TKV yêu cầu rà soát, tháo gỡ điểm nghẽn, hoàn thành kế hoạch đầu tư 2025

10 tháng qua, các ban chuyên môn, đơn vị thành viên đã nỗ lực triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, đấu thầu và giải ngân theo đúng kế hoạch. Một số dự án trọng điểm về khai thác hầm lò, mở rộng công suất, vận tải than, tăng cường cơ giới hóa, tự động hóa… có chuyển biến tích cực. Nhưng theo phản ánh từ các đơn vị vẫn còn một số vướng mắc thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng, điều kiện địa chất, kỹ thuật và tiến độ cung ứng thiết bị.

Phó tổng giám đốc TKV Phan Xuân Thủy chỉ đạo tại hội nghị

Phó tổng giám đốc Phan Xuân Thủy yêu cầu các đơn vị chủ động rà soát tiến độ từng hạng mục, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân đầu tư đối với các dự án trọng điểm ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng, an toàn và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Nhấn mạnh hoàn thành kế hoạch đầu tư năm là nhiệm vụ trọng tâm, ông Thủy yêu cầu từng đơn vị phải vào cuộc quyết liệt, phối hợp với các ban chuyên môn để giải quyết các vướng mắc về thủ tục; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, công cụ quản lý số trong công tác đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả theo dõi, giám sát tiến độ. Các đơn vị duy trì chế độ báo cáo định kỳ, kịp thời cập nhật tình hình, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu đầu tư năm 2025.