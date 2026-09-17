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    Thời sự

    Tình trạng sức khỏe nạn nhân bị thương trong vụ cháy nhà khiến 5 người chết

    Liên Châu-Thúy Anh
    Đến sáng 17.9, còn 2 bệnh nhân là nạn nhân trong vụ cháy nhà tại Văn Cao (P.Tây Hồ, Hà Nội) tiếp tục được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Quân y 354.

    Theo thông tin từ Bệnh viện Quân y 354, sau vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà 4 tầng, 1 tum ở Văn Cao (P.Tây Hồ, Hà Nội) vào khoảng 1 giờ 50 ngày 16.9, bệnh viện đã tiếp nhận điều trị cho 3 nạn nhân. Đến 7 giờ 30 cùng ngày, 1 nạn nhân đã ổn định sức khỏe, được xuất viện về gia đình chăm sóc.

    Trong 2 nạn nhân đang được điều trị, nạn nhân nữ 32 tuổi (thoát khỏi đám hỏa hoạn khi nhảy từ tầng 4 xuống mái tôn tầng 2, độ cao khoảng 3 m), bị chấn thương ngực kín, tràn khí màng phổi, được điều trị, theo dõi nguy cơ có thể tiến triển suy hô hấp.

    Một nạn nhân khác là nam, 37 tuổi, bị bỏng, có ngộ độc khí CO, được theo dõi bỏng hô hấp, điều trị hồi sức tích cực.

    Vụ cháy tại Thụy Khuê: Một bệnh nhân được xuất viện - Ảnh 1.

    Nạn nhân vụ cháy nhà tại Văn Cao đang được theo dõi, điều trị sát sao tại Bệnh viện Quân y 345

    ẢNH: BỆNH VIỆN QUÂN Y 354

    Tiếp nhận bệnh nhân là các trường hợp bị bỏng trong vụ cháy, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc khẩn trương thăm khám, theo dõi sát tình trạng sức khỏe, huy động tối đa phương tiện, trang thiết bị phục vụ chẩn đoán và điều trị.

    Đồng thời, bệnh viện phối hợp với Bệnh viện Phổi trung ương và Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác hội chẩn, tham vấn chuyên gia, thống nhất hướng chẩn đoán và điều trị cho các nạn nhân.

    Với 5 nạn nhân tử vong trong vụ cháy, thi thể đang được bảo quản tại nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 354, bệnh viện phối hợp với các cơ quan, ban, ngành địa phương và gia đình chuẩn bị chu đáo công tác tang lễ, thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định. 

    Danh tính 5 nạn nhân tử vong được xác định gồm: chủ nhà là ông H.M.T (66 tuổi), bà L.T.K (65 tuổi, vợ ông H.M.T); H.P.L (6 tuổi, cháu nội ông H.M.T); ông Đ.M.T (66 tuổi) và bà Đ.T.L (64 tuổi, vợ ông Đ.M.T).

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