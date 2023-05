Tinh thần Warrior tại giải VUG9: Niềm vui song hành cùng cạnh tranh lành mạnh

Sau hơn 1 tháng khởi tranh, Giải Thể thao Sinh viên Việt Nam (VUG - Vietnam University Games) đã khẳng định vị thế là sân chơi thể thao lớn và uy tín bậc nhất dành cho thế hệ trẻ. Trong năm thứ 9 tổ chức, hai môn thi đấu khởi động mùa giải là Bóng rổ 3x3 và Nhảy đối kháng - đã thu hút hơn 145 đội tham gia thi đấu và hơn 3.000 cổ động viên theo dõi từ khắp các trường đại học, cao đẳng và học viện trên cả nước.

Khép lại các giải đấu tại khu vực TP.HCM (khu vực 2) vào cuối tháng 4, VUG cũng đã tìm ra những cái tên xuất sắc nhất với chức Vô địch bộ môn Nhảy đối kháng thuộc về đội Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐH KHXH&NV - ĐHQG TP.HCM), Vô địch Bóng rổ 3x3 - Hạng mục Nam xướng tên đội Trường đại học Thể dục thể thao (ĐH TDTT TP.HCM) và Hạng mục Nữ gọi tên đội Đại học Văn Lang.

Lan tỏa năng lượng thể thao tích cực và lành mạnh

Là bộ môn thể thao tiêu biểu cho sức trẻ và năng lượng tích cực, những trận đấu Bóng rổ 3x3 luôn thu hút sự quan tâm lớn trong khuôn khổ giải đấu. Ở Vòng chung kết Khu vực 2, ĐH TDTT TP.HCM đã xuất sắc trở thành đương kim Vô địch Bóng rổ 3x3 Hạng mục Nam. Anh Lê Minh Thiện - Trưởng đoàn đội Bóng rổ ĐH TDTT TP.HCM cho biết thành tích này đến từ tinh thần đoàn kết cùng lối chơi quyết liệt của cả đội.

Anh Thiện cũng đánh giá cao chất lượng của giải đấu nói chung và sự đồng đều về chuyên môn giữa các đội thi nói riêng: "Các đội thi cùng cổ động viên đều nắm rõ tinh thần tối thượng của thể thao là tính fair play (cạnh tranh lành mạnh), thể hiện qua các cử chỉ trước, trong và sau thi đấu. Với tinh thần "thắng không kiêu, bại không nản", các cầu thủ đều có hành động ủng hộ đội bạn cũng như cảm kích sự ủng hộ của khán giả dù kết quả có ra sao. Những hành động như vậy thể hiện rất rõ tinh thần cạnh tranh lành mạnh và năng lượng thể thao tích cực trong giải đấu dành riêng cho các tài năng trẻ".

Màn đấu quyết liệt mang về niềm vui chiến thắng cho đội Bóng rổ ĐH TDTT TP.HCM

Trên tinh thần cạnh tranh tích cực, tại VUG năm nay, người hâm mộ cũng được chứng kiến qua những màn đọ sức lành mạnh nhưng không kém phần nhiệt huyết của các đội thi Dance Battle (Nhảy đối kháng). Khác với phần lớn các môn thể thao truyền thống, Nhảy đối kháng là sàn đấu đặc biệt, nơi sinh viên được phép tự do bứt phá mọi giới hạn với những bước nhảy khỏe khoắn, mang tính biểu diễn và tính sáng tạo cao.

Phần thi nhảy đối kháng của ĐH KHXH&NV - ĐHQG TP.HCM không chỉ chinh phục toàn bộ Ban giám khảo lẫn cổ động viên tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương mà còn thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên mạng xã hội. Anh Tuấn Anh - Trưởng đoàn đại diện trường cho rằng, khi tạo nên bài thi đột phá như vậy, các thành viên đã không chỉ thể hiện kỹ năng chuyên môn mà còn truyền tải được bản sắc của khối ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn. Bài thi của đội được lấy cảm hứng từ điệu múa truyền thống của văn hóa Đông phương.

Phần thi độc đáo và đột phá thể hiện tinh thần sáng tạo và niềm vui tận hưởng thể thao của các bạn sinh viên trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG TP.HCM

Chia sẻ về sự đồng hành đặc biệt của nhãn hàng Warrior với VUG9, anh Tuấn Anh cho biết: "Nếu ví VUG là môi trường thì Warrior là nguồn cung cấp năng lượng cho tất cả thành viên trong môi trường đó. Sự xuất hiện của nhãn hàng từ màu sắc đến hình ảnh thiết kế đều dồi dào năng lượng tích cực và khỏe khoắn. Ngoài ra, cách Warrior truyền năng lượng đến các vận động viên và cổ động viên còn mang lại cho các bạn tâm thế sẵn sàng, tự tin hơn. Từ đó, các hoạt động tạo ra nguồn động lực lớn cả về thể chất và tinh thần, tiếp sức cho các đội thi chiến đấu trong suốt mùa giải".

Đồng hành để thúc đẩy tinh thần thể thao sinh viên

Mang tới VUG tinh thần "Bừng tỉnh năng lượng, cháy mọi cuộc vui", TCP Việt Nam và nhãn hàng Warrior mong muốn truyền tải năng lượng thể thao tích cực khi cổ vũ tính cạnh tranh lành mạnh về chuyên môn nhưng vẫn giữ được tinh thần vui tươi, fair play trong thi đấu. Ngoài việc hiện diện trực tiếp để truyền cảm hứng trên các sân đấu, nhãn hàng nước tăng lực Warrior còn là đơn vị đồng tổ chức chính cho Vòng chung kết toàn quốc của bộ môn Bóng rổ 3x3. Cụ thể, nhãn hàng sẽ tài trợ với tổng phần thưởng gồm tiền mặt và sản phẩm hơn 45.000.000 đồng.

Khán đài VUG9 luôn nhộn nhịp giúp ‘mood on’ tinh thần thi đấu của các chiến binh

Bên cạnh giải đấu chính, nhãn hàng Warrior còn tổ chức các cuộc tranh tài bên lề hấp dẫn nhằm nâng cao tinh thần chiến đấu của vận động viên và cổ động viên: Giải Vô địch Ném rổ - "Shoot-out Contest Powered by Warrior" cho hai hạng mục Nam và Nữ và Giải Cổ vũ - "Best Homies Powered by Warrior" với nhiều phần thưởng tiền mặt và sản phẩm hấp dẫn lên đến 57.000.000 đồng. Với việc mang đến giải thưởng dành riêng cho cổ động viên của các đội, nhãn hàng nước tăng lực Warrior đã góp phần khơi dậy bầu không khí vui tươi trong mỗi trận đấu. Các cổ động viên có thêm động lực thể hiện niềm tự hào dành cho đội của trường, đồng thời phát huy tinh thần thể thao trẻ trung, lành mạnh.