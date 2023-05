Tỉnh ủy Bình Định luân chuyển, điều động 6 cán bộ lãnh đạo

Chiều 29.5, Tỉnh ủy Bình Định tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định về công tác tổ chức cán bộ.

Tỉnh ủy Bình Định công bố các quyết định luân chuyển, điều động cán bộ BẢO THOA

Theo đó, bà Đỗ Thị Diệu Hạnh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Huyện ủy Hoài Ân (Bình Định) nhiệm kỳ 2020 - 2025, điều động đến nhận công tác tại Sở LĐ-TB-XH để Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định bổ nhiệm giữ chức giám đốc sở này kể từ ngày 1.6.2023.

Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh nhận quyết định từ Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng BẢO THOA

Bà Nguyễn Đặng Thị Thu Hòa thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2020 - 2025, luân chuyển đến nhận công tác tại Huyện ủy Hoài Ân, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Huyện ủy Hoài Ân nhiệm kỳ 2020 - 2025 kể từ ngày 1.6.2023.

Bà Đặng Thị Thu Hòa nhận quyết định và hoa chúc mừng từ Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định BẢO THOA

Bà Võ Thị Thu Hòa thôi giữ chức Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Định, điều động đến nhận công tác tại Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2020 - 2025 kể từ ngày 1.6.2023.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng thôi tham gia Đảng đoàn, thôi giữ chức Bí thư Đảng đoàn và Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2018 - 2023, điều động đến nhận công tác tại Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Định và bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Định kể từ ngày 1.6.2023.

Anh Hà Duy Trung thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định nhiệm kỳ 2022 - 2027, điều động đến nhận công tác tại LĐLĐ tỉnh Bình Định, chỉ định tham gia Đảng đoàn và giữ chức Bí thư Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2018 - 2023 kể từ ngày 1.6.2023.

Anh Hà Duy Trung (ở giữa) nhận quyết định từ Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng BẢO THOA

Luân chuyển ông Phan Hoài Vũ, Đảng ủy viên, Phó trưởng phòng Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định, đến nhận công tác tại Huyện ủy An Lão, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy An Lão nhiệm kỳ 2020 - 2025 để Ban Thường vụ Huyện ủy An Lão phân công giữ chức Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy An Lão kể từ ngày 1.6.2023.

Tại buổi lễ, ông Lê Minh Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định, cũng đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về bổ nhiệm bà Đỗ Thị Diệu Hạnh giữ chức vụ Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh này.

Cũng trong chiều 29.5, TAND tối cao đã công bố quyết định của Chánh án TAND tối cao về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Văn Thanh Gia (53 tuổi), Thẩm phán trung cấp, Phó bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND TX.Hoài Nhơn (Bình Định), giữ chức Phó chánh án TAND tỉnh Bình Định kể từ ngày 1.6.2023.