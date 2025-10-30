Tỉnh Quảng Đông muốn thúc đẩy mạnh thị trường xe điện tại TP.HCM

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường khẳng định, tỉnh Quảng Đông và TP.HCM có nhiều tiềm năng bổ trợ lẫn nhau. Một bên là trung tâm sản xuất, công nghệ với nền công nghiệp hiện đại hàng đầu Trung Quốc, đặc biệt trong sản xuất xe điện, pin và công nghệ xanh. Một bên là TP.HCM - thị trường năng động, cửa ngõ Đông Nam Á, địa phương tiên phong trong chuyển đổi năng lượng sạch, giao thông xanh của Việt Nam.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cùng các đại biểu tham quan tìm hiểu sản phẩm xe điện của doanh nghiệp Trung Quốc ẢNH: M.HOA

TP.HCM xác định chuyển đổi xanh là một trong những ưu tiên hàng đầu, với mục tiêu cụ thể đến năm 2030, toàn bộ 100% xe buýt sẽ sử dụng điện hoặc các loại nhiên liệu thân thiện môi trường. Thành phố đang triển khai đề án chuyển đổi toàn bộ hơn 3.200 xe buýt hiện tại sang xe điện, với tổng kinh phí hơn 13.500 tỉ đồng. Đồng thời, triển khai đề án chuyển đổi xe sử dụng nhiên liệu sang xe điện cho toàn bộ xe công nghệ với mục tiêu chuyển đổi xong ít nhất 80% vào năm 2027 và 100% vào năm 2030.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường đề xuất 5 nhóm hợp tác trọng tâm, gồm: Phát triển sản xuất, lắp ráp xe điện theo hướng khuyến khích các doanh nghiệp, các tập đoàn đa quốc gia đầu tư, liên doanh, chuyển giao công nghệ tại TP.HCM và khu vực phía nam. Đồng thời, xây dựng hạ tầng trạm sạc và tiêu chuẩn kỹ thuật; liên kết chuỗi cung ứng linh kiện - pin - vật liệu xanh theo hướng hình thành chuỗi cung ứng khu vực phục vụ thị trường ASEAN. Cùng với đó là phát triển logistics và khu công nghiệp xanh theo hướng tận dụng hạ tầng cảng, sân bay và mạng lưới logistics hiện đại của TP.HCM; hợp tác nghiên cứu, đào tạo và đổi mới sáng tạo.

Chính quyền TP.HCM cam kết tạo môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch, cạnh tranh cho các doanh nghiệp Quảng Đông và quốc tế. Đồng thời hoàn thiện hệ thống chính sách hỗ trợ phát triển xe điện; đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, phối hợp chặt chẽ với các nhà đầu tư trong việc triển khai dự án.

Ông Đường Lập, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP.HCM thông tin: Quảng Đông là tỉnh có GDP lớn nhất ở Trung Quốc với các ngành sản xuất và chuỗi cung ứng rất hoàn thiện, đặc biệt là sản xuất xe điện và các hạng mục phục vụ. Cứ 4 xe điện tại Trung Quốc thì có 1 chiếc được sản xuất tại Quảng Đông. Vừa qua, tỉnh đã có nhiều chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp tiến ra thị trường nước ngoài, trong đó Việt Nam được đánh giá là thị trường hợp tác rất quan trọng và xe điện là một điểm sáng trong hợp tác. Lãnh sự quán sẽ tích cực hỗ trợ để thúc đẩy sự hợp tác này.

Ông Lê Trường Duy, Giám đốc Trung tâm cách mạng công nghiệp lần thứ 4 TP.HCM khẳng định, dư địa hợp tác giữa hai bên còn rất lớn. Tại hội thảo này, ông bày tỏ mong muốn hai bên có thể thiết lập một kênh dẫn hợp tác trong lĩnh vực xe điện, năng lượng sạch, logistics thông minh…, nơi tập hợp doanh nghiệp lớn của hai bên để vừa hợp tác vừa dẫn dắt các doanh nghiệp vừa và nhỏ, qua đó hình thành nên chuỗi cung ứng xanh và bền vững.



