Tình yêu từ chiến hào: Đám cưới của hạ sĩ quan

Trở về từ cõi chết

Cựu chiến binh Dương Xuân Thủy (sinh năm 1957 ở TP.Vinh, Nghệ An), nhập ngũ tháng 8.1978 vào Đại đội 18 thông tin, Trung đoàn 52, Sư đoàn 337. Ngày 28.2.1979, chiến sĩ Dương Xuân Thủy tăng cường xuống cao điểm 559, tham gia chiến đấu giữ cầu Khánh Khê (Lạng Sơn). Trong trận đánh này, 40 cán bộ, chiến sĩ ở trận địa 559 đã anh dũng hy sinh. Khi làm công tác tử sĩ, do nhiều khó khăn nên 5 thi thể phải để lại trận địa, chờ sáng hôm sau sẽ tiếp tục khâm liệm và an táng.

Sáng 29.2.1979, bộ đội tiến hành lau rửa 5 thi thể đồng đội thì phát hiện 1 "liệt sĩ" máu me đầm đìa, xương sọ bị mất mảng, nhưng chân tay cử động lại. Anh em nhờ xe tải chở vào Bệnh viện 108 Hà Nội. "Liệt sĩ " đó chính là chiến sĩ Dương Xuân Thủy. Hơn 1 tháng trời bất tỉnh, không có thông tin cá nhân nên ông được đưa vào danh sách "Vô danh 1" (chết không có nơi báo tử). Khi ông Thủy tỉnh lại, bệnh viện mới báo cho Sư đoàn 337 hoãn thông báo quân nhân mất tích.

Hiện tại, cựu chiến binh Dương Xuân Thủy được xếp loại thương binh đặc biệt (thương tật 94%), liên tục điều trị trong Bệnh viện Quân y 4.