Tình trường của tài tử Hồng Kông Tạ Hiền ở tuổi U.90

Trải qua 72 năm trong làng giải trí, tài tử sinh năm 1936 đã có 5 mối tình công khai và 2 lần kết hôn, để lại phía sau một tình trường đầy sóng gió. Thế nhưng mới đây, trong video của con trai Tạ Đình Phong, hình ảnh Tạ Hiền ở tuổi 89 với gương mặt già nua, tiều tụy bất ngờ xuất hiện khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Bản tính đào hoa đã khắc sâu vào tính cách

Năm 2018, ở tuổi 82, Tạ Hiền đã chi ngay 20 triệu HKD (khoảng 66 tỉ đồng) để chấm dứt mối tình 12 năm với bạn gái kém 49 tuổi, Coco. Cuộc tình chênh lệch tuổi tác này từng bị dư luận chỉ trích suốt hơn một thập kỷ. Nhiều người cho rằng cái kết chia tay là điều tất yếu, và với số tiền kếch xù nhận được, Coco chẳng hề thiệt thòi.

Tạ Hiền và Coco - người bạn gái kém ông 49 tuổi ẢNH: SOHU

Thế nhưng, hơn cả tiền bạc, Coco mong muốn có được danh phận chính thức sau 12 năm gắn bó. Bắt đầu từ lúc 20 tuổi, cô quen Tạ Hiền tại một quán bar, sau đó được ông công khai tình cảm bằng một bức ảnh chụp thân mật.

Trong hơn một thập kỷ bên nhau, cô gái trẻ được Tạ Hiền dẫn đi nhiều sự kiện lớn, hỗ trợ mở công ty, thậm chí giúp cô thực hiện ước mơ du học. Nhờ ông, cuộc đời Coco thay đổi hoàn toàn, xây dựng được các mối quan hệ xã hội đáng kể.

Coco là một người mẫu đến từ Thượng Hải, sau khi chia tay Tạ Hiền, cô được ông gửi tặng 20 triệu HKD ẢNH: SOHU

Nhưng Coco không ngờ rằng kể từ sau cuộc hôn nhân đổ vỡ lần thứ 2 với Địch Ba Lạp, Tạ Hiền đã tự hứa chỉ yêu chứ không kết hôn. Lý do không chỉ vì sợ ràng buộc mà còn bởi ông muốn tránh những tranh chấp tài sản có thể xảy ra khi mình qua đời. Ở tuổi ngoài 80, ông tin rằng bản thân khó có thể mang lại hạnh phúc lâu dài cho một người phụ nữ trẻ.

Coco rời đi cùng 20 triệu HKD, tiếp tục cuộc sống sung túc. Còn Tạ Hiền, sau cuộc chia tay ấy, những năm tháng đào hoa cũng lùi vào dĩ vãng. Ông thừa nhận bản thân thấy cô đơn và thậm chí ở tuổi 85 vẫn nhận vai diễn sát thủ trong phim, qua đó giành giải Ảnh đế, trở thành vị vua màn bạc lớn tuổi nhất lịch sử điện ảnh Hồng Kông.

Sau khi thỏa nguyện ước mơ nghệ thuật, Tạ Hiền chính thức bước vào tuổi già, nhiều lần phải nhập viện vì bạo bệnh. Hôm 29.8, hình ảnh ông xuất hiện trong video của Tạ Đình Phong đã khiến công chúng ngỡ ngàng. Không còn cặp kính đen quen thuộc, gương mặt nhăn nheo và gò má hóp khiến ông già đi rõ rệt. Trái lại, người vợ cũ Địch Ba Lạp sau tái hôn lại trẻ trung, rạng rỡ và đầy sức sống.

Vẫn giữ tình bạn với vợ cũ

Nếu nhiều cặp nghệ sĩ sau khi ly hôn chọn cách đoạn tuyệt hoặc đấu tố, thì Tạ Hiền lại ứng xử khác biệt. Ông luôn giữ sự tôn trọng, thậm chí duy trì tình bạn thân thiết với Địch Ba Lạp.

Tạ Hiền và vợ cũ Địch Ba Lạp vẫn giữ mối quan hệ thân thiết sau ly hôn ẢNH: SOHU

Năm 1979, Tạ Hiền chi hàng chục triệu HKD để cưới Địch Ba Lạp - hoa hậu Hồng Kông đẹp nhất thời bấy giờ. Cuộc hôn nhân này gây chấn động cả giới giải trí. Địch Ba Lạp cũng vì chồng mà lui về hậu trường, lần lượt sinh con trai Tạ Đình Phong, con gái Tạ Đình Đình và chuyển đến Canada sinh sống.

Tuy vậy, cuộc sống nơi đất khách Canada cùng những khác biệt trong suy nghĩ và cảm xúc đã khiến hôn nhân của họ rạn nứt. Địch Ba Lạp cuối cùng chủ động chấm dứt mối duyên. Ngày ly hôn, họ vẫn có thể ôm nhau cười, thậm chí sau này còn thường xuyên đi du lịch và ăn uống cùng nhau. Khi Địch Ba Lạp tái hôn, Tạ Hiền cũng thân tình tiễn vợ cũ lên xe hoa.

Trước đó, cuộc hôn nhân đầu tiên của Tạ Hiền với minh tinh Chân Trân cũng từng được báo chí chú ý. Tuy nhiên, mối tình ấy chóng vánh khép lại chỉ sau 3 năm. Chân Trân ra đi trong nước mắt, còn Tạ Hiền nhiều lần lái xe lên núi ở Đài Loan để lặng lẽ gặm nhấm nỗi buồn. Đến nay, ông vẫn coi Chân Trân là người phụ nữ ông yêu nhất, từng đích thân đến bệnh viện thăm khi bà lâm trọng bệnh.

Đào hoa dường như là bản chất không thể tách rời trong cuộc đời Tạ Hiền. Từ khi còn là diễn viên vô danh, ông đã trải qua nhiều mối tình đáng nhớ.

Tình trạng sức khỏe hiện giờ của Tạ Hiền ẢNH: SOHU

Thời trẻ, ông từng có mối tình kéo dài 12 năm với nữ diễn viên Gia Linh, nhưng cuối cùng bị phụ bạc khi cô nhanh chóng nhận lời cầu hôn người đàn ông khác. Năm 1968, Tạ Hiền bén duyên với nữ chính Tiêu Phương Phương trong phim Đông Luyến, được ca ngợi là cặp đôi hoàn hảo. Thế nhưng, vì khác biệt về sở thích, khi cô đam mê học hỏi còn ông chỉ ham vui và phóng khoáng nên cuộc tình cũng sớm khép lại. Sau đó, ông nhanh chóng đến với Chân Trân, tiếp tục viết nên trang sử tình ái nối tiếp.

Cả cuộc đời, Tạ Hiền dành phần lớn thời gian trong sự nghiệp huy hoàng và tình trường sóng gió. Ở tuổi gần 90, điều ông cần nhất có lẽ là sự bình yên, chấp nhận quy luật thời gian và tận hưởng quãng đời còn lại bên con cháu.