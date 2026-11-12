Tình trạng bệnh của tài tử Bruce Willis, chi phí chăm sóc lớn

Một nguồn tin giấu tên cho biết ngôi sao Die Hard hiện dường như "sống trong thế giới riêng", đôi lúc nhìn các đồ vật xung quanh với vẻ tò mò như thể lần đầu tiên nhìn thấy chúng. Nguồn tin cũng nói thêm rằng Bruce Willis không hoàn toàn nhận thức được mức độ mà căn bệnh đã làm thay đổi cuộc sống của mình. Dù vậy, nam diễn viên vẫn giữ thể trạng khá tốt và hiếm khi than phiền về tình trạng sức khỏe.

Từ chứng mất ngôn ngữ đến sa sút trí tuệ

Vấn đề sức khỏe của Bruce Willis lần đầu được công bố vào tháng 3.2022, khi gia đình thông báo ông rút lui khỏi sự nghiệp diễn xuất vì mắc chứng mất ngôn ngữ, tình trạng ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp.

Tài tử 71 tuổi hiện cần đội ngũ chăm sóc chuyên nghiệp túc trực suốt ngày đêm Ảnh: Reuters

Đến tháng 2.2023, gia đình xác nhận nam diễn viên được chẩn đoán mắc FTD. Đây là nhóm bệnh lý ảnh hưởng đến thùy trán và thùy thái dương của não, những vùng liên quan đến tính cách, hành vi, ngôn ngữ và khả năng ra quyết định. Hiện chưa có phương pháp chữa khỏi FTD. Việc điều trị chủ yếu tập trung vào kiểm soát triệu chứng và duy trì chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Trong cuộc phỏng vấn với ABC News vào tháng 8.2025, Emma Heming cho biết chồng vẫn có sức khỏe thể chất tốt nhưng chức năng não bộ ngày càng suy giảm. Khả năng ngôn ngữ của ông cũng bị ảnh hưởng, buộc gia đình phải tìm những cách khác để giao tiếp. Gia đình sau đó quyết định chuyển Bruce Willis sang căn nhà một tầng gần nơi vợ con sinh sống. Tại đây, ông được đội ngũ chuyên nghiệp chăm sóc suốt ngày đêm. Emma Heming từng thừa nhận việc chuyển chồng sang nơi ở riêng là một trong những quyết định khó khăn nhất. Tuy nhiên, đó là lựa chọn phù hợp để hai con gái Mabel và Evelyn có thể duy trì cuộc sống bình thường hơn.

Chi phí chăm sóc lớn, tình bạn cũng thay đổi

Theo nguồn tin của Daily Mail, Emma Heming được cho là phải chi hơn 30.000 USD mỗi tháng cho việc chăm sóc chồng, tương đương ít nhất 360.000 USD mỗi năm. Người này cũng nói thêm rằng một số bạn bè trong giới Hollywood từng thường xuyên xuất hiện bên nam diễn viên nay đã ít đến thăm hơn trước. "Sau khi không còn làm việc, nhiều người bạn hào nhoáng cũng dần quên mất ông ấy là ai", nguồn tin cho biết. Dù vậy, điều này không đồng nghĩa toàn bộ bạn bè của Bruce Willis đã xa cách ông.

Emma Heming hiện là trụ cột chính trong gia đình khi vừa nuôi dạy con cái và chăm sóc chồng bệnh tật Ảnh: AP

Tháng 9.2026, Emma Heming chia sẻ gia đình đang sống trong "trạng thái đau buồn thường trực" khi chứng FTD dần lấy đi nhiều khả năng của chồng. Tuy nhiên, cô cũng bác bỏ quan niệm rằng Bruce Willis không còn kết nối về mặt cảm xúc với những người thân. "Bruce vẫn hiện diện rất rõ trong cuộc sống của chúng tôi. Chúng tôi vẫn có nhiều khoảnh khắc đẹp, nhiều niềm vui và sự kết nối", Emma Heming chia sẻ.

Bruce Willis hiện vẫn nhận được sự đồng hành của 5 người con gái. Ông có hai con là Mabel và Evelyn với bà xã kém 23 tuổi, cùng ba con gái Rumer, Scout và Tallulah từ cuộc hôn nhân trước với nữ diễn viên Demi Moore. Demi Moore và Emma Heming cũng duy trì mối quan hệ gần gũi, cùng nhau hỗ trợ Bruce Willis trong thời gian ông chống chọi với bệnh tật.

Với Emma Heming, hành trình chăm sóc chồng là quá trình chấp nhận những thay đổi ngày càng rõ rệt, đồng thời trân trọng những khoảnh khắc kết nối mà gia đình vẫn còn có thể chia sẻ cùng nhau.