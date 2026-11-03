TKV tăng tốc bứt phá kế hoạch năm 2026, chào mừng 'đại lễ' ngành than

Chiều 2.11, tại Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức hội nghị điều hành sản xuất và tiêu thụ than tháng 11, có sự chủ trì của ông Nguyễn Huy Nam, Phó tổng giám đốc TKV, Giám đốc Trung tâm Điều hành sản xuất tại Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Huy Nam chủ trì hội nghị điều hành sản xuất, tiêu thụ than tháng 11

Thông tin tại hội nghị, Ban Sản xuất than cho biết, tháng 10, nhờ thời tiết thuận lợi và nhu cầu than cho sản xuất điện tăng cao, các đơn vị đã chủ động đẩy mạnh sản xuất. Theo đó, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh đều đạt và vượt mức kế hoạch đề ra.

Cụ thể, sản lượng than nguyên khai sản xuất trong tháng đạt 3,116 triệu tấn (bằng 106,3% kế hoạch tháng), nâng tổng lượng lũy kế 10 tháng lên 30,776 triệu tấn (đạt 83,4% kế hoạch điều hành). Khối lượng đất đá bóc xúc đạt 12,058 triệu m3 (bằng 115,2% kế hoạch tháng); lũy kế 10 tháng đạt 99,087 triệu m3 (đạt 83,5% kế hoạch năm).

Trong tháng 10, lượng than tiêu thụ đạt 4,513 triệu tấn, nâng lũy kế 10 tháng lên 43,372 triệu tấn (đạt 86% kế hoạch năm). Trong đó, lượng than cung cấp cho sản xuất điện chiếm tỉ trọng lớn với 3,531 triệu tấn trong tháng 10, lũy kế 10 tháng đạt 35,159 triệu tấn.

Triển khai kế hoạch sản xuất, tiêu thụ than tháng 11, TKV dự báo điều kiện thời tiết tiếp tục thuận lợi, nhu cầu than tăng. TKV đặt mục tiêu sản xuất 3 triệu tấn than nguyên khai, bốc xúc 11,370 triệu m3 đất đá, đào 21.125 mét lò và tiêu thụ 4,270 triệu tấn than (trong đó than cho điện đạt 3,454 triệu tấn).

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Chỉ đạo tại hội nghị, Phó Tổng giám đốc TKV, Giám đốc Trung tâm tại Quảng Ninh Nguyễn Huy Nam biểu dương, ghi nhận các đơn vị đã nỗ lực đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Để hoàn thành các chỉ tiêu tháng 11, ông Nguyễn Huy Nam yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ, đẩy mạnh sản xuất tối đa than nguyên khai, tăng cường chế biến than sạch, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch sản xuất, tiêu thụ tháng 11, tạo tiền đề để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 trước ngày 25.12.

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Các đơn vị đặc biệt chú trọng thực hiện tốt công tác an toàn - vệ sinh lao động, tăng cường quản lý, kiểm soát khí mỏ, kiểm tra, phát hiện, phòng ngừa các nguy cơ tai nạn lao động và sự cố, bảo đảm an toàn trong sản xuất. Ban Sản xuất than phối hợp cùng các ban, đơn vị tổ chức điều hành hợp lý, khoa học, rà soát quá trình sản xuất, pha trộn, chế biến bảo đảm chất lượng than, chuẩn bị đủ nguồn than đáp ứng cho khách hàng.

Cùng với đó, quản lý chặt chẽ công tác khai thác, kinh doanh đất đá thải mỏ; bảo đảm công tác an ninh, môi trường, bảo vệ tài sản, tài nguyên, ranh giới mỏ; tập trung công tác chống bụi, phòng chống cháy trong mùa hanh khô.

Đại diện lãnh đạo tập đoàn cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than 12.11 sẽ được tổ chức vào tối 7.11.2026 tại Quảng trường 12.11, P.Cẩm Phả, bảo đảm an toàn, an ninh trật tự, môi trường.