Tính năng bảo mật của Windows 11 có thể làm giảm hiệu suất trò chơi

Theo Gamesradar+, hầu hết các PC cài sẵn Windows 11 mới sẽ có tính năng bảo mật VBS, tính năng này dường như đang phá vỡ hiệu suất của các trò chơi.

Theo báo cáo từ PC Gamer, Virtualization-Based Security (VBS) là một cài đặt được thiết kế để ngăn phần mềm độc hại lây nhiễm vào PC của bạn, nhưng nó làm chậm hiệu suất trên một số trò chơi. Trong thử nghiệm của mình, PC Gamer nhận thấy tính năng này làm chậm các trò chơi trung bình khoảng 25%. Ví dụ với Far Cry New Dawn, giảm 5% tốc độ khung hình, nhưng với Metro Exodus con số lớn hơn với mức giảm 24%, Horizon Zero Dawn giảm 25% và Shadow of the Tomb Raider giảm 28%. Những con số này ghi nhận hiệu suất từ máy tính có đồ họa Nvidia RTX 3070 trên Windows 11.

Tính năng này không tự động bật khi bạn nâng cấp từ Windows 10 lên Windows 11, nhưng nó có thể có trong các bản cài đặt mới của Windows 11. Nhà phát triển 3DMark Time Spy, một phần mềm kiểm tra điểm chuẩn DirectX 12, cho biết “VBS được kích hoạt theo mặc định sau khi cài đặt sạch Windows 11”, nhưng PC Gamer nhận thấy rằng sau khi tải xuống phiên bản ISO mới nhất của hệ điều hành, nó dường như đã được chỉnh sửa Registry và tinh chỉnh BIOS để kích hoạt VBS.





Nhiều khả năng VBS sẽ được kích hoạt nếu bạn mua một chiếc máy được xây dựng cấu hình sẵn từ các hãng như Dell, HP, Lenovo, … thay vì chỉ tải xuống Windows 11 để cài đặt mới.

“Mặc dù chúng tôi không yêu cầu VBS khi nâng cấp lên Windows 11. Nhưng chúng tôi tin rằng những lợi ích bảo mật mà nó mang lại quan trọng đến mức cần có các yêu cầu hệ thống tối thiểu để đảm bảo rằng mọi PC chạy Windows 11 đều có thể đáp ứng cùng một mức độ bảo mật. Việc hợp tác với các đối tác OEM và silicon sẽ cho phép VBS và HVCI có mặt trên hầu hết các PC mới trong năm tới. Và chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội để mở rộng VBS trên nhiều hệ thống hơn theo thời gian.”

Bạn có thể dễ dàng kiểm tra xem VBS có được bật hay không bằng cách nhập MSInfo32 vào chức năng tìm kiếm của Windows, sau đó tìm nó ở cuối báo cáo hệ thống. Dù cho có vẻ chúng đang bị tắt, nhưng bạn có thể cần một số kỹ thuật để tinh chỉnh Registry và tắt nó đi.