Tỉnh táo để không bị tiền mất tật mang

Như Thanh Niên thông tin, mới đây, nhóm học viên gồm hàng chục người đã lên tiếng tố Trung tâm Anh ngữ và tư vấn du học LeaderTalks (viết tắt LeaderTalks) quảng cáo sai sự thật, thực hiện trái cam kết trong việc giảng dạy khóa học tiếng Anh trực tuyến "English Mastery" (Làm chủ tiếng Anh) và có hành vi thoái thác trách nhiệm dù mức học phí dao động từ 39,95 - 44 triệu đồng, tùy theo hình thức đóng là một hay nhiều lần.

Chất lượng giảng dạy không như cam kết, nhiều học viên sau khi góp ý với LeaderTalks đã bị đối tượng lạ mặt chặn đường đe dọa, thậm chí bị hành hung tại nhà

NGỌC LONG

Bên cạnh bức xúc về chất lượng giảng dạy và cách hành xử của LeaderTalks, các học viên cũng bày tỏ hoài nghi về giấy phép hoạt động của trung tâm này. Theo đó, trên trang web và trong các biên bản ghi nhớ với học viên, LeaderTalks cho biết đây là thương hiệu thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH An Ca, sau này là Công ty CP An Ca (An Ca), đều có địa chỉ tại P.Hiệp Thành, Q.12, TP.HCM. Tuy nhiên, khi đến trụ sở để làm việc trực tiếp, nhiều học viên tá hỏa vì địa chỉ này lại là nhà riêng của người dân và chủ nhà không hề biết đến sự tồn tại của LeaderTalks lẫn An Ca.

"Chúng tôi rất mong các cơ quan chức năng vào cuộc để xác minh làm rõ và bảo vệ quyền lợi của tôi cùng hàng trăm học viên khác đang học tại LeaderTalks", chị Nguyễn Thị Thanh Hương (ngụ TP.HCM), đại diện nhóm học viên, bày tỏ.

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM, xác nhận Trung tâm Anh ngữ và tư vấn du học LeaderTalks chưa được cấp phép hoạt động tại TP.HCM. "Ngoài trung tâm ngoại ngữ, các đơn vị đào tạo tin học, kỹ năng sống và những hoạt động giáo dục khác đều phải xin giấy phép hoạt động từ Sở. Với những trường hợp Sở không cấp phép, quyền quản lý nhà nước thuộc về cơ quan quận, huyện mà đơn vị đó đăng ký kinh doanh", ông Minh thông tin.

Mong cơ quan chức năng làm rõ

Phản hồi thông tin trên, bạn đọc (BĐ) Thanh Niên đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ vụ việc, đảm bảo quyền lợi của các học viên. "Lợi dụng tâm lý nhiều bạn trẻ cần trau dồi vốn tiếng Anh mà nhiều trung tâm mọc lên với những hình thức khác nhau nhưng chất lượng lại không như những gì quảng cáo. Người học thì đôi lúc tin vào những lời hứa hẹn mà đăng ký để rồi tiền mất tật mang. Trong vụ việc LeaderTalks, mong cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ trắng đen. Nếu đúng như những gì các học viên tố cáo thì phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", BĐ Tuấn Bùi ý kiến.

BĐ A.W viết: "Tôi cũng là học viên của trung tâm này và tham gia học đủ 4 học phần rất nghiêm túc nhưng không tiến bộ. Có hàng trăm học viên cảm thấy như tôi. Những gì báo phản ánh là rất chính xác. Khi đóng tiền học viên được cam kết nếu không hiệu quả sẽ trả lại tiền, nhưng thực tế không như vậy... Mong cơ quan chức năng vào cuộc".

"Cá nhân tôi thấy cần có những quy định riêng về chất lượng giảng dạy của những trung tâm tiếng Anh để các học viên có thể lựa chọn nơi học tập phù hợp. Nhiều nơi lấy mức giá trên trời, chất lượng đào tạo thì quá kém có khác gì lừa đảo đâu chứ. Mong cơ quan chức năng xem xét", BĐ Việt Phạm góp ý.

"Học tiếng Anh là điều quan trọng trong xã hội hiện nay, nhưng không vì thế mà nhắm mắt chọn đại. Cần phải có sự chọn lọc những trung tâm phù hợp thay vì nghe theo lời dụ dỗ, quảng cáo của một ai đó. Tiền cũng là của mình làm ra, cần phải đầu tư vào những nơi hợp lý", BĐ Hoàng Nhung cảnh báo.

Cảnh giác với các thủ đoạn "lùa gà"

Trước tình trạng bùng nổ các khóa học tiếng Anh qua hình thức online với chất lượng vàng thau lẫn lộn, nhiều ý kiến kêu gọi người dân cảnh giác và đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra giám sát, nếu phát hiện sai phạm phải xử lý nghiêm. "Hiện nay, có rất nhiều trung tâm tiếng Anh mở ra tràn lan, quảng cáo và cam kết các thứ, nhưng chất lượng cực thấp. Mong cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra chấn chỉnh lại chứ không thể để các trung tâm lừa bịp người học", BĐ Truc Vu ý kiến.

Tương tự, BĐ An Khuê cho rằng hiện nay nhiều trung tâm tiếng Anh mở ra tuy nhiên chất lượng thì không thể kiểm soát vì vậy người dân khi có nhu cầu cần tìm hiểu kỹ và chọn các đơn vị đào tạo uy tín để tránh tiền mất tật mang.

"Bên cạnh đó, cơ quan chức năng về chuyên môn cần kiểm duyệt chặt chẽ nội dung, chất lượng chương trình học của các khóa học online này. Kiểm soát việc quảng cáo thổi phồng, sai sự thật tràn lan trên mạng xã hội của các trung tâm, đồng thời xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm", BĐ An Khuê góp ý thêm.

Còn BĐ Anh Tuyết viết: "Lợi dụng nhu cầu cao của người dân nên nhiều trung tâm dùng đủ thủ đoạn để quảng cáo "lùa gà", cần cảnh giác. Cơ quan chức năng phải mạnh tay đối với những cơ sở kém chất lượng để tránh tình trạng nhiều người mất tiền oan. Nói thật học ngoại ngữ vốn đã khó, lại càng khó hơn khi các trung tâm dạy không ra gì. Không phải quy chụp nhưng thật sự thất vọng với những người mang tiếng là giáo viên nhưng chẳng khác nào lừa đảo".

"Thực tế cho thấy nhiều trung tâm ngoại ngữ mọc lên như nấm nhưng chất lượng chẳng đâu vào đâu. Đó là chưa kể có rất nhiều bọn xấu đội lốt trung tâm để lừa tiền, khiến nhiều người bức xúc. Mong cơ quan chức năng vào cuộc chấn chỉnh lại, thậm chí là tước giấy phép hoạt động đối với những nơi có hành vi lừa đảo", BĐ Phương Nam thẳng thắn.

* Cần tỉnh táo, tìm hiểu kỹ trước khi quyết định tham gia các khóa học online, tránh bị tốn tiền, mất thời gian, còn rước thêm phiền phức.

Thúy An * Lợi dụng tâm lý nhiều bạn trẻ cần trau dồi vốn tiếng Anh mà nhiều trung tâm mọc lên với những hình thức khác nhau nhưng chất lượng lại không như những gì quảng cáo. Người dân thì đôi lúc tin vào những lời hứa hẹn mà đăng ký để rồi tiền mất tật mang.

Hoàng Bình * Đúng là xã hội bây giờ thật giả lẫn lộn nên làm bất cứ việc gì cũng phải đề phòng. Tôi thấy có nhiều trường hợp vì lời dụ dỗ của bạn bè mà va vào những trung tâm kém chất lượng. Việc học thì chẳng thấy tiến bộ bao nhiêu, nhưng nhiệt huyết với môn học thì chẳng còn. Trong khi tiếng Anh là ngôn ngữ cần thiết trong xã hội hiện đại.

Van Hai