Kinh tế

TKV trao 10,7 tỉ đồng hỗ trợ 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ bão Matmo

Nguồn: TKV
13/10/2025 10:41 GMT+7

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và các đơn vị thành viên đã trao 10,7 tỉ đồng hỗ trợ 4 tỉnh: Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn và Lào Cai hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai trong đợt mưa lũ bão Matmo vừa qua.

Ngày 10.10, lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã trực tiếp đến tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn và Lào Cai trao tiền hỗ trợ các địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai.

TKV trao 10,7 tỉ đồng hỗ trợ 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ bão Matmo- Ảnh 1.

Phó tổng giám đốc TKV Nguyễn Tiến Mạnh trao 3 tỉ đồng hỗ trợ tỉnh Cao Bằng khắc phục thiệt hại mưa lũ bão Matmo

Tạ Lạng Sơn, Cao Bằng, Phó tổng giám đốc TKV Nguyễn Tiến Mạnh chia sẻ những khó khăn, thiệt hại của người dân, chính quyền địa phương trong vùng chịu ảnh hưởng mưa lũ; đồng thời trực tiếp trao số tiền hỗ trợ 3 tỉ đồng hỗ trợ tỉnh Cao Bằng và 2 tỉ đồng hỗ trợ tỉnh Lạng Sơn.

TKV trao 10,7 tỉ đồng hỗ trợ 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ bão Matmo- Ảnh 2.

Phó tổng giám đốc TKV Nguyễn Tiến Mạnh trao 2 tỉ hỗ trợ tỉnh Lạng Sơn khắc phục thiệt hại do thiên tai

Cùng ngày, Phó tổng giám đốc TKV Trần Hải Bình thay mặt lãnh đạo Tập đoàn đã đến thăm hỏi, động viên người dân, chính quyền địa phương chịu thiệt hại trong mưa lũ tại Thái Nguyên và Lào Cai.

Đại diện lãnh đạo TKV đã trao 3 tỉ đồng hỗ trợ Thái Nguyên, và trao 2 tỉ đồng hỗ trợ tỉnh Lào Cai để chia sẻ cùng chính quyền và nhân dân địa phương vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai.

TKV trao 10,7 tỉ đồng hỗ trợ 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ bão Matmo- Ảnh 3.

Phó tổng giám đốc TKV Trần Hải Bình trao hỗ trợ 3 tỉ đồng khắc phục thiệt hại do thiên tai tại tỉnh Thái Nguyên

Tại các tỉnh nói trên, đại diện lãnh đạo TKV bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc trước những mất mát, thiệt hại to lớn mà thiên tai gây ra cho các tỉnh miền núi phía bắc. Với truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm" của thợ mỏ TKV, cùng tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, cán bộ, công nhân lao động TKV mong muốn được góp phần giúp đỡ nhân dân các tỉnh khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống và phục hồi sản xuất.

Các địa phương cũng cam kết khẩn trương triển khai phân bổ nguồn lực để hỗ trợ kịp thời, góp phần giúp người dân sớm vượt qua khó khăn, khắc phục nhanh nhất hậu quả thiệt hại trong thiên tai để sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất sau mưa lũ.

TKV trao 10,7 tỉ đồng hỗ trợ 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ bão Matmo- Ảnh 4.

Phó tổng giám đốc Tập đoàn Trần Hải Bình trao 2 tỉ đồng hỗ trợ tỉnh Lào Cai khắc phục thiệt hại do thiên tai

Chia sẻ với đại diện lãnh đạo TKV khi tiếp nhận kinh phí ủng hộ, lãnh đạo các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Lào Cai và Lạng Sơn trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của tập đoàn đã đồng hành cùng chia sẻ khó khăn với người dân vùng chịu ảnh hưởng của mưa lũ bão Matmo.

Riêng tại Thái Nguyên, Tổng công ty Khoáng sản - TKV và Công ty cổ phần kim loại màu Thái Nguyên - VIMICO trao ủng hộ địa phương 700 triệu đồng.

TKV trao 10,7 tỉ đồng hỗ trợ 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ bão Matmo- Ảnh 5.

Tổng công ty Khoáng sản - TKV và Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên - VIMICO trao ủng hộ tỉnh Thái Nguyên 700 triệu đồng

Báo cáo từ các địa phương, đợt mưa lũ trong cơn bão Matmo gây thiệt hại nặng nề, ước tính trên 8.720 tỉ đồng. Trong đó, Thái Nguyên là địa phương thiệt hại nặng nhất với trên 4.000 tỉ đồng, Lạng Sơn 1.050 tỉ đồng, Cao Bằng 2.000 tỉ đồng…

Theo đó, các đoàn công tác của TKV trực tiếp đến chia sẻ, trao hỗ trợ giúp đỡ người dân, chính quyền 4 tỉnh phía bắc trong đợt thiên tai vừa qua không chỉ là hoạt động ý nghĩa của TKV, thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội cao mà còn góp phần củng cố thêm mối quan hệ gắn bó giữa TKV và các địa phương trong sự đồng hành cùng phát triển.

Xem thêm bình luận