TKV đảm bảo cung cấp đủ than cho sản xuất điện trong cao điểm mùa khô

Ban chỉ đạo điều hành cung cấp than cho sản xuất điện họp đánh giá thực hiện cung cấp than cho sản xuất điện quý I/2024 và chuẩn bị cho mùa khô năm 2024

Đó là thông tin lãnh đạo TKV chia sẻ tại cuộc họp của Ban chỉ đạo điều hành cung cấp than cho sản xuất điện để đánh giá thực hiện cung cấp than cho sản xuất điện quý 1, chuẩn bị cho mùa khô năm nay, diễn ra chiều 26.3 tại Quảng Ninh.

Theo Ban Kinh doanh than TKV, tổng khối lượng than tiêu thụ quý 1 đạt 12,29 triệu tấn (chiếm 24,6% kế hoạch năm). Trong đó, than cấp cho sản xuất điện là hơn 10,8 triệu tấn (chiếm 25,8% kế hoạch năm); nhập khẩu than khoảng 3,86 triệu tấn (chiếm 27% kế hoạch năm).

Đánh giá từ TKV, trong quý 1, cơ bản các nhà máy nhiệt điện thực hiện đảm bảo theo kế hoạch và tiến độ theo biểu đồ của Bộ Công thương. Tuy nhiên, việc huy động các nhà máy nhiệt điện BOT vẫn ở mức cao nên nhu cầu sử dụng than cao hơn nhiều so với tiến độ bình quân theo biểu của Bộ Công thương. Đến nay, sản lượng than tiêu thụ ở các nhà máy nhiệt điện BOT đạt 31,9% kế hoạch năm.

Đối với cấp than cho sản xuất điện các tháng cao điểm mùa khô (tháng 4 đến tháng 7) TKV đảm bảo cân đối đủ than cho sản xuất điện theo biểu đồ của Bộ Công thương. TKV dự kiến kế hoạch cấp than cho sản xuất điện 7 tháng đầu năm đạt 25,7 triệu tấn (chiếm 61,3% kế hoạch năm năm) và đạt 63,9% so với biểu đồ của Bộ Công thương.

Tại hội nghị, lãnh đạo Tổng công ty Đông Bắc cho biết, trong quý 1, sản lượng than tiêu thụ cho sản xuất điện tăng cao, đạt 2,460 triệu tấn (chiếm 26% khối lượng hợp đồng đã ký kết).

Phát biểu tại cuộc họp, ông Ngô Sơn Hải, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), cảm ơn và đánh giá cao TKV và Tổng công ty Đông Bắc đã đáp ứng đủ than cho sản xuất điện trong quý 1. Theo đó, EVN đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội, với sản lượng điện thương phẩm là 61,74 tỉ kWh, tăng so với cùng kỳ 2023.

Phó Tổng giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn cam kết TKV cung cấp đủ than cho sản xuất điện theo đúng hợp đồng cung cấp than cho EVN

Dự báo sản lượng điện sẽ tăng trong các tháng mùa khô năm nay, dẫn tới nhu cầu than cho sản xuất điện sẽ tăng, đại diện lãnh đạo EVN đề nghị TKV và Tổng công ty Đông Bắc cung cấp đủ than, ổn định chất lượng, đạt khối lượng, kịp thời, đặc biệt trong những tháng cao điểm, không để gián đoạn việc cung cấp than.

Ông Trần Hải Bình, Phó tổng giám đốc TKV, nhấn mạnh để đáp ứng than cho sản xuất diện, TKV chủ động sản xuất và nhập khẩu than để pha trộn. Tuy nhiên, điều kiện sản xuất ngày càng khó khăn, chi phí tăng… Theo đó, đại diện lãnh đạo TKV đề nghị EVN xem xét điều chỉnh giá bán than, cũng như giải quyết thanh quyết toán kịp thời cho TKV.

Phó tổng giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn cam kết tập đoàn này đảm bảo cung cấp đủ than cho sản xuất điện theo đúng hợp đồng cung cấp than cho EVN và đề nghị EVN chỉ đạo các nhà máy nhiệt điện tăng cường tiếp nhận than trong thời điểm thời tiết thuận lợi để đưa dự trữ than mùa khô lên mức an toàn tối đa.

TKV, EVN và Tổng công ty Đông Bắc ký kết quy chế phối hợp làm việc của Ban chỉ đạo điều hành cung cấp than cho sản xuất điện

Ông Tuấn cũng đề nghị EVN chỉ đạo rà soát nhu cầu sử dụng than thực tế để TKV có kế hoạch nhập khẩu, pha trộn hợp lý, tránh trường hợp tăng hoặc giảm sản lượng đột biến và có thông báo trước về nhu cầu than trước 15 ngày.

Trong bối cảnh chi phí sản xuất than ngày càng tăng cao, lãnh đạo TKV và Tổng công ty Đông Bắc đề nghị EVN hợp tác, đồng thuận tăng giá than sản xuất trong nước bán cho điện.

Cũng tại hội nghị, TKV, EVN và Tổng công ty Đông Bắc đã ký kết quy chế phối hợp làm việc của Ban chỉ đạo điều hành cung cấp than cho sản xuất điện, trong đó thống nhất tăng cường công tác phối hợp điều hành, đảm bảo cung cấp đủ than cho sản xuất điện, đặc biệt trong các tháng mùa khô và cao điểm nắng nóng năm nay.