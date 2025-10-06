TKV sản xuất hơn 29,5 triệu tấn than trong 9 tháng đầu năm

Tháng 9 vừa qua tiếp tục mưa nhiều, lưu lượng mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 9, số 10 ảnh hưởng đến hoạt động khai thác than, khoáng sản; tiêu thụ than khó khăn do các nhà máy điện không nhận đủ than theo đăng ký,... TKV đã triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp đồng bộ, linh hoạt nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh tăng trưởng.

TKV tổ chức hội nghị điều hành sản xuất kinh doanh tháng 10

Nhờ đó, TKV duy trì sản xuất ổn định, các phong trào thi đua lao động sản được đẩy mạnh với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao. Trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm, TKV cơ bản hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và đáp ứng mục tiêu tăng trưởng của Tập đoàn.

Cụ thể, trong tháng 9, sản lượng than nguyên khai sản xuất đạt 2,75 triệu tấn, lũy kế 9 tháng ước đạt 29,52 triệu tấn; than sạch sản xuất đạt 2,92 triệu tấn, lũy kế 9 tháng ước đạt 29,22 triệu tấn. Than nhập khẩu đạt 575.000 tấn, lũy kế 9 tháng ước đạt 8,59 triệu tấn. Than tiêu thụ đạt 3,03 triệu tấn, lũy kế 9 tháng ước đạt 34,06 triệu tấn.

Sản xuất Alumina đạt 118.000 tấn, lũy kế 9 tháng ước đạt 1,09 triệu tấn; tiêu thụ Alumina đạt 135.500 tấn, lũy kế 9 tháng ước tiêu thụ 1,07 triệu tấn. Sản xuất tinh quặng đồng đạt 9.500 tấn, lũy kế 9 tháng ước đạt 81.900 tấn. Sản lượng điện sản xuất tháng 9 đạt 531 triệu kWh, lũy kế 9 tháng 7,68 tỉ kWh.

Tháng 9, TKV đảm bảo hệ số tài chính tốt, đời sống người lao động được nâng cao

Doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 12.060 tỉ đồng, lũy kế 9 tháng đầu năm ước đạt 125.130 tỉ đồng; lợi nhuận hợp nhất toàn Tập đoàn ước đạt 380 tỉ đồng; lũy kế 9 tháng ước đạt 6.020 tỉ đồng. Trong tháng 9, TKV nộp ngân sách nhà nước ước đạt 1.336 tỉ đồng; lũy kế 9 tháng đầu năm ước nộp 19.723 tỉ đồng.

Đẩy mạnh thúc đẩy tiêu thụ than

Tại hội nghị giao ban trực tuyến điều hành sản xuất tháng 10 diễn ra ngày 3.10 vừa qua, Thành viên Hội đồng thành viên TKV Nguyễn Anh Tuấn đề nghị các đơn vị tập trung triển khai một số nội dung trọng tâm trong tháng 10, như: các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác an toàn, quản trị ranh giới mỏ; hoàn thiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh điều chỉnh năm 2025, kế hoạch năm 2026 và kế hoạch giai đoạn 2026 - 2030.

Thành viên Hội đồng thành viên TKV Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị

Các đơn vị chủ động triển khai đảm bảo tiến độ, phối hợp, thống nhất với địa phương, giải quyết vướng mắc trong các thủ tục đầu tư. Đặc biệt, chú trọng tiêu thụ than, thúc đẩy tiêu thụ ngoài điện, cân đối giá bán phù hợp với thị trường, bảo đảm mục tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2025.

Ông Nguyễn Anh Tuấn cũng yêu cầu rà soát các hệ thống quan trắc khí mỏ, tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp; chuẩn bị ứng phó bão số 11 và biến đổi khí hậu;khẩn trương rà soát quản lý đất đai, quy hoạch khoáng sản và gia hạn giấy phép khai thác…

Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn ghi nhận, trong tháng 9, Tập đoàn cơ bản kiểm soát được tình hình, đảm bảo hệ số tài chính tốt, đời sống người lao động được nâng cao.

Tổng giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn chỉ đạo tại hội nghị

Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 10, Tổng giám đốc TKV yêu cầu các ban, các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm nội quy lao động, thực hiện kế hoạch hành động theo nguyên tắc "Rõ người - Rõ việc - Rõ thời gian - Rõ trách nhiệm - Rõ sản phẩm".

Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, ông Vũ Anh Tuấn đề nghị cần tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác tiêu thụ than, tăng sản lượng than sạch, đẩy mạnh xuất khẩu than, có kế hoạch cung cấp than cho sản xuất điện năm 2026, đồng thời tận dụng tình hình khai thác thuận lợi, tăng tối đa sản lượng khoáng sản.

Theo kế hoạch tháng 10, TKV đặt mục tiêu: sản xuất 2,31 triệu tấn than nguyên khai; sản lượng than sạch đạt 3,3 triệu tấn; tiêu thụ than đạt 3,6 triệu tấn; sản lượng Alumina dự kiến 115.000 tấn, tiêu thụ 133.300 tấn; sản xuất tinh quặng đồng 5.400 tấn, tiêu thụ 2.600 tấn; sản xuất điện dự kiến 850 triệu kWh; sản xuất thuốc nổ 5.600 tấn; cung ứng thuốc nổ 8.300 tấn; sản xuất Amon nitrat đạt 16.500 tấn, tiêu thụ 15.000 tấn.

Doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn dự kiến đạt 16.000 tỉ đồng.