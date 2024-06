Tình nguyện viên 'min nhon' tiếp lửa cho sĩ tử Hà Nội thi tốt nghiệp THPT 2024

Trong ngày 27.6, hơn 1 triệu thí sinh cả nước đã hoàn thành 2 môn thi toán và văn tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024. Tại Hà Nội, thời tiết có phần khắc nghiệt khi sáng sớm mưa to, chiều chuyển sang nắng gắt. Thế nhưng, hàng nghìn thanh niên tình nguyện tại các điểm thi vẫn nhiệt tình giúp đỡ, tiếp sức cho các sĩ tử.

Các sinh viên tình nguyện tại điểm thi Trường THCS Phan Chu Trinh (Q.Ba Đình, Hà Nội) ĐÌNH HUY

Trong đó, có nữ tình nguyện viên Nguyễn Thị An Hạnh (quê H.Kiến Thuỵ, Hải Phòng) sinh viên năm 2, Viện đại học Mở Hà Nội. Cô đứng lọt thỏm trong đội hình sinh viên tình nguyện tại điểm thi Trường THCS Phan Chu Trinh (Q.Ba Đình, Hà Nội). Nữ thanh niên tình nguyện An Hạnh được bạn bè đặt cho biệt danh là cô gái "min nhon" do ngoại hình cô chỉ cao 1,4 m. Tuy nhiên, trong suốt quá trình tiếp lửa cho các sĩ tử, An Hạnh luôn tràn đầy năng lượng và nụ cười thường trực trên môi.

Chia sẻ với PV, Hạnh cho biết, đây là năm thứ 2 tham gia tình nguyện viên tiếp sức mùa thi. Năm trước, cô tham gia ở điểm Trường THPT Việt Nam - Ba Lan (Q.Hoàng Mai, Hà Nội). Tại các điểm thi, Hạnh sẽ phải đến từ sáng sớm, cùng các thành viên trong đội phân chia công việc, người phát nước, người hướng dẫn các phụ huynh di chuyển để tránh không ùn tắc, người hướng dẫn các thí sinh vào phòng thi, nắng mưa che ô đưa thí sinh vào điểm thi.

An Hạnh cùng các bạn tình nguyện viên tại điểm thi Trường THCS Phan Chu Trinh ĐÌNH HUY

"Thời tiết nắng, mưa bất thường khiến chúng tôi có chút vất vả nhưng rất vui. Mỗi khi nhìn thấy thí sinh bước ra khỏi phòng thi với khuôn mặt hân hoan trong vòng tay người thân, tôi cũng cảm thấy xúc động giống như bản thân mình của 2 năm trước", cô nói.

Khi còn là học sinh cấp 3, An Hạnh chưa từng tham gia hoạt động tình nguyện nào bởi cô cảm thấy có chút tự ti về ngoại hình của mình. Thế nhưng, khi tham gia, Hạnh được các bạn, mọi người hỗ trợ nên cô đã lấy lại sự tự tin của mình.

"Tôi rất thích hoạt động tình tình nguyện. Tôi muốn bản thân có trải nghiệm, có kỷ niệm đẹp thời sinh viên. Làm các hoạt động tình nguyện, tôi thấy mình có nhiều năng lượng tích cực hơn, nhiệt huyết tuổi trẻ hơn", An Hạnh xúc động.

An Hạnh thấy mình có nhiều năng lượng tích cực hơn khi tham gia hoạt động tiếp sức mùa thi ĐÌNH HUY

Nữ sinh viên năm 2 cho biết thêm, khi tham gia hoạt động tiếp sức mùa thi, gia đình biết cô hoạt động vất vả nên ai cũng động viên làm việc gì vừa sức, tránh ảnh hưởng sức khoẻ.

Anh Phạm Thế An, tổ trưởng tổ thanh niên tình nguyện phụ trách điểm thi Trường THCS Phan Chu Trinh, cho biết có khoảng 30 tình nguyện viên của Viện đại học Mở tiếp sức cho các thí sinh tại điểm trường này. Trong 3 ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, An và đồng đội sẽ phụ trách công việc hướng dẫn, động viên các thí sinh.

"Chúng tôi cầm ô dẫn thí sinh ra vào trong điểm trường những lúc nắng mưa. Công việc có chút vất vả khi cả ngày đứng ngoài điểm thi nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của các thí sinh và phụ huynh chúng tôi thấy vui và hạnh phúc vô cùng", An nói.

Phạm Thế An, tổ trưởng tổ thanh niên tình nguyện phụ trách điểm thi Trường THCS Phan Chu Trinh ĐÌNH HUY

Thế An đánh giá, tình nguyện viên An Hạnh là người khiến mọi người rất xúc động khi có ý chí nhiệt tình tham gia các hoạt động tình nguyện. Sáng sớm, Hạnh vượt quãng đường hơn 10 km từ nhà trọ đến điểm thi. Tại điểm thi, Hạnh vui vẻ, nhiệt tình, thân thiện với mọi người và hỗ trợ các thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT.