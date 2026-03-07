Tình trạng Britney Spears sau khi bị bắt

Britney Spears suy sụp sau vụ bị bắt ẢNH: INSTAGRAM NV

Theo PageSix hôm 7.3, nguồn tin thân cận với Britney Spears tiết lộ giọng ca 8X đang lo sợ điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với mình liên quan đến vụ bị bắt vì nghi ngờ lái xe sau khi dùng rượu, chất cấm. Người này cho biết chủ nhân hit Toxic đang rất suy sụp và cuộc trạm chán với cảnh sát khiến nữ ca sĩ "sợ hãi tột độ". Người này cho hay: "Britney biết cô ấy phải đối mặt với hậu quả dù thế nào đi nữa". Người này cũng giải thích rằng "công chúa nhạc pop" biết những gì xảy ra rất tồi tệ và có khả năng không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của bản thân mà còn đến những người xung quanh, đặc biệt là hai con trai: Sean Preston (20 tuổi) và Jayden James (19 tuổi).

Nguồn tin hé lộ thêm với PageSix: "Cô ấy rất hối hận về những gì đã xảy ra". Nữ ca sĩ 44 tuổi được cho là nhận thức được sai lầm của bản thân và không đổ lỗi cho bất kỳ ai ngoài chính mình. Giọng ca Stronger được cho là đang suy nghĩ về khả năng mình phải ngồi tù và những người xung quanh cô đang lên kế hoạch. "Họ rất muốn đưa cô ấy vào một trung tâm điều trị để cô ấy có thời gian, không gian hồi phục sức khỏe và trở lại đúng hướng. Đó sẽ là một liệu trình y tế", nguồn tin thân cận cho hay.

Hiện nhiều người quan tâm đến kết quả xét nghiệm của Britney Spears sau vụ lái xe trong tình trạng không tỉnh táo ẢNH: AFP

Người này nói thêm: "Vấn đề không phải là đưa cô ấy trở lại làm việc, mà là Britney cần có một cuộc sống trọn vẹn, lành mạnh bên các con trai và gia đình. Đó là ưu tiên hàng đầu của cô ấy lúc này. Cô ấy chỉ muốn làm một người mẹ tốt và được hạnh phúc". Ngoài ra, nguồn tin cho biết các con trai của nữ ca sĩ 8X đang ở bên cạnh cô trong khoảng thời gian căng thẳng này. "Họ yêu thương cô ấy, muốn ủng hộ cô ấy và chỉ muốn cô ấy cảm thấy tốt hơn", vị này nói thêm.

Hiện tại, mọi người đang chờ đợi kết quả xét nghiệm chất kích thích của Britney Spears cũng như những gì được tìm thấy trong xe của cô sẽ hé lộ điều gì. Giữa lúc đó, PageSix xác nhận rằng nữ ca sĩ đã quyết định chấm dứt hợp đồng với một số nhân viên trong những tuần trước khi bị bắt.

Jayden James - con trai của Britney Spears, đến nhà nữ ca sĩ ở Thousand Oaks, California (Mỹ) sau khi mẹ gặp rắc rối ẢNH: BACKGRID

Britney Spears bị cảnh sát giao thông California (Mỹ) bắt giữ tại Ventura vào tối 4.3 (theo giờ địa phương) vì nghi ngờ lái xe trong tình trạng không tỉnh táo. Chiếc xe của cô bị phát hiện lạng lách, phóng nhanh giữa dòng xe cộ. Nữ ca sĩ được đưa đến bệnh viện địa phương để lấy máu xét nghiệm nhằm xác định nồng độ cồn cũng như chất kích thích trong máu của cô. Ngôi sao 44 tuổi được thả vào sáng 5.3. PageSix dẫn thông tin từ cảnh sát giao thông California, rằng nghệ sĩ nhạc pop được cho là điều khiển xe trong trạng thái say xỉn do sử dụng hỗn hợp thuốc và rượu. Spears dự kiến hầu tòa vào ngày 4.5 tới.

Sau vụ việc, quản lý của Britney Spears là Cade Hudson chia sẻ với trang tin kể trên rằng đây là sự việc đáng tiếc và hoàn toàn không thể biện minh. Ngoài ra, vị này nhấn mạnh chủ nhân hit Baby one more time sẽ thực hiện các bước đúng đắn, tuân thủ pháp luật. Ông nói thêm: "Hy vọng cô ấy sẽ nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ cần thiết trong thời gian khó khăn này".

Ngôi sao 44 tuổi liên tục khiến người hâm mộ hoang mang vì cuộc sống riêng có nhiều bất ổn ẢNH: AFP

Tình trạng tinh thần không ổn định của Britney Spears trong thời gian qua cùng với vụ bắt giữ mới đây khiến nhiều người hâm mộ không khỏi quan ngại cho nữ ca sĩ. Không ít fan lo lắng rằng ngôi sao này sẽ lại phải chịu sự kiểm soát mới trong khi vừa giải thoát khỏi sự giám hộ hà khắc kéo dài 13 năm.

Tuy nhiên, một chuyên gia pháp lý nói với PageSix rằng chỉ một vụ lái xe trong tình trạng say xỉn thôi thì chưa đủ để Spears bị giám hộ thêm lần nữa. "Cần phải nói rõ rằng, hình phạt cho hành vi lái xe dưới tác động của chất kích thích không phải là việc áp đặt quyền giám hộ pháp lý. Hình phạt có thể là bị quản chế, phạt tiền, lao động công ích, hoặc trong một số trường hợp thậm chí có thể bị kết án tù", luật sư Sean R. Weissbart nhấn mạnh.