Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

TKV 80 năm đồng hành cùng đất nước

Nguồn: TKV
Nguồn: TKV
05/09/2025 11:41 GMT+7

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tham gia triển lãm với chủ đề: '80 năm - Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc' khẳng định vai trò, vị thế và những đóng góp quan trọng trong chặng đường 80 năm phát triển đất nước.

Không gian trưng bày của TKV ở tại vị trí Hall 2, số H2-039 là khu vực đầu tiên của cụm chuyên đề: Đầu tàu kinh tế, với điểm nhấn nổi bật là hình ảnh Bác Hồ dành tình cảm và sự quan tâm đối với công nhân, cán bộ ngành Than cùng lời dạy đã trở thành kim chỉ nam cho nhiều thế hệ. Vách ảnh thể hiện truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm" của người thợ mỏ được bắt nguồn từ cuộc tổng bãi công lịch sử ngày 12.11.1936 được gìn giữ, phát huy cho đến ngày hôm nay. Dòng chảy lịch sử hình thành và phát triển của TKV cùng các danh hiệu cao quý mà TKV được Đảng, Nhà nước ghi nhận…

TKV 80 năm đồng hành cùng đất nước- Ảnh 1.

Các đại biểu tham quan gian triển lãm của TKV

Ở trung tâm gian hàng, khách tham quan được chiêm ngưỡng sản phẩm mỹ nghệ tinh xảo từ than đá, vàng, bạc, đồng... kết hợp với hệ thống hình ảnh, tư liệu, hiện vật minh họa sinh động bốn lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: công nghiệp than, công nghiệp khoáng sản - luyện kim, công nghiệp điện, vật liệu nổ công nghiệp.

Không gian triển lãm phản ánh rõ nét sự quan tâm của TKV đến đời sống thợ mỏ, công tác an toàn - môi trường, an sinh xã hội và hợp tác quốc tế, tạo nên bức tranh toàn diện về một tập đoàn năng động, tiên phong, hiện đại.

Khám phá thêm chủ đề

TKV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam Than Triển lãm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận