TKV khai thác, phát huy hiệu quả tài nguyên đất nước

Công nghiệp than

Công nghiệp than là lĩnh vực sản xuất kinh doanh chủ chốt của TKV. Hiện nay, TKV là nhà sản xuất than lớn nhất Việt Nam với 21 công ty thành viên sản xuất hầm lò và lộ thiên. Than do TKV sản xuất là than antraxit với nhiều chủng loại phù hợp làm nguyên liệu đầu vào cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau, như: luyện thép, sản xuất điện, xi măng, phân bón, hóa chất và phục vụ dân dụng.

Sản lượng thác than của TKV hằng năm luôn đạt trên 40 triệu tấn

Các mỏ hầm lò của TKV đang áp dụng nhiều công nghệ khai thác hiện đại, tiên tiến trên thế giới, đặc biệt là các hệ thống cơ giới hóa, hiện đại hóa trong các khâu đào lò, khai thác, thông gió và kiểm soát kí mỏ, thoát nước mỏ. Tỉ lệ than khai thác bằng hệ thống cơ giới đồng bộ ngày càng tăng, tỉ lệ tổn thất than trong khai thác ngày một giảm, làm tăng sản xuất kinh doanh, tiết kiệm tài nguyên.

Với các mỏ lộ thiên, TKV đã và đang đầu tư các thiết bị bốc xúc vận tải có tải trọng lớn để nâng năng lực bố xúc vận tải; liên tục đổi mới công nghệ nổ mìn liên thông hệ thống khai thác để tạo ra các khai trường lộ thiên, công suất lớn để từng bước vận tải hóa công tác vận chuyển.

Hiện nay, sản lượng than sản xuất hàng năm của TKV đạt trên 40 triệu tấn, gấp 7 lần so với năm thành lập 1976. Năng suất lao động giai đoạn 2015 - 2020 tăng bình quân 12%/năm. Tổng sản lượng khai thác toàn ngành từ năm 2011 - 2020 đạt 435,445 triệu tấn.

Công nghiệp khoáng sản

Bên cạnh lĩnh vực chủ lực là than, TKV đã phát triển công nghiệp khoáng sản theo hướng tăng cường chế biến sâu nâng cao giá trị gia tăng và hiệu quả kinh tế. Tập đoàn đã đầu tư một loạt máy chế biến kim loại màu hiện đại bao gồm: đồng, chì, kẽm, thiếc, gang thép, bromit và các kim loại khác.

Trong đó, tại Lào Cai mỗi năm tổ hợp đồng của tập đoàn sản xuất và cung cấp cho thị trường trên 11.000 tấn đồng tấm, cùng các sản phẩm vàng bạc đi kèm. Ngoài ra mỗi năm TKV sản xuất 11.000 tấn kẽm thỏi, 180. 000 tấn phôi thép.

TKV hiện có 14 nhà máy sản xuất điện

Đặc biệt, TKV đang vận hành hiệu quả 2 tổ hợp boxit chế biến alumin tại Lâm Đồng và Đắk Nông đặt nền móng cho một ngành công nghiệp mới ở Việt Nam.

Hai nhà máy sản xuất alumin đang vận hành ổn định với tổng sản lượng cung cấp cho thị trường bình quân mỗi năm trên 1,3 triệu tấn, chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế, được thị trường tin tưởng sử dụng.

Vật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp điện

Bên cạnh than khoáng sản, TKV đã phát triển các lĩnh vực công nghiệp, sản xuất điện, vật liệu nổ công nghiệp, cơ khí. Tập đoàn đang có 7 nhà máy điện, 6 nhiệt điện, 1 thủy điện.

Trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, TKV có 6 dây chuyền sản xuất thuốc nổ lộ thiên công suất 100.000 tấn/năm; 9 dây chuyền sản xuất thuốc nổ di động và 2 dây chuyền sản xuất thuốc nổ hũ tương san toàn hầm lò, công suất 8.000 tấn/năm.

Ngoài ra, TKV có một nhà máy sản xuất tiền chất thuốc nổ, bao gồm: 1 dây chuyền sản xuất amonitrat, công suất 200.000 tấn/năm và 1 dây chuyền sản xuất natrinitrat với công suất 2.000 tấn/năm phục vụ nhu cầu sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trong nước và xuất khẩu. Tổng doanh thu từ sản xuất và phục vụ khối công nghiệp vật liệu nổ công nghiệp khoảng 7.000 tỉ đồng.

Vật liệu nổ công nghiệp hằng năm của TKV đạt doanh thu khoảng 7.000 tỉ đồngv

Công nghiệp cơ khí

Trong lĩnh vực cơ khí, TKV có 12 đơn vị (11 công ty sản xuất và 1 viện nghiên cứu chuyên ngành). Thời gian qua, Vinacom đã đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tư vấn, thiết kế ứng dụng tiến bộ kỹ thuật số vào trong công nghiệp chế tạo, thúc đẩy sản xuất hàng hóa thay thế thiết bị nhập khẩu từng bước vươn ra thị trường khu vực.

Hệ thống dây chuyền sản xuất của cơ khí của TKV đang được hiện tại hóa tiến tới tự động hóa trong từng khâu sản xuất để tăng độ chính xác trong gia công và nâng cao năng xuất. Hàng năm, doanh thu từ khối cơ khí đạt khoảng 4.500 - 5.000 tỉ đồng, đóng góp rất tích cực vào kết quả sản xuất kinh doanh chung của tập đoàn.

Công nghiệp cơ khí của TKV có nhiều sản phẩm nổi bật như máy xúc EKV 10 có dung tích gàu đến 10 m³; ô tô tải có thiết kế đến 35 tấn; máy đào lò liên hợp comby AM 50z; các loại dàn trống tự hành... Ngoài ra, cơ khí của TKV chế tạo lắp ráp các thiết bị, xe chuyên dụng như xe chuyển... thuốc nổ công nghiệp, xe chở vật liệu nổ, xe vận tải quân sự đa chức năng.

Công nghiệp cơ khí của TKV mỗi năm đạt doanh thu từ 4.500 5.000 tỉ đồng

Hoạt động sản xuất kinh doanh của TKV luôn đảm bảo có lãi, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, đồng thời tăng cường năng lực tài chính của tập đoàn, luôn hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước ở mức cao, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.

Nhiều năm qua, TKV luôn nằm trong TOP 10 trên 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và TOP 10 trong 1.000 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam do VN Report bình chọn.

TKV luôn phấn đấu cho mục tiêu trở thành một tập đoàn kinh tế nhà nước mạnh có thương hiệu và sức cạnh tranh trong khu vực, có cơ cấu sản xuất kinh doanh hợp lý, phát triển bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy các ngành kinh tế các địa phương trên cả nước cùng phát triển.