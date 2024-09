Tình hình 'nguy cấp' sau bão Yagi, Thái Lan điều lực lượng đặc nhiệm ứng cứu

Ít nhất 33 người đã thiệt mạng trên khắp Thái Lan kể từ giữa tháng 8 do một loạt các sự cố do mưa lớn gây ra như lở đất, bao gồm 9 trường hợp tử vong trong tuần này tại hai tỉnh phía bắc chịu ảnh hưởng của thời tiết bất lợi do bão Yagi gây ra, theo Reuters dẫn số liệu từ chính phủ Thái Lan.



Lực lượng cứu hộ làm việc giữa lũ lụt sau tác động của bão Yagi ở tỉnh Chiang Rai (Thái Lan) ngày 11.9 Ảnh: Reuters

Tại tỉnh Chiang Rai ở cực bắc Thái Lan, nước lũ đã bắt đầu rút khỏi một số khu vực của huyện Mai Sai bị ảnh hưởng nặng nề, nhưng nhiều khu định cư ven sông vẫn bị ngập lụt, theo người đứng đầu huyện, Narongpol Kid-an, cho hay.

"Chúng tôi đang nhanh chóng đưa những người bị mắc kẹt trong nhà ra ngoài. Vẫn còn hàng trăm người cần được giải cứu. Tình hình rất nguy cấp. Khi trời mưa, nước dâng rất nhanh", ông Narongpol cho Reuters hay.

Chính quyền địa phương đã sử dụng thuyền và trực thăng, với sự hỗ trợ của lực lượng đặc nhiệm SEAL của Hải quân Thái Lan, để tiến hành các hoạt động cứu hộ, theo ông Narongpol.

Hải quân Thái Lan cho hay đã triển khai 9 chiếc thuyền đáy phẳng để chuyển hơn 1.000 gói hàng cứu trợ đến Chiang Rai.



Lực lượng cứu hộ giúp đỡ những người bị mắc kẹt khỏi khu vực bị ngập lụt sau tác động của cơn bão Yagi tại thị trấn biên giới Mae Sai ở tỉnh Chiang Rai thuộc phía bắc Thái Lan ngày 11.9

ảnh: Reuters

Nước lũ cũng đã tràn vào một số khu vực của thành phố Chiang Rai, một trong những khu định cư lớn nhất ở miền bắc Thái Lan, làm ngập các tuyến đường chính và khu vực đô thị.

Trong số 10 chuyến bay theo lịch trình đến và đi từ sân bay Chiang Rai hôm nay, 9 chuyến đã bị hủy, theo trang web của sân bay.

Là một vùng núi bị chia cắt bởi sông Kok, Chiang Rai là một trong 5 tỉnh miền bắc Thái Lan bị lũ lụt nghiêm trọng vào tháng trước.



Theo văn phòng chính quyền tỉnh Chiang Rai, các nhà chức trách đang có kế hoạch dựa vào trực thăng của Không quân Thái Lan để gửi thực phẩm và nước cho khoảng 3.000 người bị mắc kẹt tại khu vực Đập Ban Kwai Wua của Chiang Rai. Khoảng 200 người khác bị mắc kẹt trong một trường học đang chờ được sơ tán đến một trung tâm cứu hộ.

Văn phòng Tài nguyên nước Quốc gia Thái Lan hôm nay đã ban hành cảnh báo tới 36 tỉnh thành, trong đó có cả thủ đô Bangkok, về khả năng xảy ra lũ quét do mưa lớn.