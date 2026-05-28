TMP đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo, xây dựng môi trường làm việc an toàn

Các hoạt động trên nhằm tăng cường công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, góp phần lan tỏa phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và nâng cao nhận thức về an toàn, vệ sinh lao động trong toàn công ty.

Chương trình gồm các hoạt động thiết thực như: Hội nghị Lao động sáng tạo, chương trình Cảm ơn người lao động và trao thưởng cuộc thi Tìm hiểu văn bản pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ - an toàn giao thông năm 2026.

Toàn cảnh Hội nghị Lao động sáng tạo

Phát biểu khai mạc Hội nghị Lao động sáng tạo, ông Đào Nguyên Hạnh, Phó tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn TMP, nhấn mạnh con người là yếu tố trọng tâm để phát triển công ty. Vì vậy, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động luôn được đặt lên hàng đầu. Ban lãnh đạo công ty luôn mong muốn xây dựng môi trường làm việc gắn kết, tạo động lực để CBCNV phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, tích cực thi đua lao động sản xuất. Ông tin rằng với tinh thần đoàn kết, tập thể người lao động TMP sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trong khuôn khổ chương trình, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường Huy, Phó viện trưởng Viện John von Neumann, Đại học Quốc gia TP.HCM, Chi hội phó Chi hội An ninh mạng quốc gia phía Nam, đã chia sẻ nhiều nội dung thiết thực về đổi mới sáng tạo, phát huy tư duy cải tiến và xây dựng môi trường làm việc khuyến khích sáng kiến trong doanh nghiệp. Những chia sẻ này góp phần tạo động lực để CBCNV tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công việc, tối ưu hoạt động sản xuất - kinh doanh và thúc đẩy chuyển đổi số tại công ty.

Nối tiếp hội nghị là buổi đối thoại người lao động. Đây là diễn đàn để người lao động cùng Ban lãnh đạo trao đổi, chia sẻ, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng.

Ban lãnh đạo và CBCNV TMP sôi nổi tham gia đối thoại người lao động

Người lao động luôn là lực lượng nòng cốt đóng góp vào sự phát triển và ổn định của công ty. Công ty đã tổ chức chương trình Cảm ơn người lao động. Đây là dịp để công ty gửi lời tri ân, ghi nhận những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và sự đồng hành của toàn thể CBCNV trong thời gian qua.

Đại diện Ban lãnh đạo công ty, ông Nguyễn Lê Hoàng chia sẻ TMP luôn xác định người lao động là trung tâm của sự phát triển. Ban lãnh đạo cam kết xây dựng công ty ngày càng phát triển về quy mô, nâng cao thu nhập cho người lao động; đồng thời xây dựng môi trường làm việc hiện đại, văn minh. Ông cũng gửi lời cảm ơn đến toàn thể người lao động đã chung tay đoàn kết xây dựng TMP ngày càng phát triển vững mạnh.

Ông Nguyễn Lê Hoàng, Tổng giám đốc TMP phát biểu tại hội nghị

Công ty cũng tổ chức trao thưởng cuộc thi Tìm hiểu văn bản pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ - an toàn giao thông năm 2026. Cuộc thi thu hút đông đảo CBCNV tham gia, góp phần tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và đảm bảo an toàn giao thông trong toàn thể CBCNV.

Ban tổ chức đã biểu dương và trao thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi, qua đó khuyến khích tinh thần học tập, tìm hiểu pháp luật và xây dựng môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp.

Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV TMP tại hội nghị

Chuỗi hoạt động hưởng ứng Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026 không chỉ thể hiện sự quan tâm của TMP đối với người lao động mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, xây dựng văn hóa an toàn và thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.