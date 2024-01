Tlinh bất ngờ xuất hiện trên Instagram của Apple

Tlinh là nữ rapper Việt đầu tiên hợp tác với hãng Apple Chụp màn hình

Đừng làm nó phức tạp đánh dấu sự trở lại của Tlinh sau thành công của bản hit Nếu lúc đó. Đáng chú ý, cô là nữ rapper Việt đầu tiên được hãng công nghệ Apple lựa chọn để hợp tác sản xuất MV.

Trên trang Instagram của Apple cũng chia sẻ những hình ảnh đầu tiên trong MV này cùng dòng trạng thái: "Một sản phẩm từ nghệ sĩ Việt - Tlinh được quay bằng iPhone 15 Pro ở TP.HCM. MV Đừng làm nó phức tạp tôn vinh sức mạnh bên trong và vượt qua nỗi sợ hãi của năm rồng". Được biết, MV này được thực hiện bởi đạo diễn người Mỹ gốc Việt Bảo Nguyễn.

Những hình ảnh đầu tiên của Tlinh trong MV mới FBNV

Từng bị nghi ngờ về năng lực nhưng Tlinh ngày càng chứng minh tài năng của mình thông qua các sản phẩm âm nhạc FBNV

Có thể thấy, hầu hết hình ảnh trong MV lần này của Tlinh mang màu sắc hơi âm u và đen tối. Bên cạnh đó, tạo hình của học trò Suboi cũng cá tính và gai góc hơn. Tính đến thời điểm hiện tại, bài đăng này thu về hơn 13 ngàn lượt tương tác. Theo Tlinh, MV này sẽ ra mắt vào 18 giờ ngày 26.1.

Tlinh tên thật là Nguyễn Thảo Linh, sinh năm 2000 tại Hà Nội. Cô được khán giả biết đến là thành viên trong đội của huấn luyện viên Suboi tại chương trình Rap Việt mùa 1. Tuy không giành được thứ hạng cao nhất tại cuộc thi song Tlinh lại được khán giả trẻ yêu thích vì gu âm nhạc khác biệt và thời trang cá tính. Vừa qua, ca khúc Nếu lúc đó của Tlinh cũng vào Top 10 ca khúc được yêu thích tại giải Làn sóng xanh 2023.

Trước Tlinh, nữ ca sĩ Selena Gomez cũng từng hợp tác với Apple thực hiện MV Lose you to love me bằng iPhone 11 Pro. Bên cạnh đó, Lady Gaga cũng từng sản xuất MV Stupid Love bằng dòng điện thoại này. Ngoài ra, đạo diễn Phương Vũ và chuyên gia trang điểm Yến Ji cũng là những nghệ sĩ Việt hiếm hoi được hãng công nghệ này lựa chọn kết hợp trong chiến dịch quảng cáo vào tháng 6.2023.