Tinna Tình: Sống độc thân 10 năm và không nghĩ đến chuyện kết hôn

Nữ ca sĩ sinh năm 1983 cũng không còn nghĩ đến chuyện kết hôn vì cảm thấy thoải mái, tự do ở hiện tại. Cô tâm sự: "10 năm nay tôi vẫn sống độc thân và không còn nghĩ về việc tình yêu đôi lứa. Vì tôi đang cảm thấy tự tại và hạnh phúc khi lựa chọn sống độc thân. Tôi không hợp với cuộc sống hôn nhân gia đình. Từ nhỏ tôi đã không thích việc lập gia đình bởi mình thích sự yên tĩnh. Tôi lựa chọn cuộc sống tự do an nhiên và tự tại nên việc có con cái cũng không phù hợp với tôi"