TKV ưu tiên tối đa cung cấp than cho sản xuất điện

Trong tháng 5, các đơn vị trong TKV chủ động điều hành sản xuất, bám sát kế hoạch và nhu cầu thị trường, duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Sản lượng than nguyên khai sản xuất đạt 3,156 triệu tấn, bằng 102% kế hoạch tháng, lũy kế 5 tháng đầu năm đạt 43,8% kế hoạch năm, dự kiến hết tháng 6 đạt 52,3% kế hoạch năm.

Khối lượng bóc xúc đất đá đạt 10,393 triệu m³, bằng 92,8% kế hoạch tháng; lũy kế đạt trên 41% kế hoạch năm, dự kiến hết tháng 6 đạt 54,9% kế hoạch năm. Công tác đào lò tiếp tục được các đơn vị hầm lò tập trung thực hiện, mét lò đào đạt 24.600 m, bằng 102,2% kế hoạch tháng; dự kiến 6 tháng đạt 51,75% kế hoạch năm.

Than tiêu thụ trong tháng đạt 5,050 triệu tấn, bằng 94,4% kế hoạch tháng, lũy kế 5 tháng đạt 44% kế hoạch năm. Trong đó, TKV tập trung điều hành, ưu tiên cung cấp than cho các hộ điện theo nhu cầu và hợp đồng đã ký kết, góp phần bảo đảm nguồn nhiên liệu cho sản xuất điện, nhất là trong giai đoạn cao điểm mùa khô và nắng nóng.

Bên cạnh việc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, các đơn vị đã triển khai hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về AT-VSLĐ năm 2026; xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống người lao động, đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị và toàn tập đoàn. Công tác an toàn lao động, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự được duy trì ổn định.

Các đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về quản lý kỹ thuật, an toàn trong sản xuất; tăng cường kiểm tra hiện trường, kịp thời xử lý các nguy cơ mất an toàn. Tình hình an ninh trật tự, bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ cơ bản được giữ vững.

Đáng chú ý, trong tháng 5, tuyến băng tải vận chuyển than từ Hà Tu đi cảng Làng Khánh đã chính thức đưa vào vận hành. Công trình góp phần nâng cao năng lực vận chuyển than, bảo vệ tài sản, giảm vận chuyển bằng ô tô, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và bảo vệ môi trường khu vực.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện kế hoạch tháng 5, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất, tiêu thụ than tháng 6 và các tháng tiếp theo, nhất là trong điều kiện bước vào mùa mưa bão.

Theo kế hoạch điều hành tháng 6, TKV phấn đấu sản xuất 3,125 triệu tấn than nguyên khai; bóc xúc trên 10 triệu m³ đất đá; đào 24.455m lò và tiêu thụ 5,018 triệu tấn than. Trong tổng sản lượng than tiêu thụ, than cấp cho sản xuất điện dự kiến trên 4 triệu tấn.

Chỉ đạo tại hội nghị, Phó tổng giám đốc Tập đoàn, Giám đốc Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh Nguyễn Huy Nam ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ tháng 5, đây là tiền đề quan trọng để hoàn thành kế hoạch tháng 6 và 6 tháng đầu năm nay.

Ông Nguyễn Huy Nam yêu cầu các đơn vị trong tháng 6 tiếp tục bám sát kế hoạch điều hành của tập đoàn, tập trung sản xuất an toàn, ổn định, hiệu quả; tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, điều hành sản xuất linh hoạt theo điều kiện thực tế; chủ động các giải pháp phòng chống mưa bão, đảm bảo an toàn người và thiết bị.

Đối với công tác tiêu thụ, ông Nguyễn Huy Nam yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung tối đa nguồn lực; thực hiện nhập khẩu, pha trộn, đảm bảo nguồn than đáp ứng cho khách hàng, đặc biệt là than cho sản xuất điện, đây là nhiệm vụ chính trị của tập đoàn.

Đại diện lãnh đạo tập đoàn cũng lưu ý với dự báo thời tiết diễn biến cực đoan, khó lường, tiếp tục có nắng nóng, các đơn vị cần chú trọng, chủ động thực hiện phòng chống cháy nổ, môi trường, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tài sản, tài nguyên, ranh giới mỏ; đồng thời, cần phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, duy trì nhịp độ sản xuất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tháng 6; hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm nay đạt trên 52% kế hoạch năm.