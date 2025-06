Tinh hoa võ học xứ Huế: Tổ sư Suzucho Karate-Do với tâm nguyện cuối đời

M ỐI TÌNH THỦY CHUNG

Suzucho Karate-Do (một trong những hệ phái võ thuật lớn tại VN) do võ sư Suzuki Choji (Nhật Bản) sáng lập và trở thành tổ sư. Ông sinh năm 1919 tại Miyagiken, xuất thân từ hệ phái Takeno Uchi Ryu (Trúc Chi nội lưu) của dòng thiền Soto (Tào Động). Từ nhỏ, ông theo học thiền sư Kisa Boroo tại chùa Shiogama, được rèn luyện cả về võ thuật và tinh thần. Năm 21 tuổi, ông lĩnh ngộ được võ công và gia nhập quân đội Nhật Bản. Ông đến VN năm 1940 trong vai trò lính quân đội Thiên Hoàng.

Sau khi Nhật đầu hàng Đồng minh (năm 1945), Suzuki Choji ở lại VN và đứng vào hàng ngũ Việt Minh, bắt đầu giảng dạy các kỹ thuật karate truyền thống cho bộ đội và lực lượng tự vệ tại Liên khu 4, sau đó chuyển về Liên khu 5 tham gia xây dựng các công binh xưởng sản xuất y cụ phục vụ kháng chiến.

Những người con của tổ sư Suzuki Choji đưa một phần di cốt ông về an trí tại nhà lưu niệm ở Huế ẢNH: VÕ SƯ LÊ VĂN LỘC CUNG CẤP

Theo võ sư Lê Văn Thạnh (người học trò xuất sắc của khóa học Bodankumi, hiện đang giữ vị trí trưởng tràng điều hành Ban chấp hành hệ phái tại VN), khi còn dạy võ tại Huế, võ sư Suzuki Choji từng kể năm 1952 trong một trận đánh với quân Pháp ở Quảng Ngãi, ông bị thương nặng, sau đó được đưa vào trạm xá Liên khu 5 và được nữ cứu thương Việt Minh Nguyễn Thị Minh Lệ (quê Gia Lai - trước đây là Bình Định) chăm sóc. Sự chu đáo tận tình của bà Lệ đã làm Suzuki Choji động lòng, thầm yêu. Quá trình điều trị kéo dài, giữa hai người nảy sinh tình cảm. Sau khi lành bệnh, ông ngỏ lời cầu hôn bà Lệ và họ trở thành vợ chồng.

Trong một lần ra Bắc theo sự điều động của Việt Minh, vợ chồng võ sư Suzuki Choji đã đứt liên lạc và bị kẹt lại tại Huế. Cố đô cổ kính và thơ mộng níu chân, vợ chồng ông quyết định ở lại nơi này sinh sống. Họ tìm cách liên lạc với tổ chức nhưng bất thành. Họ mua lại căn nhà ở địa chỉ số 8 Võ Tánh để sinh sống và mở võ đường cho đến ngày đất nước thống nhất năm 1975. Nơi này trở thành nhà lưu niệm và tổ đường của hệ phái Suzucho Karate-Do, nay là số 8 Nguyễn Chí Thanh, P.Gia Hội (TP.Huế).

Sau năm 1975, do có dạy võ cho một số học trò là sĩ quan chế độ cũ nên ông phải đi học tập cải tạo. Sau khi xác minh được lý do ở lại Huế và được chính Thủ tướng Phạm Văn Đồng xác nhận có tham gia Việt Minh, ông được trả tự do. Vợ chồng ông tiếp tục sống ở Huế cho đến năm 1978 mới trở về Nhật Bản. Ở quê nhà Miyagiken, võ sư Suzuki Choji vẫn tiếp tục phát triển hệ phái. Dù ở đâu, ông vẫn luôn tự nhận mình là một người VN, coi VN là quê hương ruột thịt. Ông đã lấy tên Việt là Phan Văn Phúc và đặt tên tiếng Việt cho con trai Phan Văn Đức (Tokuo) cùng 2 con gái Ngọc Mỹ (Michiko), Ý (Eiji). Trải qua nhiều biến cố trong cuộc đời, võ sư Suzuki Choji và bà Minh Lệ vẫn chung thủy bên nhau cho đến cuối đời.

Tổ sư Suzuki Choji ẢNH: T.L

T ÂM NGUYỆN ĐƯA DI CỐT VỀ VN

Năm 1956, ông Suzuki Choji thành lập Đạo đường Linh trường Không Thủ Đạo (Suzucho Karate-Do Dojo Noen) tại số 8 Võ Tánh, TP.Huế (nay là tổ đường tại số 8 Nguyễn Chí Thanh). Với tất cả tâm huyết, ông đã xây dựng nên nhiều thế hệ võ sinh karate tài năng.

Con trai của Tổ sư Suzui (trái) chương môn hiện tại nhận kỷ niệm chương của UBND TP.Huế Ảnh: Lê Văn Lộc

Võ sư Suzuki Choji qua đời ngày 6.2.1995 tại Nhật Bản. Trước khi qua đời, ông căn dặn các con hiến tặng căn nhà tại Huế cho nhà nước để làm tổ đường và giữ lại phần di cốt (đốt sống cổ, tượng trưng cho xương sống, linh hồn của hệ phái) để đưa về tổ đường của võ phái tại VN. Theo lời võ sư Lê Văn Thạnh, sở dĩ cố tổ sư di huấn giữ lại một phần di cốt của ông sau khi hỏa thiêu để đưa về tổ đường ở Huế, bởi theo quan niệm tâm linh của môn phái, đốt sống cổ tượng trưng cho xương sống và cũng là cốt tủy tinh thần của võ phái. Năm 2005, đại diện gia đình trở về VN thực hiện thủ tục hiến tặng ngôi nhà số 8 Nguyễn Chí Thanh cho TP.Huế với điều kiện chỉ làm nhà lưu niệm karatedo, phục vụ du lịch và thể thao.

Di ảnh Tổ sư Suzuki và người vợ Việt Nam trên bàn thờ tổ Ảnh: Lê Văn Lộc

Năm 2016, UBND TP.Huế quyết định đầu tư 2,7 tỉ đồng từ ngân sách xây dựng Nhà lưu niệm Suzucho Karatedo, nơi tổ chức các sự kiện giao lưu văn hóa Nhật Bản - Huế... tại chính căn nhà xưa của võ sư Suzuki Choji. Năm 2017, nhà lưu niệm hoàn thành, đưa vào sử dụng. Đúng vào dịp diễn ra lễ khánh thành nhà lưu niệm, người con trai là võ sư Suzuki Tokuo (chưởng môn đời thứ 2) cùng gia đình đã đưa di cốt võ sư Suzuki Choji về Huế như di nguyện.

Theo võ sư Lê Văn Thạnh, hiện nay Suzucho Karate-Do phát triển không chỉ ở trong nước mà còn ra quốc tế. Với hơn 40.000 môn sinh khắp mọi miền đất nước và trên 10 phân đường quốc tế ở Mỹ, Úc, Canada…, thậm chí Suzucho quay lại phát triển ngay trên chính Nhật Bản, quê hương của môn võ karate. Hệ phái không chỉ nổi bật về các giá trị võ thuật mà còn là cầu nối văn hóa giữa VN và Nhật Bản, mang đến tinh thần võ đạo độc đáo.