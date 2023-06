TMP cùng 'Cả nước chung tay, không để ai lại phía sau'

"Không biết nói gì, em xin cảm ơn đơn vị tài trợ Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP), đại diện Khối thi đua an ninh - Công an tỉnh Bình Phước, Công an H.Bù Gia Mập, cảm ơn UBND H.Bù Gia Mập, UBND xã Đắk Ơ đã giúp em xây dựng được ngôi nhà khang trang như hiện nay", đó là những lời phát biểu chân tình của anh Điểu Linh khi được giao giấy chứng nhận sở hữu nhà tình thương.

Ông Ngô Thành Danh, Phó phòng Hành chánh lao động TMP (áo trắng) cùng đại diện Khối thi đua an ninh - Công an tỉnh Bình Phước, UBND H.Bù Gia Mập, đến dự lễ trao nhà tình thương cho gia đình anh Điểu Linh

Ảnh: Vy Liêm Hòa

Hưởng ứng chương trình "Cả nước chung tay, không để ai lại phía sau", TMP phối hợp Khối thi đua an ninh - Công an tỉnh Bình Phước, UBND xã Đắk Ơ triển khai chương trình xây nhà tình thương cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn. Qua khảo sát, căn nhà của gia đình anh Điểu Linh đã hư hỏng, dột nát nhưng vẫn chưa đủ điều kiện sửa sang. Vợ chồng anh luôn có tinh thần cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Qua bàn bạc với chính quyền xã, TMP và Khối thi đua an ninh - Công an tỉnh Bình Phước quyết định xây dựng căn nhà tình nghĩa cho gia đình Điểu Linh ở thôn Đắk Lim, xã Đắk Ơ với tổng số tiền 110 triệu đồng. Trong đó, TMP ủng hộ 80 triệu đồng, gia đình Điểu Linh đóng góp 30 triệu đồng. Sau 1 tháng thi công, anh Điểu Linh đã tự tay mở cửa bước vào căn nhà tình thương do cộng đồng trao tặng.

Anh Điểu Linh mở cửa căn nhà mới của mình

Ảnh: TMP

Đây là một trong 4 căn nhà tình thương do TMP là đơn vị tài trợ chính, 3 căn nhà còn lại dự kiến sẽ hoàn thành, bàn giao cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn vào quý 3/2023. TMP phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước thông qua chính quyền địa phương hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở nhằm bảo đảm đúng đối tượng và đúng mục đích. Việc làm này thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp người dân có nơi ở ổn định, tạo động lực để bà con tiếp tục lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.