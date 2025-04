Tinh hoa hội tụ giữa lòng Đà Nẵng - The Vista Residence điểm sáng an cư

Xu hướng an cư gần cơ quan làm việc

Trục đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) không chỉ là trục hành chính - kinh tế quan trọng của TP.Đà Nẵng, mà nơi đây còn là trung tâm đặt trụ sở các cơ quan trọng yếu của miền Trung như Chi cục Thuế và Chi cục Hải quan khu vực 12, BHXH khu vực 22 vừa mới hợp nhất các đơn vị từ TP.Huế đến Quảng Ngãi.

Bên cạnh đó, khu vực còn quy tụ nhiều công ty đa quốc gia, tập đoàn lớn, thu hút đông đảo chuyên gia, cán bộ đến làm việc.

Xu hướng an cư gần nơi làm việc đang trở thành lựa chọn tối ưu của nhiều cán bộ, doanh nhân. Việc sở hữu tổ ấm gần cơ quan không chỉ rút ngắn hành trình di chuyển, tránh áp lực tắc đường mà còn mở ra không gian sống, nơi công việc và đời sống cá nhân được cân bằng trọn vẹn.

BĐS khu vực trung tâm khan hiếm, thu hút giới đầu tư quan tâm

Là nơi đóng trụ sở của các cơ quan TƯ quan trọng, TP.Đà Nẵng trở thành điểm đến của nhiều nhân sự các địa phương về công tác và sinh sống lâu dài. Điều này thúc đẩy nhu cầu nhà ở, đặc biệt tại Q.Hải Châu - trung tâm hành chính của thành phố. Nhờ đó, thị trường BĐS khu vực được kỳ vọng tăng trưởng mạnh, đáp ứng nhu cầu an cư của cán bộ và chuyên gia.

Cung đường huyết mạch quy tụ nhiều cơ quan, doanh nghiệp

Tọa lạc trên trục Xô Viết Nghệ Tĩnh, The Vista Residence mang đến cho cư dân sự thuận tiện tối đa khi lưu trú gần cơ quan. Từ đây, chỉ vài phút di chuyển, cư dân dễ dàng kết nối với các cơ quan hành chính, doanh nghiệp lớn trên tuyến đường huyết mạch này cũng như khu vực trung tâm Q.Hải Châu.

Theo quan niệm người Việt, ngôi nhà với tầm view hướng thủy được xem là địa thế phú quý, mang lại tài lộc và vượng khí dồi dào. Tại The Vista Residence, cư dân vừa cảm nhận được hơi thở sôi động của Đà Thành, vừa đón nhận vượng khí từ tầm nhìn ra sông Hàn, sông Cẩm Lệ, sông Đô Tỏa.

Cộng hưởng với hệ tiện ích đa dạng như hồ bơi 88vô cực, nhà sinh hoạt cộng đồng, cafe ngoài trời… kiến tạo không gian sống lý tưởng, giúp cư dân tái tạo năng lượng sau những giờ làm việc căng thẳng.

The Vista Residence tọa lạc trên cung đường huyết mạch Xô Viết Nghệ Tĩnh

Sở hữu thiết kế tối ưu với 2-4 góc view khoáng đạt, The Vista Residence tràn ngập ánh sáng tự nhiên, dự án còn ứng dụng công nghệ quản lý thông minh và 2 hầm đậu xe rộng 2.100m². Hệ thống nội thất liền tường cao cấp gồm sàn SPC chống thấm, kính hộp Low-E cách âm, thiết bị vệ sinh TOTO và hệ thống điện từ Philips, Panasonic, mang đến không gian sống hiện đại, tiện nghi và bền vững theo thời gian.

Căn hộ hạng sang The Vista Residence hiện đang chào bán từ 55 triệu đồng/m² - mức giá hấp dẫn so với mặt bằng chung. Trong khi đó, Sun Symphony Residence ghi nhận mức 85 triệu đồng/m², Azura - dự án ra mắt từ 2010 đang tái đầu tư với giá từ 75 triệu đồng/m² và The Estuary Đà Nẵng - tân binh trên thị trường, khởi điểm từ 90 triệu đồng/m².

Với lợi thế vị trí trung tâm cùng tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ và dự kiến bàn giao vào quý 4/2025, The Vista Residence hứa hẹn trở thành điểm đến an cư lý tưởng giữa trung tâm thành phố sôi động.