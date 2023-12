‘Tinh hoa công nghệ’ hội tụ tại chuỗi nhà máy của KES

Ít ai biết, KES còn là doanh nghiệp tại Việt Nam sở hữu chuỗi sản xuất khép kín từ nguyên liệu đến các sản phẩm từ gỗ như ván phủ melamine, laminate, acrylic, ván sàn…

Hội tụ công nghệ hiện đại

Sản phẩm của KES đã hiện diện tại 30 thị trường của 5 Châu lục, sản phẩm ván sàn của KES tại thị trường Mỹ còn được gọi là "hàng handmade" bởi độ tinh xảo và bền đẹp. Phía sau dấu ấn này là nỗ lực của Tập đoàn KES trong việc liên tục nâng cấp hệ thống, từ sản xuất, quản trị đến vận hành.

Năm 2018, tại nhà máy sản xuất ván MDF Đồng Phú (Bình Phước), KES đã đầu tư hơn 3.000 tỉ đồng vào nhiều hệ thống máy móc có công nghệ tinh xảo của các hãng sản xuất hàng đầu thế giới, như: Siempelkamp, Valmet… đến từ Bỉ, Thụy Điển, Đức, Thụy Sĩ… Hơn 5 năm kể từ ngày khánh thành, đến nay, nhà máy MDF Đồng Phú vẫn thuộc Top 10 nhà máy sở hữu công nghệ hiện đại nhất thế giới.

Ngay từ khâu nguyên liệu, công nghệ hiện đại đã giúp xử lý và kiểm soát nguồn nguyên liệu đầu vào đạt chuẩn cho khâu sản xuất. Tại đây, máy băm dăm của Đức qua quá trình băm, nghiền tạo ra sợi đồng nhất; hệ thống sàng sợi đến từ Áo để tách các dị vật có trong hỗn hợp sợi, hoặc sợi lớn, mủ cao su…kết hợp với hệ thống rửa dăm của Thụy Điển có khả năng xử lý tuần hoàn để tái sử dụng 100% nước nhằm giảm tiêu hao nước.

Để đạt được sự tự động hóa và kiểm soát chất lượng ván tốt nhất trong khâu ép, KES đầu tư máy ép nóng liên tục thế hệ thứ 8 có chiều dài gần 50m của hãng Siempelkamp (Đức). Đây là một trong những máy ép có công suất lớn nhất ở khu vực châu Á và nằm trong top 10 dây chuyền công suất lớn và hiện đại nhất trên thế giới. Máy ép hiện đại này được vận hành kiểm soát tự động hóa hoàn toàn, điều chỉnh tự động sẽ giúp cho tấm ván có cơ tính đồng đều và ổn định.

Hệ thống sản xuất hiện đại của KES là tổng hòa của tinh hoa công nghệ từ Đức, Bỉ - cái nôi của hệ thống sản xuất gỗ công nghiệp bậc nhất thế giới

Được biết, KES là một trong số ít doanh nghiệp tại Việt Nam có thể mang sản phẩm ván sàn "Made in Việt Nam" xuất đi thị trường Mỹ, vốn khó tính bậc nhất thế giới về độ tinh xảo, mẫu mã và tiêu chuẩn an toàn. Ván sàn KES được sản xuất từ phần cốt ván là tấm MDF từ nhà máy MDF Đồng Phú.

Tự chủ cho phần giấy in nhúng, dán phủ, KES đã đầu tư chuyền in 8 đầu in của Đức với hệ thống điều chỉnh trùng vân tự động hiện đại nhất thế giới và chuyền nhúng từ một nhà sản xuất nằm trong top 3 nhà sản xuất thiết bị ngâm tẩm tốt nhất thế giới. Nhà máy Kim Tín Décor còn đầu tư hệ thống 10 buồng sấy có module phủ Al2O3 giúp bề mặt giấy chống trầy xước, đạt tiêu chuẩn theo công bố của châu Âu (AC3, AC4, AC5).

Hệ thống máy cắt đa lưỡi theo công nghệ Bỉ tự động hóa tạo ra nhiều quy cách ván thành phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Tại đây, robot tự động đảo chiều hoa văn khi cắt tạo vân gỗ ngẫu nhiên cho ván thành phẩm.

Chuyển đổi số trong quản lý và vận hành

Bên cạnh hệ thống máy móc thiết bị hiện đại và yếu tố con người thì nền tảng công nghệ là "chân kiềng" thứ 3 giúp KES vững vàng nội tại như hiện nay. Tập đoàn KES được biết đã tiên phong tiến hành chuyển đổi số từ những năm đầu thành lập.

Đến nay, hệ thống SAP S/4HANA và MES là công cụ đắc lực giúp KES tối ưu quản trị chuỗi cung ứng toàn hệ thống, quản trị sản xuất thông minh, quản trị tài chính minh bạch, hiệu quả và hỗ trợ Ban lãnh đạo ra quyết định nhanh chóng, kịp thời trên một nền tảng dữ liệu tập trung. Từ đó tạo ra một chuỗi cung ứng kinh doanh tích hợp toàn diện, thực hiện xuyên suốt từ hoạt động sản xuất, đến thương mại, vận chuyển, lưu trữ và đến từng đối tượng khách hàng cụ thể.

Hệ thống sản xuất với công nghệ, thiết bị hiện đại góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ván gỗ công nghiệp

Ông Trịnh Hữu Kiên, tổng giám đốc KES chia sẻ: "Đã không làm thì thôi, làm là làm sản phẩm tốt bậc nhất cho người tiêu dùng. Đó là DNA của những người làm ở Tập đoàn KES nói chung". Người đứng đầu doanh nghiệp chia sẻ: Việc áp dụng các công nghệ quản trị như KPI, ERP, TQM vào trong mọi hoạt động của Tập Đoàn đã giúp KES tối ưu các hoạt động của mình, áp dụng tự động hóa vào các quy trình sản xuất, vận hành. Điển hình là nhà máy MDF Đồng Phú với quy mô hơn 25 ha, nhưng chỉ cần 270 nhân sự để quản lý, vận hành và bảo trì bảo dưỡng toàn bộ dây chuyền thiết bị.

Với sự đầu tư bài bản cho hệ thống nhà máy của mình, KES xứng đáng được vinh danh là "nơi hội tụ tinh hoa công nghệ" của lĩnh vực chế biến các sản phẩm từ gỗ tại Việt Nam hiện nay.