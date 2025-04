Tính năng AI của One UI 7 sắp đến với các điện thoại Galaxy cũ

Theo Yahoo Tech, một tin tức đầy hứa hẹn đã đến với người dùng các dòng điện thoại Samsung Galaxy, khi tính năng AI mới và hấp dẫn nhất dự kiến ra mắt cùng Galaxy S25, có tên gọi 'Now Brief' có thể sẽ không độc quyền cho riêng dòng máy cao cấp mới này. Thay vào đó, công cụ này dường như đang được chuẩn bị để mang lên hàng loạt thiết bị đời cũ hơn như Galaxy S24, S23, Z Fold/Flip 6 và 5, thông qua bản cập nhật One UI 7 sắp được phát hành.

Tính năng AI Now Brief sẽ cập bến loạt Galaxy đời cũ?

Phát hiện thú vị này bắt nguồn từ người dùng @MEMETCAN88 trên mạng xã hội X, khi người này tìm thấy các cài đặt ẩn liên quan đến Now Brief bên trong phiên bản One UI 7 beta đang chạy trên chiếc Galaxy S24 Ultra của mình.

Tính năng Now Brief sẽ sớm có mặt trên loạt điện thoại Galaxy đời cũ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH GADGET MATCH

Ngay sau đó, trang tin công nghệ SamMobile cũng đã xác nhận sự tồn tại của menu cài đặt tương tự trên các thiết bị khác như dòng Galaxy S23, bộ đôi gập mới nhất Galaxy Z Fold 6 và Z Flip 6, và cả một thiết bị được cho là Galaxy Tab S10 (khả năng cao là máy tính bảng ra mắt năm 2024, thay vì chiếc điện thoại S10 đã quá cũ).

Mặc dù các cài đặt này đã xuất hiện, tính năng Now Brief hiện tại vẫn chưa thể hoạt động được trên các thiết bị nói trên. Điều này cho thấy chúng mới chỉ là các thành phần 'giữ chỗ' được Samsung chuẩn bị trước. Tuy nhiên, đây là một chỉ dấu mạnh mẽ cho thấy gã khổng lồ Hàn Quốc đang có kế hoạch mở rộng tính năng AI hữu ích này đến nhiều người dùng hơn.

Now Brief được mô tả là một trung tâm thông tin cá nhân hóa, sử dụng AI để tự động tổng hợp và cung cấp các thông tin, cập nhật phù hợp với người dùng trong suốt cả ngày.

Ví dụ, vào buổi sáng, Now Brief có thể hiển thị chất lượng giấc ngủ, dự báo thời tiết, tin tức quan trọng, hay cảnh báo tình hình giao thông trên lộ trình đi làm quen thuộc của bạn. Ngược lại, vào buổi tối, nó sẽ giúp tổng kết lại các hoạt động trong ngày và đưa ra các gợi ý giúp bạn thư giãn, chuẩn bị cho giấc ngủ. Now Brief còn có một thành phần gọi là Now Bar hiển thị trên màn hình khóa, cung cấp các thông báo ưu tiên và thông tin quan trọng một cách nhanh chóng.

Khả năng cao là Now Brief sẽ chính thức được kích hoạt cùng với bản cập nhật lớn One UI 7, đáng chú ý là lịch trình cập nhật One UI 7 cho các thiết bị đời cũ đã cận kề. Theo thông báo, quá trình cập nhật sẽ bắt đầu từ ngày 7.4, tại hầu hết các quốc gia trên thế giới.

Loạt thiết bị đầu tiên được 'lên đời' One UI 7 bao gồm Galaxy S24 series, Galaxy Z Fold 6 và Galaxy Z Flip 6. Trong những tuần tiếp theo, Samsung cũng đã xác nhận sẽ phát hành bản cập nhật cho Galaxy S23 series (có cả S23 FE), Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Tab S10 và Galaxy Tab S9.