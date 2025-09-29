Tinh thần vươn mình trong thời đại số: Sức mạnh từ những lựa chọn rất đời thường

Tinh thần ‘vươn mình’ trong thời đại số

Trong lịch sử dân tộc Việt Nam, ‘vươn mình’ chưa bao giờ là khái niệm xa lạ. Từ những sĩ tử miệt mài đèn sách nơi cửa Khổng sân Trình, đến những nhà khoa học âm thầm nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, hay những nghệ nhân lặng lẽ gìn giữ văn hóa dân tộc, khát vọng vươn lên và góp phần làm rạng danh đất nước luôn hiện hữu.

Bước sang kỷ nguyên số, tinh thần ấy càng trở nên sống động và cấp thiết. Thế hệ trẻ không những đối diện với những thách thức truyền thống, mà phải thích nghi với tốc độ phát triển công nghệ chưa từng có. Trong bối cảnh đó, Voices of Galaxy - chuỗi phim ngắn do Samsung thực hiện, xuất hiện như một nỗ lực khơi gợi cảm hứng, thôi thúc người trẻ ‘vươn mình’ bằng những hành động thiết thực. Đáng chú ý, chuỗi phim không đưa ra công thức hay hướng dẫn cụ thể nào, mà tập trung vào tinh thần dám thay đổi. Đây không phải cách tiếp cận mới trong truyền thông, nhưng vẫn chứng minh sức mạnh bền vững, bởi cảm xúc luôn là ngôn ngữ chạm đến trái tim nhanh nhất.

Khơi dậy khát vọng vươn mình từ câu chuyện thật

Tinh thần của Voices of Galaxy có thể nhìn thấy rõ ngay từ tập đầu tiên. Câu chuyện một tân cử nhân chật vật tìm việc, liên tục gửi CV nhưng không có phản hồi, là hình ảnh quen thuộc với nhiều bạn trẻ. Thay vì thành công nhanh chóng, bộ phim khắc họa sự loay hoay, bế tắc, và quan trọng hơn là khoảnh khắc dám thử một hướng đi khác: sử dụng AI để làm mới hồ sơ, kể câu chuyện cá nhân sáng tạo hơn và tự tin bước ra khỏi vòng tròn cũ. Đó là khoảnh khắc mà bất kỳ ai đã từng đứng lên sau thất bại đều có thể đồng cảm. Trong lý thuyết truyền thông, hiện tượng này được gọi là ‘narrative transportation’ (dịch: sự cuốn hút vào câu chuyện), mô tả trạng thái khi người xem nhập vai vào câu chuyện và thấy chính mình trong đó. Khi sự đồng cảm ấy hình thành, thông điệp ‘vươn mình cùng Việt Nam’ không còn là khẩu hiệu, mà trở thành lời nhắc nhở gần gũi.

Tập mở màn chuỗi phim Voices of Galaxy lên sóng YouTube Samsung Vietnam ngày 22.9.2025

Truyền thông cảm xúc được xem là một chiến lược truyền thống nhưng không lỗi thời. Trong cuốn ‘Emotional Branding’, Marc Gobé phân tích rằng cảm xúc tạo ra mối gắn kết sâu hơn bất kỳ yếu tố lý trí nào, bởi nó khắc vào ký ức và tạo nên sự trung thành dài hạn. Từ góc nhìn học thuật, Voices of Galaxy đã vận dụng khéo léo ‘pathos’ - yếu tố cảm xúc trong tam giác thuyết phục mà Aristotle từng đề cập. Nếu ‘ethos’ giúp củng cố niềm tin nhờ uy tín thương hiệu, ‘logos’ thuyết phục bằng lập luận và dữ liệu, thì ‘pathos’ đánh thẳng vào trái tim, khơi gợi sự đồng cảm để khán giả thấy mình trong câu chuyện. Thay vì nhấn mạnh ‘làm thế nào để vươn mình’ bằng những bước đi chi tiết, bộ phim tập trung khơi gợi khát vọng: dám chủ động nắm bắt cơ hội, dám nhìn rộng và nâng cấp bản thân. Vì thế, Voices of Galaxy không nói nhiều về sản phẩm, nhưng vẫn để lại dư âm mạnh mẽ, bởi công nghệ chỉ đồng hành, còn nhân vật mới là trung tâm của câu chuyện.

Voices of Galaxy - vượt lên trên giá trị truyền thông

‘Voices of Galaxy’ là một chiến dịch toàn cầu, nhưng được Samsung ‘glocalize’ - toàn cầu hóa nhưng tùy biến theo địa phương để truyền tải thông điệp gần gũi hơn. 10 tập phim, 10 nhân vật mang theo câu chuyện khác nhau nhưng chia sẻ với nhau nỗ lực vươn mình. Đó là chìa khóa thành công trong tư duy truyền thông: giữ khung giá trị toàn cầu, nhưng chạm đúng tâm lý văn hóa ở mỗi thị trường.

Điều quan trọng nhất, Voices of Galaxy nhấn mạnh tinh thần vươn mình không thể sao chép từ một công thức, mà cần được phát triển từ thái độ sống, bao gồm chủ động nắm bắt cơ hội, không ngừng học hỏi để thích nghi, và luôn giữ cho mình góc nhìn cởi mở để đi lên cùng đất nước. Những câu chuyện trong chiến dịch - từ tân cử nhân tìm thấy hướng đi mới nhờ AI, đến những nghệ sĩ hay bác sĩ khai phá tiềm năng công nghệ phục vụ chuyên môn đều có điểm chung: họ không chờ đợi cơ hội, mà chọn cách tạo ra cơ hội. Khi hàng triệu cá nhân bình dị cùng chủ động thay đổi, sức mạnh tập thể sẽ bùng nổ, và đó chính là cách một quốc gia đang vươn mình.

Sức mạnh vươn mình của dân tộc được đóng góp từ nỗ lực của nhiều cá nhân

Ở góc độ truyền thông, có thể coi Voices of Galaxy là minh chứng cho dấu ấn xã hội đến từ điểm chạm cảm xúc trước khi tiếp cận nhiều đến sản phẩm. Nhưng ở góc độ rộng hơn, chuỗi phim khẳng định một điều đơn giản: ‘vươn mình’ không bắt đầu từ những kỳ tích xa vời, mà từ những hành động nhỏ, những lựa chọn dám thay đổi trong đời thường. Đó cũng là tinh thần mà thời đại số cần - một thế hệ trẻ biết tận dụng công nghệ để bứt phá, nhưng vẫn giữ được niềm tự hào và khát vọng bản thân.