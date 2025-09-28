TMP chủ động ứng phó thiên tai

Nhận thức rõ điều đó, TMP đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, chủ động ứng phó để vận hành ổn định, an toàn và tin cậy.

Kiểm tra, bảo đảm an toàn công trình trọng yếu

Ngay từ đầu mùa mưa lũ, TMP đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra toàn diện đối với các hạng mục công trình như đập chính, đập Phước Tín, đập Bình Đức, đập Đức Hạnh… Kết quả cho thấy các hạng mục đều trong trạng thái ổn định, đủ điều kiện vận hành an toàn. Công tác phát dọn cỏ rác, khơi thông dòng chảy cũng được thực hiện thường xuyên, giúp duy trì thoát nước thông suốt, tránh ách tắc trong mùa lũ.

Nhiều đợt kiểm tra được tổ chức trong mùa lũ Ảnh: Ngọc Bích

Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương

Song song với hoạt động kỹ thuật, TMP cũng chú trọng đến công tác phối hợp với chính quyền địa phương. Phòng Hành chính và Lao động thường xuyên làm việc với cơ quan chức năng để duy trì quy định cấm chăn thả gia súc trong phạm vi bảo vệ công trình, đê đập, đồng thời bố trí lực lượng thường trực tại các vị trí xung yếu, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý an toàn

Về công nghệ, TMP đang trang bị hệ thống tự động đo, truyền và lưu trữ thông tin mực nước trong các giếng quan trắc thay thế cho hình thức quan trắc và ghi nhận dữ liệu thủ công trước đây. Bên cạnh đó, các thông tin về dữ liệu vận hành hồ chứa,hệ thống loa cảnh báo, camera giám sát và mốc cảnh báo hạ du được cập nhật đồng bộ trên mô đun phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của phần mềm quản lý công tác an toàn SMIS. Việc áp dụng công nghệ giúp Công ty nâng cao tính chủ động, kịp thời trong công tác phòng chống thiên tai.

Đặt an toàn lên hàng đầu

Một trong những ưu tiên lớn nhất của TMP là bảo đảm an toàn cho cộng đồng vùng hạ du. Công ty thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành liên hồ chứa, tăng cường thông tin cảnh báo đến chính quyền và người dân khi có tình huống bất thường. Hoạt động tuyên truyền, diễn tập ứng phó thiên tai được tổ chức định kỳ, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và sự đồng thuận của xã hội.

TMP tuyên truyền cảnh báo hạ du cho người dân tại khu vực hạ lưu đập Thác Mơ Ảnh: Ngọc Bích

Chủ động, sẵn sàng theo phương châm "4 tại chỗ"

Thực hiện phương châm "4 tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện - vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ), TMP định kỳ rà soát, bổ sung phương án ứng phó thiên tai; kiện toàn Ban chỉ huy và Đội xung kích phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; ký kết lại các quy chế, thỏa thuận phối hợp với cơ quan chức năng khi cần thiết. Đồng thời, Công ty chú trọng phương án dự phòng về trang thiết bị, vật tư và dịch vụ thông tin liên lạc để bảo đảm an toàn vận hành, thông tin thông suốt trong mọi tình huống.

Công tác kiểm tra, chuẩn bị và ứng phó thiên tai của TMP không chỉ hướng tới sản xuất điện ổn định, hiệu quả mà còn đặt an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân lên hàng đầu. Đây là cam kết xuyên suốt của TMP: lấy an toàn làm giá trị cốt lõi, làm nền tảng cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.



