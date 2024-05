Tình lý gian ngay khó phân định

Chính phủ Pháp khẳng định chắc chắn điều này và tuyên bố đã có đầy đủ bằng chứng xác thực, nhưng Azerbaijan kiên quyết bác bỏ mọi cáo buộc. Ai tình lý gian ngay trong chuyện này thật sự khó có thể phân định!



Một chiếc xe bị cháy tại New Caledonia ngày 19.5.2024 AFP

Mối quan hệ giữa Azerbaijan và Pháp không được tốt đẹp vì Pháp ủng hộ Armenia trong vấn đề vùng Nagorno Karabakh tranh chấp chủ quyền giữa Armenia và Azerbaijan. Còn Azerbaijan ủng hộ phong trào đấu tranh của các vùng lãnh thổ bị thuộc địa hóa từ thời xưa để trở thành quốc gia độc lập, trong đó có New Caledonia. Phía Pháp không thể không hậm hực việc Azerbaijan mới đây tiếp đón đoàn của phe đối lập của New Caledonia. Pháp viện dẫn việc những người bạo loạn ở New Caledonia kéo cả quốc kỳ của Azerbaijan.

Ngược lại, Azerbaijan giờ đã kiểm soát hoàn toàn vùng Nagorno Karabakh, nhưng Azerbaijan chắc chắn chưa thể nguôi ngoai được hết nỗi hận về việc Pháp cùng với Mỹ, EU và khối phương Tây đứng về phía Armenia trong cuộc tranh chấp chủ quyền lãnh thổ đối với vùng Nagorno Karabakh.

Chính phủ Pháp cáo buộc nặng nề Azerbaijan có thể vì có trong tay những bằng chứng xác thực, nhưng chắc chắn nhằm hai mục tiêu. Thứ nhất, cáo buộc có nước ngoài can thiệp vào công chuyện nội bộ giữa Pháp và New Caledonia sẽ giúp phe cầm quyền hiện tại ở Pháp giảm bớt được đáng kể áp lực đối nội về việc để xảy ra bạo loạn ở New Caledonia, đổ lỗi cho bên ngoài để tránh bị bên trong đổ lỗi. Thứ hai là có thêm nguyên cớ để răn đe và ngăn ngừa tất cả những quốc gia hay đối tác khác trên thế giới chủ trương ủng hộ New Caledonia độc lập với Pháp.