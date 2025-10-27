Tinh tế - Bản sắc thương hiệu SH Airport Lounge

Là thương hiệu hàng đầu trong hệ thống phòng chờ thương gia tại Việt Nam, SH Airport Lounge xây dựng triết lý phục vụ dựa trên 3 chữ T: Tận tâm - Tinh tế - Tự tin.

Nếu "Tận tâm" là trái tim của người phục vụ, "Tự tin" là bản lĩnh của thương hiệu dẫn đầu, thì "Tinh tế" chính là linh hồn của trải nghiệm, nơi mỗi chi tiết, ánh sáng, âm thanh, hương thơm cùng hòa quyện để mang lại cảm giác thư thái, gần gũi và sang trọng vừa đủ.

Tinh tế còn thể hiện trong con người - những nhân viên luôn quan sát bằng trái tim, thấu hiểu cả những điều khách hàng chưa nói. Một tách trà mời đúng lúc, một nụ cười nhẹ nhàng hay lời chào ấm áp, tất cả tạo nên sự khác biệt giữa phục vụ theo quy trình và phục vụ bằng cảm xúc.

Sau hơn nửa thập kỷ phát triển, hiện diện tại hơn 20 sân bay trên toàn quốc, SH Airport Lounge không chỉ là điểm dừng chân tiện nghi, mà là nơi hành khách tìm thấy cảm giác an nhiên trước mỗi hành trình.

