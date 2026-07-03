TKV đạt doanh thu hơn 94.000 tỉ đồng, quyết tâm tăng trưởng hai con số





Đảng ủy TKV tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

6 tháng nộp ngân sách hơn 14.600 tỉ đồng

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, 6 tháng đầu năm, trước áp lực từ các cuộc xung đột tại Trung Đông gây ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng và thị trường năng lượng, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, TKV đã đạt nhiều kết quả tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Doanh thu toàn tập đoàn ước đạt 94.146 tỉ đồng, bằng 54,8% kế hoạch năm và tăng 6,2% so với cùng kỳ; lợi nhuận hợp nhất đạt khoảng 3.060 tỉ đồng, bằng 60% kế hoạch năm; nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 14.600 tỉ đồng.

Ông Khuất Mạnh Thắng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy TKV, báo cáo tại hội nghị

Các lĩnh vực sản xuất chủ lực đều duy trì ổn định. Than nguyên khai khai thác đạt 19,55 triệu tấn; than tiêu thụ đạt 27,38 triệu tấn, tăng 7% so với cùng kỳ; sản xuất alumin đạt trên 702.000 tấn; sản xuất điện đạt gần 5,8 tỉ kWh; các sản phẩm đồng tấm, thuốc nổ công nghiệp, amoni nitrat cơ bản đạt trên 50% kế hoạch năm. TKV tiếp tục bảo đảm đủ than cho sản xuất điện và nền kinh tế.

TKV tiếp tục đẩy mạnh công tác quản trị doanh nghiệp, tiết giảm chi phí, bảo đảm cân đối nguồn vốn và duy trì an toàn tài chính cho toàn hệ thống. Trong 6 tháng đầu năm, giá trị thực hiện đầu tư toàn TKV đạt khoảng 5.848 tỉ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước.

Nhiều dự án khai thác than, sản xuất điện, khoáng sản và nhà ở công nhân được triển khai đúng tiến độ. Chương trình cơ giới hóa trong khai thác than tiếp tục được mở rộng, góp phần nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc và hiện đại hóa sản xuất.

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc TKV, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm

Trong công tác xây dựng Đảng, TKV đã hoàn thành việc chuyển giao tổ chức đảng về trực thuộc Đảng ủy Bộ Tài chính, chuyển giao 24 tổ chức đảng với 13.584 đảng viên về các địa phương và Đảng ủy Than Quảng Ninh để tinh gọn bộ máy theo chủ trương của T.Ư.

Công tác chính trị, tư tưởng được triển khai sâu rộng; tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 70 đảng viên mới và 142 quần chúng ưu tú. 6 tháng đầu năm, toàn Đảng bộ TKV kết nạp 30 đảng viên mới, công nhận đảng viên chính thức cho 17 người, thực hiện chuyển sinh hoạt Đảng cho 267 đảng viên theo quy định.

Chăm lo đời sống người lao động, đảm bảo an ninh năng lượng

Chỉ đạo tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Lan, Phó bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Đảng bộ TKV đạt được trong 6 tháng đầu năm. TKV đã thể hiện tốt vai trò bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đóng góp lớn vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Bà Nguyễn Thị Thu Lan, Phó bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu còn lại của năm 2026, lãnh đạo Đảng ủy Bộ Tài chính đề nghị Đảng ủy TKV tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương về phát triển kinh tế nhà nước. Trong điều hành kinh tế, TKV cần chủ động chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để tăng sản lượng khai thác khi đủ điều kiện; điều hành chặt chẽ công tác nhập khẩu, dự trữ và cung ứng than cho các nhà máy điện.

Bà Nguyễn Thị Thu Lan yêu cầu TKV phải đặc biệt quan tâm đến nguồn lực con người. TKV cần xây dựng các giải pháp mang tính dài hạn nhằm thu hút, tuyển dụng và giữ chân người lao động, đặc biệt là đội ngũ thợ lò trực tiếp sản xuất.

Theo đó, TKV cần quan tâm xây dựng các giải pháp lâu dài thu hút, tuyển dụng và giữ chân người lao động, đặc biệt là đội ngũ thợ lò; tiếp tục cải thiện điều kiện làm việc, tiền lương, nhà ở và các chính sách an sinh xã hội, tạo động lực để người lao động gắn bó lâu dài với tập đoàn.

Đồng thời, TKV cần phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong chăm lo đời sống người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định; chú trọng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng và phát triển đảng viên mới, nhất là trong lực lượng công nhân kỹ thuật hầm lò.

Ông Ngô Hoàng Ngân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TKV, phát biểu tại hội nghị

Ông Ngô Hoàng Ngân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TKV, đề nghị các đơn vị tập trung khắc phục những tồn tại, phát huy tinh thần "Kỷ luật và Đồng tâm" hoàn thành toàn diện các mục tiêu năm 2026. Các đơn vị cần bám sát diễn biến thị trường, thực hiện nghiêm túc kết luận của Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc tại buổi làm việc với tập đoàn vào cuối tháng 6.2026 để điều hành linh hoạt giữa khai thác, tiêu thụ và dự trữ than.

Chủ tịch HĐTV TKV Ngô Hoàng Ngân yêu cầu các đơn vị thành viên bắt tay ngay vào việc chủ động xây dựng kế hoạch cho năm 2027 trên cơ sở mục tiêu tăng trưởng cao từ 10% trở lên. Theo đó, TKV tập trung nghiên cứu các giải pháp đột phá về đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao hiệu quả quản trị, chủ động thích ứng với nhiệm vụ nhập khẩu, pha trộn than; tiến hành rà soát, hoàn thiện toàn bộ phương án logistics, hệ thống kho bãi để điều hành sản xuất phù hợp với các nguồn than nhập khẩu mới, đặc biệt là chiến lược điều phối nguồn than nhập khẩu từ nước bạn Lào về Việt Nam.