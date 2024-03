Tình tiết 'Nữ hoàng nước mắt' gây tranh cãi, rating vẫn tăng kỷ lục

Tập mới nhất Nữ hoàng nước mắt có nhiều chi tiết bất ngờ POSTER PHIM

Tiếp nối diễn biến tập 5, tập 6 Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) xoay quanh những gì xảy ra sau khi Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) và Hong Hae In (Kim Ji Won) có cuộc hội ngộ đầy nước mắt ở Đức, nơi cả hai từng hưởng tuần trăng mật. Đôi vợ chồng tận hưởng quãng thời gian hạnh phúc hiếm hoi sau 3 năm hôn nhân, cùng trải qua buổi hẹn hò ngọt ngào, tâm sự với nhau những nỗi buồn trong quá khứ…

Baek Hyun Woo và Hong Hae In dần xóa nhòa khoảng cách giữa họ và quay về thời mặn nồng, cả hai cũng ngủ chung sau hơn 2 năm. Bên cạnh đó, Hong Hae In còn tràn đầy hy vọng được chữa khỏi căn bệnh nan y vì có sự đồng hành và trợ giúp âm thầm của Baek Hyun Woo.

Những cảnh ngọt ngào êm đềm của đôi vợ chồng trước khi đối mặt chông gai POSTER PHIM

Trong khi Baek Hyun Woo và Hong Hae In đang ngọt ngào ở Đức, thì sóng gió ập đến gia tộc họ Hong cũng như Tập đoàn Queens ở Hàn Quốc. Yoon Eun Seong (Park Seong Hoon), Grace Go (do Kim Joo Ryeong) và Cheon Da Hye (Lee Joo Bin) thành công giăng bẫy khiến gia đình này lục đục. Moh Seul Hee (Lee Mi Sook) nhiều khả năng cũng nhúng tay đẩy gia tộc này vào tình thế lao đao. Chúng lên kế hoạch từ lâu nhằm nuốt chửng tập đoàn Queens và bước đầu tiên là khiến cả gia đình họ Hong nghi ngờ cậu con rể Baek Hyun Woo.

Tuy nhiên, việc một gia đình tài phiệt sở hữu tập đoàn lớn như nhà họ Hong nhưng lại dễ dàng bị nhóm kẻ xấu "dắt mũi" đang gây tranh cãi lớn trên các phương tiện truyền thông. Nhiều dân mạng chỉ trích đây là tình tiết vô lý, khó xảy ra ngoài đời. Song, vài khán giả cho rằng đây là ý đồ của biên kịch Park Ji Eun, mọi chuyện sẽ được phơi bày một cách bất ngờ ở các tập sau.

Yoon Eun Seong nuôi tham vọng hại nhà họ Hong từ lâu POSTER PHIM

Bước ngoặt lớn nhất của tập 6 Nữ hoàng nước mắt là đơn ly hôn mà Baek Hyun Woo giấu trong két sắt bị phát hiện. Tập phim khép lại với cảnh Hong Hae In bàng hoàng nhìn đơn ly hôn được mẹ chụp gửi qua điện thoại. Cô ngay lập tức thắc mắc với Baek Hyun Woo và nghe được lời thừa nhận từ chính miệng chồng.

Trong phân đoạn cao trào đầy nặng nề này, Kim Ji Won bộc lộ được sự pha trộn phức tạp giữa nỗi hụt hẫng với niềm chua xót của Hong Hae In. Còn Kim Soo Hyun thể hiện được tâm lý căng thẳng lẫn áy náy của Baek Hyun Woo khi khiến vợ đau lòng. Vậy là mối quan hệ của Baek Hyun Woo và Hong Hae In vừa mới được chữa lành nay lại tan vỡ vì tờ giấy ly hôn.

Diễn xuất ấn tượng của Kim Soo Hyun và Kim Ji Won trong cảnh cuối tập 6 CẮT TỪ PHIM

Tập 6 đạt rating 14,1% trên toàn Hàn Quốc, tăng 3,1% so với tập trước. Đồng thời, tập 6 cũng lập kỷ lục là tập có tỷ suất người xem cao nhất kể từ khi phim chiếu đến nay.

Phần lớn khán giả dự đoán rating Nữ hoàng nước mắt tiếp tục tăng mạnh thời gian tới, khi tác phẩm bước vào giai đoạn các nhân vật đấu trí gay cấn. Ngoài ra, người xem cũng tò mò Baek Hyun Woo và Hong Hae In sẽ giải quyết mâu thuẫn của họ như thế nào, Baek Hyun Woo lấy lại niềm tin nhà vợ ra sao trong bối cảnh những hiểu lầm ngày càng chồng chất.

Rating Nữ hoàng nước mắt có xu hướng tăng mạnh POSTER PHIM

Queen Of Tears do Kim Hee Won và Jang Young Woo làm đạo diễn, Park Ji Eun viết kịch bản. Bộ phim quy tụ dàn sao Hàn Kim Soo Hyun, Kim Ji Won, Park Sung Hoon, Kwak Dong Yeon, Lee Joo Bin, Yoon Bo Mi, Lee Mi Sook… Nữ hoàng nước mắt chiếu tối thứ bảy và chủ nhật hằng tuần trên kênh cáp tvN.