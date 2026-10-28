tlinh nóng bỏng trong MV mới, thay đổi ra sao sau 3 năm?

Được làm lại từ ca khúc Người điên trong album Ái (năm 2023), sản phẩm mới có phong cách khác hoàn toàn. Nếu bản gốc được đặt ở một góc nhìn mềm mại, nhiều gam màu hồng thì Người điên nặng đào sâu hơn vào vùng tối phức tạp trong tâm trí. Sự trở lại lần này cho thấy sự chuyển dịch rõ rệt về âm nhạc và hình ảnh, gây tò mò cho người hâm mộ.

Hình ảnh nóng bỏng của tlinh trong sản phẩm âm nhạc mới Ảnh: NVCC

MV Người điên nặng dùng hình thể để trực quan hóa những xung đột nội tâm của nhân vật. Xuyên suốt MV, tlinh được đặt giữa những cơ thể của các vũ công liên tục xoay chuyển, kéo căng, bám víu và va chạm vào nhau.

Phân cảnh tlinh đào sâu xuống mặt đất như thể khai quật lại quá khứ, đối mặt với từng cảm xúc đã bị chôn vùi từ lâu. Những tổn thương, giận dữ và thôi thúc bản năng lúc này không còn được che giấu mà được đưa ra trực diện, cho thấy nhân vật không còn né tránh phần tối bên trong mình mà bắt đầu đối diện với nó. MV khép lại khi quá trình biến đổi của nhân vật chưa hoàn tất, giữ lại khoảng trống để câu chuyện tiếp tục được phát triển.

Nữ ca sĩ mượn vũ đạo để kể câu chuyện nội tâm trong Người điên nặng Ảnh: NVCC

Sự thay đổi trong âm nhạc của tlinh

Nói về sự khác biệt so với phiên bản cách đây 3 năm, tlinh chia sẻ rằng thời điểm ra mắt album Ái, cô nhìn tình yêu và cuộc sống qua những gam màu tươi sáng với những cảm xúc dễ được yêu, được chấp nhận. Nhưng khi càng lớn lên, cô càng nhận ra thế giới nội tâm còn có nhiều cảm xúc phức tạp và khó đối diện hơn.

“Trước đây mình chưa có đủ trải nghiệm và sự dũng cảm để nói về những phần đó, vì sợ bị đánh giá, bị hiểu lầm hoặc không được công nhận. Thế nhưng, trong sản phẩm Người điên nặng cũng như thời gian sắp tới, mình cảm thấy đã sẵn sàng đối diện với những cảm xúc ấy và kể về chúng một cách thành thật hơn”, cô nói.

tlinh tên thật là Nguyễn Thảo Linh, gây chú ý tại cuộc thi Rap Việt 2020. Năm 2023, nữ rapper tạo dấu ấn với album Ái, được tạp chí NME (UK) vinh danh trong top 25 Best Asian Albums 2023. Ca khúc Nếu lúc đó lọt top 10 ca khúc yêu thích của năm tại Làn sóng xanh 2023, sau đó tlinh giành giải Nữ ca sĩ/rapper của năm tại Làn sóng xanh 2024.