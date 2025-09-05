TKV 80 năm đồng hành cùng đất nước

Không gian trưng bày của TKV ở tại vị trí Hall 2, số H2-039 là khu vực đầu tiên của cụm chuyên đề: Đầu tàu kinh tế, với điểm nhấn nổi bật là hình ảnh Bác Hồ dành tình cảm và sự quan tâm đối với công nhân, cán bộ ngành Than cùng lời dạy đã trở thành kim chỉ nam cho nhiều thế hệ. Vách ảnh thể hiện truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm" của người thợ mỏ được bắt nguồn từ cuộc tổng bãi công lịch sử ngày 12.11.1936 được gìn giữ, phát huy cho đến ngày hôm nay. Dòng chảy lịch sử hình thành và phát triển của TKV cùng các danh hiệu cao quý mà TKV được Đảng, Nhà nước ghi nhận…

Các đại biểu tham quan gian triển lãm của TKV

Ở trung tâm gian hàng, khách tham quan được chiêm ngưỡng sản phẩm mỹ nghệ tinh xảo từ than đá, vàng, bạc, đồng... kết hợp với hệ thống hình ảnh, tư liệu, hiện vật minh họa sinh động bốn lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: công nghiệp than, công nghiệp khoáng sản - luyện kim, công nghiệp điện, vật liệu nổ công nghiệp.

Không gian triển lãm phản ánh rõ nét sự quan tâm của TKV đến đời sống thợ mỏ, công tác an toàn - môi trường, an sinh xã hội và hợp tác quốc tế, tạo nên bức tranh toàn diện về một tập đoàn năng động, tiên phong, hiện đại.