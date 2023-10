Tinh tế, đa chức năng, máy in HP LaserJet MFP M236dw chinh phục nhiều gia đình

Băn khoăn tìm máy in tiện dụng, giá "mềm"

Là mẹ đơn thân lại làm quản lý ở một hệ thống siêu thị, chị Nguyễn Thanh Huyền (trú Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội) khá bận rộn với công việc và gia đình. Cậu con trai lớn của chị năm nay đang học năm thứ 2 đại học, cô con gái nhỏ cũng vừa lên cấp 2, nhu cầu học tập, in ấn tài liệu của các con ngày càng nhiều. Bởi vậy, tìm mua một máy in phù hợp để sử dụng tại nhà là điều khiến chị băn khoăn, suy nghĩ suốt cả nửa tháng nay.

"Các con hầu như ngày nào cũng có việc phải in tài liệu, giấy tờ, số lượng không nhiều nhưng lại thường xuyên. Để con ra hàng in cũng không tiện vì nhiều hôm đêm tối thầy cô mới gửi bài. Tôi không am hiểu về máy móc gì nên cũng khá băn khoăn làm sao mua được sản phẩm chất lượng tốt với mức giá vừa phải, đặc biệt phải dễ sử dụng, phù hợp với quy mô để ở gia đình", chị Huyền nói.

Nhờ nhân viên kỹ thuật tại siêu thị tư vấn, chị Huyền cũng có vài phương án lựa chọn, trong đó chị quan tâm hơn cả tới dòng máy HP Laser Jet MFP M236dw. "Nhà tôi in ấn không quá nhiều, diện tích cũng không quá lớn nên thiết kế máy nhỏ gọn, in tốc độ khá nhanh của HP Laser Jet MFP M236dw khiến tôi khá ưng ý, nhất là lại còn tiết kiệm điện. Đặc biệt, 2 bạn nhỏ trong nhà khi tìm hiểu, xem giới thiệu rất thích tính năng in không dây tiện lợi thông qua ứng dụng HP Smart có trên cả điện thoại thông minh, máy tính bảng lẫn trên máy tính. Cả nhà căn bản đã chốt cuối tuần sẽ cùng nhau đi siêu thị điện máy ngắm tận nơi và khả năng cao sẽ rước về một "em" máy in này", chị Huyền hồ hởi chia sẻ.

Anh Nguyễn Đức Phong (trú Q.Cầu giấy, Hà Nội) vốn từ lâu đã mua cho gia đình máy in diện nhỏ gọn để phục vụ việc học tập của các con cũng như cho công việc giảng viên của mình. Các dòng máy in trước đây anh sở hữu thì không có tính năng in 2 mặt nên đôi lúc khá bất tiện. Hiện nay, khi nhu cầu in ấn tăng lên, anh muốn đổi sang dòng máy mới tiện dụng hơn, có thêm các chức năng in 2 mặt tự động này kèm những chức năng đổi mới khác.



"Không chỉ tôi hay các con mà vợ tôi cũng thường xuyên phải in ấn tài liệu để phục vụ công việc. Thi thoảng, vợ lại cằn nhằn máy không in được 2 mặt tự động, gây bất tiện, tốn giấy… Tôi muốn thay một mẫu máy tính mới để đáp ứng nhu cầu của cả nhà nhưng mức giá cũng không thể quá "chát", loanh quanh khoảng 5 triệu đồng là ổn. Tôi cũng ngó nghiêng nhiều cửa hàng về thiết bị văn phòng và thấy hiện có dòng máy HP Laser Jet MFP M236dw khá "ổn áp". Đồng nghiệp của tôi đang sử dụng cho công ty gia đình, khen rằng sử dụng ổn định, tiện lợi mà cũng gọn gàng, đẹp mắt, để ở nhà riêng hay văn phòng công ty đều phù hợp. Tôi đang tìm hiểu thêm chút để chốt là mua luôn", anh Phong nói.

HP LaserJet MFP M236dw nhỏ gọn nhưng tinh tế, hiện đại

Theo đánh giá của giới chuyên gia, HP LaserJet MFP M236dw là dòng máy in đa năng trắng đen có thiết kế nhỏ gọn nhưng mang trong mình khả năng in ấn đáng kinh ngạc. Sản phẩm này hứa hẹn đáp ứng tốt cho những khách hàng cần một máy in với tốc độ nhanh, bản in chuyên nghiệp, khối lượng in ấn không quá lớn.

Dễ thấy về thiết kế, HP LaserJet MFP M236dw có kiểu dáng đơn giản nhưng vô cùng tinh tế, hiện đại khi chỉ sử dụng 2 màu trắng, xám cùng kích thước nhỏ gọn. Với trọng lượng chỉ từ 7,6 kg, người dùng có thể dễ dàng lắp đặt, di chuyển và đặt máy in ở bất cứ đâu trong văn phòng hay góc làm việc tại gia.

Đáng chú ý, HP LaserJet MFP M236dw còn được nhà sản xuất trang bị thêm một màn hình LED nhỏ để hiển thị thông tin về mực in, cũng như là các tình trạng và tính năng khác của máy để người dùng có thể theo dõi setup máy một cách tiện lợi.

Với mục đích giúp cho người dùng dễ dàng theo dõi tình trạng của máy in, HP còn trang bị cho máy một dải đèn thông báo chức năng ngay bên dưới logo của sản phẩm. Hãng gọi dải đèn này là Smart-guided lightning. Dải đèn này sẽ đổi màu theo trạng thái hoạt động để giúp bạn sử dụng, thiết lập thiết bị một cách dễ dàng, trực quan hơn. Theo tiết lộ từ HP, máy in LaserJet MFP M236dw phù hợp với khối lượng in ấn vừa phải, khoảng vài trăm đến trên dưới 2.000 bản in mỗi tháng.

Điểm cộng của dòng sản phẩm này, ngoài tính năng in trắng đen hai mặt tự động thì còn có thể scan và photocopy. Chính vì có thêm khay quét, nhóm sản phẩm này sẽ có kích thước cao hơn một chút với các mẫu máy in đơn năng. Nhưng nếu xét về chiều dài và chiều rộng thì đây vẫn là một chiếc máy in cực kỳ nhỏ gọn.

"HP LaserJet MFP M236dw có khả năng in không dây cực kỳ tiện lợi thông qua ứng dụng HP Smart có trên cả điện thoại thông minh, máy tính bảng lẫn trên máy tính. Ứng dụng HP Smart không chỉ tiện lợi, dễ sử dụng mà còn cung cấp thêm rất nhiều các tính năng hữu ích đi kèm. Đây là yếu tố chinh phục khá nhiều khách hàng trong một xã hội hiện đại ngày nay", anh Trương Công Nam, kỹ sư tự động hóa cho biết.