Tỉnh ủy Đắk Nông kỷ luật loạt cán bộ, tổ chức liên quan đến oan sai

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông vừa họp, xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Công an tỉnh, Ban cán sự đảng Viện KSND tỉnh và các đảng viên có liên quan.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nay Gia Phú, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an H.Đắk Glong. Lý do, ông Phú đã có vi phạm, khuyết điểm trong quá trình khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại xã Đắk Ha (H.Đắk Glong) đối với ông Lê Trường, bà Tôn Nữ Kim Loan không đúng quy định pháp luật, dẫn đến oan sai.

ông Lê Trường, bà Tôn Nữ Kim Loan được phục hồi danh dự ẢNH: A.L.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Phan Thanh Hải, nguyên ủy viên Ban cán sự đảng, Đảng ủy viên, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh, được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra vụ án hình sự tại xã Đắk Ha (H.Đắk Glong) đối với ông Đỗ Văn Hùng dẫn đến oan sai.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với Ban cán sự đảng Viện KSND tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 vì đã có vi phạm, khuyết điểm trong việc ban hành, thực hiện quy chế làm việc; trong việc lãnh đạo, chỉ đạo để Viện KSND tỉnh giải quyết vụ án ông Đỗ Văn Hùng và chỉ đạo Viện KSND H.Đắk Glong giải quyết vụ án ông Lê Trường, bà Tôn Nữ Kim Loan, không đúng quy định của pháp luật dẫn đến oan sai.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2010 - 2015 (giai đoạn 2014 - 2015) và nhiệm kỳ 2015 - 2020 kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc.

Gửi báo cáo Ủy ban Kiểm tra T.Ư xem xét, chỉ đạo

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông cũng thống nhất gửi nội dung báo cáo vi phạm, khuyết điểm để Ủy ban Kiểm tra T.Ư xem xét, chỉ đạo đối với 3 nguyên cán bộ liên quan đến 2 vụ oan sai trên.

Cụ thể, ông Lương Ngọc Lếp, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, đã có vi phạm, khuyết điểm trong chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ được giao, ký quyết định khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại xã Đắk Ha (H.Đắk Glong) đối với ông Đỗ Văn Hùng không đúng quy định pháp luật, dẫn đến oan sai, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức đảng và của ngành công an, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Ông Nguyễn Hữu Lộc, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã có vi phạm, khuyết điểm trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đã chỉ đạo về mặt hành chính trong việc đề xuất khởi tố vụ án, khởi tố bị can, trình Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ký quyết định khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại xã Đắk Ha (H.Đắk Glong) đối với ông Đỗ Văn Hùng không đúng quy định pháp luật, dẫn đến oan sai; làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức đảng và của ngành công an, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Ông Đỗ Văn Hùng bị oan sai ẢNH: C.T.V.

Ông Nguyễn Văn Cường, nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện KSND tỉnh, chịu trách nhiệm người đứng đầu đối với những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng Viện KSND tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và có vi phạm, khuyết điểm trong việc thiếu kiểm tra, giám sát cấp dưới trong việc giải quyết vụ án ông Đỗ Văn Hùng; để Viện KSND H.Đắk Glong giải quyết vụ án ông Lê Trường, bà Tôn Nữ Kim Loan, không đúng quy định của pháp luật, dẫn đến oan sai.

Ngày 14.1, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Đỗ Văn Hùng cho biết đã nhận được thông báo của Viện KSND tỉnh Đắk Nông về việc tổ chức thực hiện phục hồi danh dự.

Ông Hùng thông tin thêm, vào ngày 17.1, Viện KSND tỉnh Đắk nông sẽ thực hiện buổi trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai để phục hồi danh dự cho ông tại trụ sở UBND P.4 (Q.8, TP.HCM).

Như Thanh Niên đã thông tin, năm 2014, ông Hùng bị bắt giam vì bán nhầm đất. TAND tỉnh Đắk Nông tuyên phạt ông Hùng 14 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án của ông Hùng được hủy án và nhiều lần điều tra lại. Đến tháng 11.2018, ông Hùng được TAND tỉnh Đắk Nông tuyên không phạm tội, được trả tự do tại tòa. Đến thời điểm được trả tự do, ông Hùng đã bị giam oan 4 năm 6 tháng. Tuy nhiên, Viện KSND tỉnh Đắk Nông có kháng nghị, bị hại tiếp tục kháng cáo bản án trên. Năm 2020, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm, tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra lại. Ngày 19.4.2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã có quyết định đình chỉ điều tra vụ án, điều tra bị can đối với ông Hùng vì hành vi không cấu thành tội phạm.