TMP chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động

Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ đối với người lao động, đội ngũ trực tiếp đảm bảo sự vận hành an toàn, ổn định của Nhà máy Thủy điện Thác Mơ và góp phần giữ vững an ninh năng lượng quốc gia.

Chương trình điều dưỡng năm 2025 được tổ chức cho 59 cán bộ công nhân viên, chia thành 3 đợt, diễn ra trong tháng 10 năm 2025. Cụ thể, đợt 1 từ ngày 8 - 11.10 gồm 19 người; đợt 2 từ ngày 15 - 18.10 gồm 20 người và đợt 3 từ ngày 22 - 25.10 gồm 20 người. Mỗi đợt kéo dài 4 ngày 3 đêm, được tổ chức tại Khu nghỉ dưỡng Vietsovpetro Resort - Hồ Tràm tại xã Hồ Tràm, TP.HCM.

Đoàn tham gia điều dưỡng tại Vietsovpetro Resort - Hồ Tràm ẢNH: NGỌC BÍCH

Trong suốt chương trình, các đoàn CBCNV tham gia nhiều hoạt động nghỉ dưỡng kết hợp thể thao và rèn luyện thể chất. Tại khu nghỉ dưỡng Hồ Tràm, đoàn được thư giãn trong không gian xanh mát, tận hưởng các tiện ích như hồ bơi nước ngọt - nước mặn, phòng tập gym, bóng bàn, bi lắc và khu đọc sách. Những buổi đi bộ dọc bãi biển vào sáng sớm hay tắm biển tập thể mang lại không khí sảng khoái, giúp tăng cường sức khỏe. Bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức tham quan Khu du lịch suối khoáng Bình Châu với các hoạt động thư giãn, khám phá Nhà lớn Long Sơn - công trình mang đậm nét văn hóa Nam bộ…

Đoàn thư giãn tại Khu du lịch suối khoáng Bình Châu ẢNH: NGỌC BÍCH

Các hoạt động thể thao rèn luyện thể chất ẢNH: NGỌC BÍCH

Hoạt động điều dưỡng năm 2025 không chỉ là kỳ nghỉ đơn thuần mà có ý nghĩa quan trọng với người lao động. Đây là khoảng thời gian để CBCNV được tái tạo năng lượng, hồi phục sức khỏe và nâng cao tinh thần, chuẩn bị tốt hơn cho những nhiệm vụ trong giai đoạn tới. Việc TMP quan tâm đến đời sống tinh thần và thể chất của người lao động cũng thể hiện tầm nhìn quản trị nhân sự bền vững, lấy con người làm trung tâm trong chiến lược phát triển.

Chương trình điều dưỡng phục hồi chức năng lao động năm 2025 là minh chứng sinh động cho triết lý "Con người là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp" mà Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ luôn theo đuổi. Thông qua hoạt động này, mỗi CBCNV không chỉ được chăm sóc sức khỏe, mà còn được tiếp thêm năng lượng, niềm tin và tinh thần đoàn kết, cùng nhau nỗ lực vì một TMP ngày càng phát triển vững mạnh, góp phần giữ vững an toàn hệ thống điện và phát huy vai trò của doanh nghiệp trong hành trình cung cấp nguồn năng lượng xanh, bền vững cho đất nước.