Live Tình hình Iran, Trung Đông mới nhất sáng 31.3

Ngọc Mai
31/03/2026 04:30 GMT+7

Dù Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra lời đe dọa nóng, Iran vẫn chưa có dấu hiệu nhượng bộ Mỹ, trong khi các cuộc tấn công qua lại tiếp diễn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ đã tiến hành đàm phán nghiêm túc với một chế độ mới và hợp lý hơn, để chấm dứt các hoạt động quân sự của Mỹ tại Iran. 

"Đã có những tiến bộ đáng kể, nhưng nếu vì bất kỳ lý do gì mà một thỏa thuận không sớm đạt được, điều mà rất có thể sẽ xảy ra, và nếu eo biển Hormuz không ngay lập tức mở cửa cho hoạt động thương mại, chúng tôi sẽ kết thúc "thời gian lưu trú" tốt đẹp của mình ở Iran bằng cách phá hủy hoàn toàn tất cả các nhà máy điện, giếng dầu và đảo Kharg (và có thể cả các nhà máy khử muối!), những nơi mà chúng tôi cố tình chưa đụng đến", ông Trump viết trên Truth Social ngày 30.3.

Tin liên quan

Tình hình Iran, Trung Đông ngày 28.3: Lực lượng Houthi tham chiến

Tình hình Iran, Trung Đông ngày 28.3: Lực lượng Houthi tham chiến

Cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran đã chính thức bước sang tuần thứ 5 với nhiều hệ lụy nguy hiểm cho cả khu vực và toàn cầu.

Trung Đông mới nhất ngày 29.3: Đến lượt Iran ra tối hậu thư cho Mỹ

Trung Đông ngày 30.3: Ông Trump dọa phá hủy tất cả nhà máy điện và giếng dầu Iran

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
