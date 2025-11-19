Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

TKV yêu cầu rà soát, tháo gỡ điểm nghẽn, hoàn thành kế hoạch đầu tư 2025

Nguồn: TKV
Nguồn: TKV
19/11/2025 17:16 GMT+7

Ngày 18.11, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Than khoáng sản Việt Nam Phan Xuân Thủy đã làm việc với các đơn vị về tiến độ triển khai công tác đầu tư 10 tháng và các giải pháp đảm bảo hoàn thành kế hoạch đầu tư năm 2025.

10 tháng qua, các ban chuyên môn, đơn vị thành viên đã nỗ lực triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, đấu thầu và giải ngân theo đúng kế hoạch. Một số dự án trọng điểm về khai thác hầm lò, mở rộng công suất, vận tải than, tăng cường cơ giới hóa, tự động hóa… có chuyển biến tích cực. Nhưng theo phản ánh từ các đơn vị vẫn còn một số vướng mắc thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng, điều kiện địa chất, kỹ thuật và tiến độ cung ứng thiết bị.

TKV yêu cầu rà soát, tháo gỡ điểm nghẽn, hoàn thành kế hoạch đầu tư 2025 - Ảnh 1.

Phó tổng giám đốc TKV Phan Xuân Thủy chỉ đạo tại hội nghị

Phó tổng giám đốc Phan Xuân Thủy yêu cầu các đơn vị chủ động rà soát tiến độ từng hạng mục, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân đầu tư đối với các dự án trọng điểm ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng, an toàn và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Nhấn mạnh hoàn thành kế hoạch đầu tư năm là nhiệm vụ trọng tâm, ông Thủy yêu cầu từng đơn vị phải vào cuộc quyết liệt, phối hợp với các ban chuyên môn để giải quyết các vướng mắc về thủ tục; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, công cụ quản lý số trong công tác đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả theo dõi, giám sát tiến độ. Các đơn vị duy trì chế độ báo cáo định kỳ, kịp thời cập nhật tình hình, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu đầu tư năm 2025.

Khám phá thêm chủ đề

đầu tư Tập đoàn Công nghiệp - Than khoáng sản Việt Nam tháo gỡ điểm nghẽn kế hoạch đầu tư 2025
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận