày 30.3.