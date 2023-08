Tỉnh ủy Bến Tre yêu cầu báo cáo vụ 'nghịch cảnh cho ở nhờ mất luôn nhà'

Đoàn ĐBQH tỉnh Bến Tre nhận đơn xin can thiệp

Bà Nguyễn Thị Yến Nhi, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre, cho biết cơ quan này có nhận được "Đơn xin can thiệp" của đại diện theo ủy quyền của bà Lê Thị Tứ vì Cục THADS tỉnh Bến Tre chậm thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật do TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên ngày 21.3.2022. Trong đó, cụ Tứ đã thi hành xong trách nhiệm của mình đối với bản án này hồi tháng 10.2022. Về phía Nguyễn Anh Trung và Lê Thị Thùy Diễm đã hết thời gian lưu cư từ ngày 23.9.2022 nhưng chưa rời khỏi nhà, đất của cụ Tứ theo bản án. Do đó, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre đã ký công văn kèm đơn chuyển đến Cục THADS tỉnh Bến Tre, yêu cầu sớm có công văn phản hồi công dân theo quy định.