TKV đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ than để hoàn thành kế hoạch năm 2024

Đó là chỉ đạo của ông Nguyễn Huy Nam, Phó tổng giám đốc TKV, Giám đốc Trung tâm điều hành sản xuất tại Quảng Ninh khi chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất - tiêu thụ than tháng 12.

Hội nghị có sự tham dự của ông Phạm Hồng Thái, Phó bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh; Phó giám đốc Trung tâm Điều hành sản xuất tại Quảng Ninh Nguyễn Mạnh Điệp cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị sản xuất, kho vận, sàng tuyển, tiêu thụ than…

Ông Nguyễn Huy Nam chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất, tiêu thụ than tháng 12

Trong tháng 11.2024, các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, thực hiện phong trào thi đua 90 ngày đêm lao động sản xuất cao điểm quý 4, nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Theo đó, than nguyên khai sản xuất 3,4 triệu tấn, lũy kế 11 tháng đạt 88% kế hoạch năm (có 14/18 đơn vị sản xuất than hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch tháng); bóc xúc đất đá 14,47 triệu m³, đạt 101,4% kế hoạch tháng, lũy kế 11 tháng đạt 87% kế hoạch năm; đào lò 24.761 m, bằng 104,7% kế hoạch tháng, lũy kế 11 tháng đạt 84,2% kế hoạch năm (có 12/13 đơn vị sản xuất than hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch tháng).

Trong tháng 11, TKV đã tiêu thụ đạt hơn 4,65 triệu tấn than, bằng 102,6% kế hoạch tháng, trong đó than cho sản xuất điện đạt 3,842 triệu tấn, bằng 104,7% kế hoạch tháng…

Theo kế hoạch tháng 12, TKV đặt mục tiêu than nguyên khai sản xuất 4,3 triệu tấn; bóc xúc đất đá 13,27 triệu m³; đào lò 24.720m; than tiêu thụ 4,639 triệu tấn…

Đóng góp ý kiến tại hội nghị, các ban chuyên môn tập đoàn, các đơn vị đã tập trung tham gia các nội dung trong công tác chỉ đạo điều hành sản xuất - tiêu thụ, thực hiện các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, môi trường, các khó khăn, vướng mắc trong sản xuất…

Chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Huy Nam, Phó tổng giám đốc TKV, Giám đốc Trung tâm Điều hành tại Quảng Ninh, nhấn mạnh tháng 12 là tháng có ý nghĩa quan trọng, quyết định kết quả sản xuất của cả năm.

Các đơn vị tiếp tục tập trung bám sát kế hoạch được giao, duy trì tinh thần thi đua 90 ngày đêm sản xuất với quyết tâm cao nhất để đẩy mạnh sản xuất, đạt sản lượng tối đa, phấn đấu hoàn thành cao nhất kết quả sản xuất kinh doanh tháng 12, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Huy Nam cũng đề nghị các đơn vị tập trung thực hiện đẩy mạnh công tác đào lò, bóc xúc đất đá chuẩn bị diện sản xuất cho năm 2025; đặc biệt chú trọng công tác đảm bảo an toàn trong sản xuất, thực hiện kiểm tra, đôn đốc, động viên các đơn vị sản xuất, thực hiện an toàn vệ sinh lao động; tăng cường công tác đảm bảo an toàn trật tự, bảo vệ tài nguyên ranh giới mỏ, công tác môi trường, phòng chống cháy nổ trong mùa hanh khô…