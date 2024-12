TKV phối hợp Công an tỉnh Quảng Ninh ngăn chặn khai thác, tiêu thụ than trái phép

Theo TKV và Công an tỉnh Quảng Ninh, sau 4 năm thực hiện quy chế phối hợp, công tác phối hợp bảo vệ an ninh nội bộ, trật tự an toàn cơ quan doanh nghiệp được quan tâm thực hiện tốt, tạo sự gắn kết liên tục, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị thành viên TKV.

Công an các đơn vị, địa phương đã tham mưu khắc phục kịp thời các sơ hở, thiếu sót, bất cập trong công tác quản lý, làm tốt công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ tài sản trong các đơn vị thành viên TKV; phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả hoạt động khai thác, vận chuyển, tiêu thụ than trái phép.

TKV, Công an tỉnh Quảng Ninh khen thưởng các đơn vị củaTKV có thành tích xuất sắc trong triển khai quy chế phối hợp

Tại hội nghị, ông Ngô Hoàng Ngân, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn TKV, nhấn mạnh công tác phối hợp giữa Công an tỉnh Quảng Ninh và TKV đã góp phần quan trọng để tập đoàn hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ được giao, bảo vệ tài sản, tài nguyên, đảm bảo an ninh trật tự, ổn định và phát triển sản xuất, đảm bảo việc làm, đời sống của người lao động, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ninh.

Đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị thời gian tới, hai đơn vị tiếp tục thực hiện có trọng tâm, trọng điểm với phương châm ngăn chặn, phòng ngừa là chính; không để xảy ra các vi phạm pháp luật và phát sinh tội phạm.