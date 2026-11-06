TKV báo công dâng Bác, tuyên dương 90 cán bộ, công nhân xuất sắc

Tổng giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn đọc diễn văn báo công dâng Bác trên Quảng trường Ba Đình

Đoàn đại biểu của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam có: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Ngô Hoàng Ngân; Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn cùng các ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban lãnh đạo điều hành Tập đoàn; Ban Thường vụ Đảng ủy Than Quảng Ninh, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam; Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Than Quảng Ninh... và 90 cán bộ, công nhân lao động tiêu biểu, xuất sắc đại diện cho đội ngũ cán bộ, công nhân, người lao động toàn tập đoàn.

Cùng tham dự có ông Nguyễn Hồng Dương, Phó chủ tịch Thường trực HĐND TP.Quảng Ninh; bà Vũ Thị Mai Anh, Phó chủ tịch UBND TP.Quảng Ninh; ông Tô Xuân Thao, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.Quảng Minh.

Tại Quảng trường Ba Đình, đoàn đại biểu TKV và TP.Quảng Ninh đã thực hiện nghi lễ chào cờ, nghe Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch HĐTV Ngô Hoàng Ngân và đoàn đại biểu TKV kính dâng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đại diện cán bộ, đảng viên, người lao động tập đoàn báo công dân Bác, ông Vũ Anh Tuấn, Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc TKV, nhấn mạnh các thế hệ cán bộ, công nhân ngành Than - Khoáng sản đã phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần "Kỷ luật và Đồng tâm", vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, đóng góp quan trọng vào việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phát triển kinh tế xã hội đất nước.

Năm 2026, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do tình hình thế giới diễn biến phức tạp, thời tiết bất thường, song với sự chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cùng sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công nhân, người lao động.

Sau 10 tháng, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất, kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận, tiền lương của người lao động đều đạt từ 82% kế hoạch năm trở lên; bảo đảm cung cấp đủ than cho nền kinh tế, nhất là than phục vụ sản xuất điện, góp phần giữ vững an ninh năng lượng quốc gia.

Cùng với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, TKV đang đẩy mạnh đầu tư phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và đóng góp tích cực vào sự phát triển của các địa phương.

Đoàn TKV dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn

Ghi nhận những đóng góp trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, TKV vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, tiêu biểu như: Huân chương Sao vàng, danh hiệu Anh hùng Lao động, Huân chương Độc lập hạng Ba. Đến nay, toàn tập đoàn có 22 tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng giám đốc Vũ Anh Tuấn thay mặt cán bộ, đảng viên, người lao động TKV nguyện tiếp tục phát huy truyền thống kiên cường, bất khuất của các thế hệ công nhân Vùng mỏ; nêu cao tinh thần "Kỷ luật và Đồng tâm", tích cực học tập, rèn luyện, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu "Đoàn kết - An toàn - Đổi mới - Phát triển", xây dựng TKV ngày càng lớn mạnh, trở thành tập đoàn công nghiệp năng lượng - vật liệu hiện đại, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Khơi dậy niềm tự hào, tinh thần cống hiến của các thế hệ thợ mỏ

Lãnh đạo TKV trao huy hiệu Bác Hồ cho các cán bộ, công nhân lao động tiêu biểu, xuất sắc trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đặc biệt, tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo TKV và TP.Quảng Ninh đã trao Huy hiệu Bác Hồ cho 90 cán bộ, công nhân lao động tiêu biểu, xuất sắc. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, ghi nhận, biểu dương những đóng góp của người lao động TKV trong phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất giỏi; khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và tinh thần cống hiến của các thế hệ thợ mỏ trong giai đoạn phát triển mới.

Cùng trong chương trình, đoàn đại biểu lãnh đạo TP.Quảng Ninh và TKV đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Chương trình báo công dâng Bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là hoạt động chính trị có ý nghĩa đặc biệt trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than.

Đây là hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tự hào về lịch sử vẻ vang của giai cấp công nhân vùng mỏ; tạo động lực để cán bộ, công nhân, người lao động TKV phát huy truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm", đoàn kết, sáng tạo, thi đua lao động sản xuất, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao, xây dựng ngành Than - Khoáng sản Việt Nam phát triển bền vững.