Tình trạng của Madonna sau biến cố sức khỏe

Madonna sẵn sàng trở lại sân khấu INSTAGRAM NV

Hồi cuối tuần, Madonna bất ngờ thông báo bà đang lên lịch lại cho chuyến lưu diễn Celebration sau khi ổn định sức khỏe. Nữ ca sĩ 65 tuổi chia sẻ trên mạng xã hội: "Một lần nữa xin cảm ơn vì sự hỗ trợ và kiên nhẫn đáng kinh ngạc của các bạn trong những tuần qua. Tôi vui mừng khi được thông báo rằng lịch trình chuyến lưu diễn đã được sắp xếp lại và sẽ diễn ra trong vài ngày tới. Hẹn gặp lại các bạn trong một 'lễ kỷ niệm' xứng đáng".



Trước đó, vào tháng 1.2023, Madonna đã thông báo về việc thực hiện chuyến lưu diễn Celebration để kỷ niệm 40 năm theo đuổi sự nghiệp âm nhạc. Tour diễn dự kiến đi qua 35 thành phố, được lên kế hoạch bắt đầu ở chặng Bắc Mỹ vào ngày 15.7 tại Vancouver (Canada). Sau khi dừng chân ở New York, Miami và Los Angeles (Mỹ), chuyến lưu diễn dự kiến đến châu Âu trong tháng 10 trước khi kết thúc vào tháng 12.

Theo trang web chính thức của ngôi sao kỳ cựu, do nhu cầu mua vé trước quá cao, các buổi biểu diễn bổ sung đã được thêm vào danh sách. Nguồn tin của PageSix cũng tiết lộ ngôi sao nhạc pop đã tập luyện cật lực trong nhiều tuần để đem đến những màn trình diễn hoàn hảo. Tuy nhiên, trước khi kịp "cháy" trên sân khấu, chủ nhân hit Like a Virgin đã phải hoãn chuyến lưu diễn vì vấn đề sức khỏe.

Nữ ca sĩ thấy may mắn khi vượt qua cơn nguy kịch

PageSix đưa tin hồi cuối tháng 6.2023, Madonna đã được đưa đến một bệnh viện ở New York (Mỹ) trong tình trạng nguy cấp và phải đặt nội khí quản. Guy Oseary - quản lý lâu năm của giọng ca Vogue, tiết lộ vào thời điểm đó Madonna bị nhiễm khuẩn nghiêm trọng dẫn đến việc phải nằm trong phòng ICU (phòng chăm sóc đặc biệt) vài ngày. Madonna được chăm sóc tích cực và dần phục hồi. Nữ ca sĩ cảm thấy may mắn vì đã vượt qua cơn nguy kịch và ổn định sức khỏe đồng thời vẫn có cơ hội được biểu diễn. Bà chia sẻ trên trang cá nhân: "Chỉ cần có thể cử động cơ thể và nhảy một chút thôi cũng khiến tôi cảm thấy mình là ngôi sao may mắn nhất trên thế giới".

Madonna cảm ơn người hâm mộ đã luôn ở bên bà trong giai đoạn khó khăn. Ngôi sao 65 tuổi cũng cảm kích trước sự quan tâm của 6 con trong lúc bà nguy kịch. "Tình yêu từ gia đình, bạn bè là liều thuốc tốt nhất. Là một người mẹ, tôi thực sự bị cuốn vào nhu cầu của con cái và sự cho đi dường như vô tận… Nhưng khi gặp khó khăn nhất thì các con tôi đã luôn xuất hiện và ở bên tôi. Tôi đã nhìn thấy khía cạnh mới của chúng, điều mà tôi chưa từng thấy trước đây. Nó đã tạo ra tất cả sự khác biệt", giọng ca đình đám bộc bạch. Bà xúc động: "Tôi nhận ra mình thật may mắn khi được sống".

Madonna đến ủng hộ buổi biểu diễn của Beyonce cách đây hơn một tuần INSTAGRAM NV

Hiện Madonna đã ổn định sức khỏe và thường cập nhật những hình ảnh, dòng trạng thái tích cực trên trang cá nhân. Gần đây nhất, "nữ hoàng nhạc pop" được nhìn thấy đi xem tour diễn Renaissance của Beyonce ở New Jersey (Mỹ) cùng các con.